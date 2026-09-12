Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây mít

Chăm sóc cây mít đúng cách giúp cây khỏe, cho quả đều.

Mít là cây ăn quả quen thuộc trong nhiều khu vườn gia đình, vừa cho bóng mát vừa có thể đem lại những trái thơm ngọt. Tuy nhiên, để cây phát triển khỏe, cho quả ổn định, người trồng không nên chỉ chờ đến mùa mít chín mới quan tâm. Việc tỉa cành, theo dõi sâu bệnh và điều chỉnh số lượng quả trên cây đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như năng suất của cây.

Nếu gia đình đang trồng một cây mít trong vườn, dưới đây là một số điều đáng lưu ý.

1. Đừng để tán mít quá rậm

Một cây mít khỏe không có nghĩa là càng nhiều cành, nhiều lá càng tốt. Khi tán cây phát triển quá dày, các cành bên trong bị che khuất, vườn cũng trở nên bí và ẩm hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát triển.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, với mít cần tỉa những cành sâu bệnh để cây thông thoáng. Cây còn nhỏ có thể được tỉa cành tạo tán 2-3 lần/năm; cây lớn nên tỉa mỗi năm một lần sau khi thu hoạch. Những cành gần sát mặt đất, cành mọc quá dày và một số cành cấp 2, cấp 3 có thể được loại bỏ để tán cây thông thoáng hơn.

Cây mít được nhiều gia đình ưa chuộng, trồng trong sân nhà.

2. Đặc biệt chú ý tình trạng ẩm ướt kéo dài

Đây là điều các gia đình trồng mít nên quan tâm, nhất là vào mùa mưa. Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, bệnh thối gốc chảy nhựa thường xuất hiện ở những vườn mít quá ẩm ướt. Bệnh có thể khiến vùng gốc xuất hiện vết loét, chảy dịch, vỏ bị thối từng mảng; khi bệnh nặng, lá vàng, rụng và cây có thể chết.

Vì vậy, nếu thấy khu vực quanh gốc thường xuyên sũng nước sau mưa, gia đình không nên bỏ qua. Cần chú ý khả năng thoát nước của khu vực trồng, đồng thời thường xuyên kiểm tra phần gốc và thân cây để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao cũng có thể khiến cây dễ bị nấm bệnh tấn công, gây nứt thân, xì mủ và khô cành.

3. Thường xuyên kiểm tra lá, cành và quả để phát hiện sâu bệnh sớm

Mít có thể bị nhiều loại sâu hại như rầy, rệp, sâu đục thân, sâu đục cành, ruồi đục quả và sâu đục quả. Không phải cứ thấy một vài con sâu hay rệp là lập tức phải phun thuốc. Điều quan trọng trước tiên là thường xuyên quan sát cây để phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, rầy và rệp có thể chích hút nhựa ở lá non, đọt non và quả, khiến lá quăn queo, cây chậm phát triển hoặc quả bị biến dạng. Sâu đục thân, đục cành cũng có thể gây hại từ giai đoạn cây ra lá non và quả non.

Với quả, việc kiểm tra thường xuyên càng cần thiết khi mít bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khuyến cáo có thể sử dụng biện pháp bao quả hoặc biện pháp sinh học để hạn chế một số loại sâu gây hại quả, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc hóa học.

Túi bọc quả mít giúp ngăn ngừa sâu bệnh.

4. Đừng để cây mang quá nhiều quả

Một cây mít sai quả chưa chắc đã là tín hiệu tốt nếu toàn bộ số quả đều được giữ lại. Khi quá nhiều quả cùng phát triển, cây phải phân bổ dinh dưỡng cho một số lượng lớn quả, trong khi những quả nhỏ, sâu bệnh hoặc phát triển kém lại không đem đến nhiều giá trị.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khuyến cáo nên tỉa bỏ những quả xấu, quả sâu bệnh, quả nhỏ và điều chỉnh số lượng quả phù hợp với từng cây. Với mít Thái, tài liệu hướng dẫn còn đưa ra số quả nên giữ lại theo tuổi cây, cho thấy việc điều chỉnh tải quả là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc.

Với cây mít trong vườn gia đình, không nhất thiết phải chạy theo số lượng quả. Quan sát sức khỏe của cây, loại bỏ những quả phát triển kém và giữ lại những quả khỏe mạnh sẽ giúp cây tập trung nguồn lực tốt hơn.

Nhìn chung, một cây mít muốn phát triển ổn định không cần được chăm sóc theo kiểu quá cầu kỳ. Điều quan trọng là giữ tán cây thông thoáng, không để tình trạng ẩm ướt kéo dài, thường xuyên kiểm tra sâu bệnh và chủ động điều chỉnh số lượng quả. Những việc tưởng nhỏ này lại có thể giúp gia đình hạn chế nhiều vấn đề thường gặp và chăm cây hiệu quả hơn.