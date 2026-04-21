Lời khuyên dành cho những ai hay mua vé máy bay không kèm hành lý

Thử làm một phép tính nhỏ: thay vì phải trả thêm từ 200.000đ đến 500.000đ mỗi chiều để mua thêm hành lý ký gửi (tùy thuộc hãng giá rẻ hay truyền thống), việc chọn bay không kèm hành lý sẽ giúp bạn giữ lại khoản tiền này. Nhẩm tính sương sương, một chuyến khứ hồi không hành lý đã giúp bạn tiết kiệm gần 1 triệu đồng – dư sức để thưởng thức một bữa ăn đặc sản hoành tráng hoặc trải nghiệm thêm một dịch vụ thú vị tại điểm đến.

Tuy nhiên, để ẵm trọn khoản tiết kiệm này mà không bị đóng phạt, bạn cần nắm rõ giới hạn xách tay của từng hãng:

Mức 7kg : Thường áp dụng cho Vietjet, Vietravel Airlines hay Bamboo Airways (hạng cơ bản).

Mức 10-12kg: Thường là Vietnam Airlines (bao gồm 1 kiện chính và 1 túi phụ).

Khi đã kiểm tra kỹ thông tin trên vé và biết chính xác mình có bao nhiêu 'khoảng trống', bước tiếp theo là chuẩn bị đồ đạc sao cho thật thông minh. Để tận dụng tối đa số ký cho phép mà không lo bị đóng phạt tại quầy thủ tục, hãy bỏ túi ngay những mẹo nhỏ sau:

1. Ưu tiên vali hoặc balo siêu nhẹ

Một chiếc vali kéo thông thường đã chiếm khoảng 2-3kg. Nếu chuyến bay chỉ cho phép 7kg, bạn sẽ mất gần một nửa hạn mức. Hãy cân nhắc chuyển sang dùng balo du lịch, túi xách chống nước hoặc vali nhựa loại siêu nhẹ. Sự thay đổi nhỏ này giúp bạn ăn gian thêm được ít nhất 1-2kg không gian chứa đồ.

2. Sắp xếp đồ đạc hợp lý

Thay vì gấp quần áo thành từng nếp phẳng phiu và xếp chồng lên nhau, hãy cuộn tròn chúng lại thật chặt tay. Cách này giúp bạn lấp đầy các khoảng trống, góc chết trong vali và hạn chế nếp nhăn đáng kể. Bên cạnh đó, hãy áp dụng nguyên tắc mix & match. Ưu tiên mang những trang phục màu sắc trung tính, dễ dàng kết hợp với nhau tạo ra nhiều outfit khác biệt thay vì mang mỗi ngày một bộ đồ rời rạc.

3. Mặc những món đồ nặng nhất lên người

Những món đồ chiếm diện tích và nặng cân như áo khoác phao, quần jeans dày hay đôi giày thể thao,... nên được mặc trực tiếp khi ra sân bay. Lên máy bay rồi, bạn hoàn toàn có thể cởi áo khoác ra cầm tay cho thoải mái.

Ngoài ra, đối với các phụ kiện công nghệ, thay vì nhét cất đi, bạn có thể đeo luôn chiếc đồng hồ thông minh hay một đôi tai nghe không dây bên mình, điều này giúp bạn không tốn một milimet diện tích nào trong kiện hành lý.

4. Tận dụng tối đa chiếc túi xách phụ

Hầu hết các hãng đều cho phép mang thêm một túi nhỏ ngoài kiện hành lý chính (như túi đựng laptop, túi đeo chéo hoặc túi xách cá nhân). Hãy dời những vật dụng nặng và đặc ruột như máy tính bảng, cáp sạc, sạc dự phòng, máy ảnh hay túi mỹ phẩm chiết mini,... vào túi này. Điều này giúp kiện hành lý chính của bạn gọn nhẹ hơn rất nhiều.

5. Luôn tự cân đồ tại nhà

Đừng để sự cố lỡ ký làm hỏng tâm trạng khởi đầu chuyến đi của bạn. Một chiếc cân điện tử cầm tay mini (giá chỉ vài chục nghìn đồng) là khoản đầu tư cực kỳ xứng đáng. Việc tự cân đồ tại nhà giúp bạn chủ động kiểm soát khối lượng, thoải mái thêm bớt đồ đạc trong sự bình tĩnh. Bạn sẽ không bao giờ phải rơi vào cảnh lúng túng, cuống cuồng mở tung vali giữa sân bay đông người để tránh khoản phí phạt đắt đỏ.