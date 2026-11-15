Lời khuyên cho những gia đình không bật đèn thờ

Không phải gia đình nào cũng có thói quen bật đèn thờ, nhưng có một số điều mọi người nên lưu ý.

Ở nhiều gia đình Việt, đèn thờ thường được bật từ sáng đến tối, thậm chí có nhà duy trì ánh sáng suốt 24 giờ. Ngược lại, không ít gia đình chỉ bật đèn vào mùng 1, ngày Rằm, dịp giỗ chạp hoặc khi có người thắp hương. Những ngày còn lại, đèn gần như không được sử dụng. Điều này khiến một số người băn khoăn liệu bàn thờ thường xuyên tắt đèn có ảnh hưởng gì không, có cần thay đổi thói quen của gia đình hay không?

Thực tế, đèn thờ vừa là vật dụng mang ý nghĩa biểu tượng trong văn hóa thờ cúng, vừa có chức năng chiếu sáng, tạo không gian trang nghiêm. Không có quy định chung nào bắt buộc các gia đình phải bật đèn thờ liên tục. Tuy nhiên, nếu không có thói quen sử dụng đèn thờ, mọi người nên lưu ý 4 điều dưới đây.

1. Không bật đèn thờ nhưng cũng đừng để khu vực thờ cúng quá tối

Đặc biệt với những gia đình bố trí bàn thờ ở tầng cao nhất, trong phòng riêng hoặc ở góc khuất của phòng khách, việc không bật đèn có thể khiến khu vực này thiếu ánh sáng ngay cả vào ban ngày. Điều đáng nói là trong điều kiện ánh sáng yếu, mọi người khó phát hiện bụi bẩn, mạng nhện, hoa quả hư hỏng hay dấu hiệu ẩm mốc trên các vật dụng thờ cúng. Việc lau dọn, sắp xếp đồ lễ cũng trở nên bất tiện hơn. Nếu không muốn bật đèn thờ thường xuyên, gia đình có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên hoặc hệ thống đèn chiếu sáng chung của căn phòng. Không gian thờ cúng không cần quá sáng, chỉ cần đủ để quan sát và thuận tiện cho việc chăm sóc, vệ sinh.

2. Nên bật đèn khi thắp hương vào buổi tối

Một số người có thói quen thắp hương trong ánh sáng khá yếu vì cho rằng như vậy sẽ tạo cảm giác trang nghiêm, thanh tịnh hơn. Tuy nhiên, xét về mặt an toàn, đây lại là thời điểm nên sử dụng đèn.

Ánh sáng giúp bạn dễ dàng quan sát vị trí cắm hương, phát hiện tàn hương rơi xuống mặt bàn hoặc những vật dụng đặt quá gần nguồn lửa. Điều này đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi và những gia đình sử dụng bàn thờ treo cao.

Nếu không bật đèn thờ, bạn hoàn toàn có thể sử dụng đèn phòng. Quan trọng là có đủ ánh sáng trong suốt quá trình thắp hương và sắp xếp đồ lễ.

3. Đèn ít sử dụng vẫn cần được kiểm tra định kỳ

Đây là việc nhiều gia đình dễ bỏ qua. Vì đèn thờ hiếm khi được bật nên mọi người thường mặc định rằng thiết bị vẫn còn tốt, không cần kiểm tra hay bảo dưỡng.

Trên thực tế, bụi bẩn, độ ẩm và quá trình lão hóa vật liệu vẫn có thể ảnh hưởng đến bóng đèn, dây dẫn, phích cắm dù thiết bị ít hoạt động. Nhất là với những bộ đèn đã được sử dụng nhiều năm hoặc có dây điện chạy khuất phía sau bàn thờ. Thỉnh thoảng, gia đình nên kiểm tra tình trạng dây dẫn, vệ sinh đèn sau khi ngắt nguồn điện. Nếu phát hiện dây bị nứt, phích cắm đổi màu hoặc đèn có hiện tượng chập chờn khi bật, nên sửa chữa hoặc thay thế trước khi tiếp tục sử dụng.

Với những bộ đèn có phích cắm riêng và lâu ngày không dùng đến, việc rút phích cắm cũng là một lựa chọn hợp lý.

4. Không cần thay thế đèn điện bằng nến hoặc đèn dầu

Một số gia đình không thích bật đèn điện trên bàn thờ nên lựa chọn thắp nến hoặc đèn dầu để tạo ánh sáng. Cách làm này không có gì xa lạ trong sinh hoạt thờ cúng truyền thống, nhưng cần đặc biệt chú ý đến vấn đề phòng cháy.

Bàn thờ thường có nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, giấy, hoa khô. Trong khi đó, nến và đèn dầu đều sử dụng ngọn lửa trực tiếp. Nếu không có người trông coi, nguy cơ xảy ra sự cố sẽ cao hơn so với việc sử dụng đèn điện đúng cách.

Gia đình chỉ nên thắp nến hoặc đèn dầu khi có người ở nhà và có thể giám sát, đồng thời tắt hoàn toàn trước khi đi ngủ hoặc ra ngoài. Nếu chỉ cần một nguồn sáng nhẹ nhàng cho khu vực thờ cúng, đèn LED ánh sáng vàng là lựa chọn thuận tiện hơn.

Nhìn chung, việc bật hay không bật đèn thờ phụ thuộc vào điều kiện sinh hoạt và thói quen của mỗi gia đình. Không cần vì thấy nhà khác bật đèn suốt ngày mà thay đổi nếp sinh hoạt vốn có của nhà mình. Một không gian thờ cúng sạch sẽ, được chăm sóc chu đáo và đảm bảo an toàn vẫn là điều đáng quan tâm hơn thời gian bật hay tắt một chiếc đèn.