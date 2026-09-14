Lời khuyên cho những gia đình vẫn bật bình nóng lạnh 24/7

Nhiều gia đình có thói quen bật bình nóng lạnh cả ngày để tiện sử dụng khi cần.

Ở nhiều gia đình, nhất là vào mùa lạnh, bình nóng lạnh có thể được bật từ sáng đến tối, thậm chí để nguyên công tắc ngày này qua ngày khác. Cách dùng này tiện ở chỗ nước nóng gần như luôn sẵn sàng, khi cần chỉ việc mở vòi sử dụng. Tuy nhiên, với bình nóng lạnh gián tiếp có bình chứa, đây không phải thói quen nên duy trì. Nếu nhà bạn vẫn để bình bật 24/7, đã đến lúc thay đổi. Không cần liên tục canh công tắc hay tắt bật quá nhiều lần trong ngày, nhưng sử dụng theo đúng nhu cầu sẽ hợp lý hơn cả về điện năng lẫn an toàn.

Vì sao không nên để bình nóng lạnh bật 24/7?

1. Tốn thêm điện để duy trì nước nóng

Bình nóng lạnh có bộ điều nhiệt nên khi nước đạt tới nhiệt độ cài đặt, thanh đốt sẽ ngừng gia nhiệt. Bởi vậy, nói bình bật 24/7 thì thanh đốt cũng chạy liên tục 24/7 là không chính xác. Tuy nhiên, nước nóng trong bình vẫn dần mất nhiệt ra môi trường. Khi nhiệt độ giảm xuống, thiết bị có thể gia nhiệt trở lại để đưa nước về mức cài đặt. Quá trình này có thể lặp lại dù trong nhiều giờ chẳng có ai sử dụng nước nóng. Chẳng hạn, cả nhà ra ngoài từ sáng và tối mới trở về nhưng bình vẫn bật, một phần điện năng vẫn được sử dụng chỉ để duy trì nhiệt độ của lượng nước đang nằm trong bình. Vì thế, với gia đình chỉ cần nước nóng vào một vài khung giờ nhất định, bật thiết bị suốt ngày là không cần thiết.

2. Duy trì nguồn điện liên tục khi không sử dụng là một rủi ro không cần thiết

Bình nóng lạnh vừa sử dụng điện công suất lớn vừa được lắp ở khu vực thường xuyên có nước và độ ẩm. Các sản phẩm đạt chuẩn được trang bị những cơ chế bảo vệ nhất định, đồng thời nếu được lắp đúng kỹ thuật, hệ thống điện cũng có các biện pháp bảo vệ an toàn. Vì thế, không nên hiểu rằng cứ bật bình lâu là chắc chắn sẽ rò điện hay cháy nổ. Dù vậy, thiết bị điện vẫn có thể xảy ra sự cố do linh kiện xuống cấp, dây dẫn hoặc mối nối có vấn đề, hệ thống bảo vệ không hoạt động đúng hay việc lắp đặt ban đầu chưa đảm bảo. Nếu nhiều giờ không có nhu cầu sử dụng nước nóng, việc tiếp tục để bình được cấp điện cũng không đem lại lợi ích tương xứng. Đặc biệt, với bình đã sử dụng lâu năm hoặc gia đình không chắc hệ thống điện được lắp đặt ra sao, càng không nên hình thành tâm lý “cứ bật quanh năm cũng được”.

3. Bật quanh ngày dễ khiến người dùng quên mất việc kiểm tra thiết bị

Một chiếc bình vẫn cho nước nóng bình thường rất dễ tạo cảm giác rằng mọi thứ bên trong đều ổn. Thế nhưng trong quá trình sử dụng, cặn khoáng có thể tích tụ; thanh đốt, thanh anode, van an toàn cùng các bộ phận điện cũng có thể cần kiểm tra, vệ sinh hoặc thay thế tùy thiết kế và tình trạng thực tế. Đáng nói, nhiều vấn đề không nhất thiết khiến bình ngừng hoạt động ngay. Thiết bị vẫn có thể làm nóng nước nhưng thời gian lâu hơn trước, xuất hiện tiếng động lạ, rò nước hoặc có những biểu hiện bất thường khác. Do đó, điều đáng tránh không chỉ là bật bình 24/7 mà còn là bật rồi quên luôn chiếc bình trong nhiều năm, chỉ đến khi hỏng mới kiểm tra.

Vậy nên sử dụng bình nóng lạnh thế nào?

1. Bật trước khi cần dùng thay vì bật cả ngày

Nếu gia đình thường tắm vào buổi tối, bình chỉ cần được bật đủ sớm để làm nóng lượng nước cần sử dụng. Thời gian này không giống nhau ở mọi thiết bị mà phụ thuộc vào dung tích bình, công suất, nhiệt độ nước đầu vào và mức nhiệt cài đặt. Vì vậy, không cần máy móc áp dụng lời khuyên kiểu “bình nào cũng phải bật trước 15 phút” hay “30 phút”. Hãy xem hướng dẫn của nhà sản xuất và dựa vào chính thời gian làm nóng thực tế của chiếc bình trong nhà. Sau vài lần sử dụng, gia đình sẽ dễ dàng biết cần bật trước bao lâu mà không phải để thiết bị hoạt động từ sáng.

2. Hết nhu cầu sử dụng thì nên tắt

Đây là thói quen đơn giản nhất để thay cho việc bật 24/7. Khi mọi người đã sử dụng nước nóng xong và trong nhiều giờ tiếp theo không còn nhu cầu, có thể tắt bình thay vì tiếp tục duy trì nước nóng. Tương tự, nếu cả nhà đi làm, đi ngủ hoặc đi xa nhiều ngày, hãy nhớ kiểm tra lại thiết bị. Với những khoảng thời gian dài không sử dụng, việc để bình tiếp tục được cấp điện là không cần thiết. Nếu bình có chức năng hẹn giờ hoặc điều khiển thông minh, gia đình cũng có thể tận dụng để thiết bị hoạt động vào những khung giờ thường sử dụng, thay vì phải nhớ bật tắt thủ công mỗi ngày.

3. Nên ngắt nguồn trước khi tắm như một biện pháp thận trọng

Với bình nóng lạnh gián tiếp, gia đình có thể tạo thói quen làm nóng đủ nước rồi ngắt nguồn điện trước khi tắm. Đây cũng là cách sử dụng thận trọng thường được khuyến nghị để tăng thêm một lớp an toàn khi dùng thiết bị. Tuy nhiên, cần hiểu rằng thao tác này không thể thay thế cho một hệ thống điện được lắp đặt đúng kỹ thuật. Bình vẫn cần được lắp theo hướng dẫn của nhà sản xuất, có nối đất và thiết bị bảo vệ chống dòng rò phù hợp theo yêu cầu. Nếu chiếc bình đã lắp từ lâu mà gia đình không biết hệ thống bảo vệ hiện tại có đảm bảo hay không, tốt nhất nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra thay vì chỉ dựa vào việc nhớ tắt công tắc trước khi tắm.

4. Đừng bỏ qua việc kiểm tra, bảo dưỡng

Không có một mốc bảo dưỡng duy nhất phù hợp với mọi bình nóng lạnh bởi thiết kế thiết bị, nguồn nước và tần suất sử dụng ở mỗi gia đình đều khác nhau. Cách phù hợp hơn là tham khảo hướng dẫn bảo dưỡng của nhà sản xuất đối với chính sản phẩm đang sử dụng. Ngoài ra, đừng chờ đến đúng lịch mới xử lý nếu bình đã có dấu hiệu bất thường. Bình làm nóng lâu hơn rõ rệt, aptomat thường xuyên nhảy, nước rò quanh thiết bị, dây hoặc công tắc nóng bất thường, có mùi khét... đều là những dấu hiệu cần kiểm tra. Đặc biệt, nếu xuất hiện cảm giác tê điện khi chạm vào vòi nước hoặc các bộ phận kim loại liên quan, cần ngừng sử dụng, ngắt nguồn điện một cách an toàn và gọi người có chuyên môn xử lý.

Tóm lại, với bình nóng lạnh có bình chứa, thói quen bật 24/7 nên được thay đổi. Không phải vì cứ để công tắc bật là thanh đốt sẽ chạy không ngừng hay thiết bị lập tức trở nên nguy hiểm, mà bởi việc duy trì nước nóng và cấp điện cho thiết bị suốt những khoảng thời gian không sử dụng là không cần thiết. Bật theo nhu cầu, tắt khi dùng xong và quan tâm đến tình trạng của bình sẽ là cách sử dụng hợp lý hơn.