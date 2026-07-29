Lời khuyên cho những người đang dùng Android

Nếu không kịp thời cập nhiều, người dùng có thể không xem được YouTube, bị hạn chế Gmail, hoặc một số ứng dụng có liên quan.

Mới đây, Google thay đổi chính sách hỗ trợ đối với một phiên bản Android từng được sử dụng rộng rãi. Động thái này sẽ ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ quen thuộc như YouTube, Gmail và các ứng dụng phụ thuộc vào Google Play Services. Đối với những thiết bị đã quá cũ, người dùng không chỉ mất một số tính năng mà còn phải đối mặt với các rủi ro về bảo mật.

Android 6 chính thức bị "khai tử"

Theo thông báo mới, nền tảng cung cấp các dịch vụ cốt lõi cho hầu hết điện thoại Android là Google Play Services hiện chỉ còn hỗ trợ thiết bị chạy Android 7.0 Nougat trở lên. Điều này đồng nghĩa Android 6.0 Marshmallow đã chính thức hết vòng đời hỗ trợ sau hơn 10 năm kể từ khi ra mắt.

Google Play Services là thành phần quan trọng giúp nhiều ứng dụng của Google hoạt động ổn định. Khi không còn được hỗ trợ, các thiết bị chạy Android 6 sẽ dần mất khả năng tương thích với nhiều dịch vụ.

Ứng dụng không sử dụng được hoặc bị hạn chế

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là ứng dụng YouTube sẽ ngừng hoạt động trên các điện thoại vẫn sử dụng Android 6 Marshmallow.

Khi mở ứng dụng, người dùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu chuyển sang YouTube.com, đồng nghĩa với việc chỉ có thể xem video thông qua trình duyệt web thay vì ứng dụng cài đặt sẵn trên máy.

Đối với Gmail, ứng dụng vẫn có thể tiếp tục nhận và đồng bộ email trong thời gian đầu, nhưng sẽ không còn được cập nhật các tính năng mới. Nếu phát sinh lỗi, người dùng sẽ phải truy cập hộp thư bằng trình duyệt để tiếp tục sử dụng.

Thiết bị không được bảo vệ đầy đủ

Google cho biết việc kết thúc hỗ trợ không đồng nghĩa Google Play Services sẽ bị xóa khỏi điện thoại. Bộ dịch vụ này vẫn tồn tại trên thiết bị, nhưng sẽ không còn nhận các bản cập nhật hệ thống, API mới hoặc các bản vá bảo mật.

Điều đáng lưu ý là Google Play Protect, công cụ giúp phát hiện và ngăn chặn phần mềm độc hại trên Android, cũng sẽ không được cập nhật cơ sở dữ liệu mới. Điều này khiến điện thoại khó nhận diện các mối đe dọa mới xuất hiện, làm tăng nguy cơ bị tấn công bởi mã độc hoặc tin tặc.

Bên cạnh đó, khi ngày càng nhiều nhà phát triển yêu cầu phiên bản Google Play Services mới hơn, một số ứng dụng có thể dần ngừng hoạt động hoặc không còn tương thích với các thiết bị chạy Android 6.

Với những người vẫn đang sử dụng điện thoại Android đời cũ, việc nâng cấp lên thiết bị chạy Android 7.0 trở lên sẽ là giải pháp giúp tiếp tục sử dụng đầy đủ các dịch vụ của Google cũng như nhận được các bản cập nhật bảo mật cần thiết.

Vì sao không nên bỏ qua các bản cập nhật phần mềm?

Trên thực tế, các chuyên gia công nghệ đánh giá việc cập nhật hệ điều hành và ứng dụng là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ thiết bị, đồng thời mang lại nhiều lợi ích lâu dài.

1. Tăng cường bảo mật, hạn chế nguy cơ bị tấn công

Mỗi ngày đều có những lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện trên các hệ điều hành và phần mềm. Nếu không cài đặt các bản vá kịp thời, thiết bị có thể trở thành mục tiêu của tin tặc hoặc phần mềm độc hại.

Các bản cập nhật giúp khắc phục những điểm yếu này, giảm nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, xâm nhập trái phép hoặc kiểm soát thiết bị từ xa.

2. Thiết bị hoạt động ổn định và mượt mà hơn

Không chỉ tập trung vào bảo mật, các bản cập nhật còn được phát hành nhằm sửa lỗi và tối ưu hiệu năng. Nhiều vấn đề như máy chạy chậm, ứng dụng bị treo, pin tụt nhanh hoặc hệ thống hoạt động thiếu ổn định đều có thể được cải thiện sau khi nâng cấp phần mềm.

Nhờ đó, thiết bị vận hành trơn tru hơn và có thể kéo dài tuổi thọ sử dụng.

3. Được trải nghiệm những tính năng mới

Bên cạnh việc sửa lỗi, các nhà sản xuất thường bổ sung nhiều tính năng hữu ích thông qua các bản cập nhật.

Đó có thể là cải tiến về camera, nâng cao khả năng bảo mật bằng sinh trắc học, bổ sung chế độ tiết kiệm pin, hỗ trợ đa nhiệm tốt hơn hoặc thay đổi giao diện để mang lại trải nghiệm hiện đại và thuận tiện hơn.

Nếu liên tục bỏ qua các bản cập nhật, người dùng cũng sẽ bỏ lỡ những cải tiến này.

4. Đảm bảo khả năng tương thích với ứng dụng và thiết bị khác

Nhiều ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị ngoại vi như máy in, ổ cứng, loa hay đồng hồ thông minh thường yêu cầu phiên bản hệ điều hành mới để hoạt động ổn định.

Việc cập nhật giúp duy trì khả năng tương thích giữa thiết bị với các phần mềm mới, đồng thời đảm bảo người dùng vẫn nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ nhà sản xuất khi cần.

5. Giảm rủi ro trong quá trình sử dụng lâu dài

Việc sử dụng phần mềm đã quá cũ trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mất dữ liệu, rò rỉ thông tin cá nhân hoặc phát sinh các lỗi nghiêm trọng khiến thiết bị hoạt động không ổn định.

Trong khi đó, quá trình cập nhật thường chỉ mất vài phút nhưng giúp hệ thống luôn được tối ưu, an toàn và sẵn sàng trước những nguy cơ mới.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cài đặt các bản cập nhật chính thức ngay khi được phát hành hoặc bật chế độ cập nhật tự động nếu có thể. Đây là thói quen đơn giản nhưng góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân, duy trì hiệu suất thiết bị và mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn trong thời gian dài.

(Tổng hợp)