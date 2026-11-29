Không nhất thiết phải lau dọn bàn thờ mỗi ngày, nhưng các gia đình cũng không nên đợi đến dịp lễ, Tết mới vệ sinh khu vực này.

Do bàn thờ thường được đặt ở vị trí cao hoặc bố trí trong một phòng riêng, không ít gia đình có thói quen chỉ lau dọn vào ngày rằm, mùng 1 hoặc những dịp cúng lễ quan trọng. Thậm chí, một số người còn ngại vệ sinh vì sợ vô tình làm xê dịch các đồ vật thờ cúng. Tuy nhiên, bàn thờ cũng là một khu vực trong nhà cần được chăm sóc thường xuyên. Việc để bụi bẩn, tàn hương tích tụ lâu ngày không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn khiến quá trình vệ sinh sau này trở nên khó khăn hơn. Với những gia đình ít có thời gian lau dọn bàn thờ, dưới đây là những lời khuyên thiết thực.

1. Nên duy trì thói quen lau dọn mỗi tuần một lần

Thay vì đợi đến khi bàn thờ phủ một lớp bụi dày mới vệ sinh, gia đình nên dành khoảng 5-10 phút mỗi tuần để lau sạch mặt bàn thờ, chân đèn, lọ hoa và những khu vực dễ bám bụi. Đây là tần suất tham khảo, không phải quy định bắt buộc trong thờ cúng. Nếu gia đình thường xuyên thắp hương hoặc nhà nằm ở khu vực có nhiều bụi, việc vệ sinh có thể được thực hiện thường xuyên hơn. Lau dọn định kỳ cũng không đồng nghĩa với việc phải di chuyển toàn bộ đồ thờ hay rút chân hương mỗi tuần. Mọi người chỉ cần làm sạch những khu vực có thể tiếp cận một cách thuận tiện.

2. Không để hoa héo, trái cây hỏng trên bàn thờ

Ngay cả khi chưa có thời gian lau dọn toàn bộ bàn thờ, gia đình vẫn nên thường xuyên kiểm tra tình trạng hoa, trái cây và các lễ vật. Hoa tươi để lâu có thể bị héo, nước trong lọ xuất hiện mùi khó chịu. Trái cây chín quá mức cũng dễ thu hút ruồi, kiến và các loại côn trùng, thậm chí chảy nước làm hư hại bề mặt bàn thờ. Vì vậy, khi phát hiện hoa đã héo hoặc trái cây có dấu hiệu hư hỏng, mọi người nên chủ động dọn xuống, không cần chờ đến một ngày cố định mới xử lý.

3. Nên dọn tàn hương sau khi hương đã cháy hết

Với những gia đình thường xuyên thắp hương, tàn hương có thể rơi xuống mặt bàn thờ, đọng quanh bát hương hoặc bám vào các đồ vật xung quanh. Nếu không được vệ sinh, lớp bụi tro này sẽ tích tụ, dễ phát tán khi có gió và làm bẩn những khu vực lân cận. Tốt nhất, sau khi hương đã cháy hết và tàn hương nguội hoàn toàn, mọi người nên kiểm tra, thu gom phần tro rơi trên mặt bàn thờ. Không dùng khăn lau hoặc thu gom tro khi hương vẫn đang cháy hay còn tàn đỏ.

4. Không cần đợi đến ngày đẹp mới lau bàn thờ

Nhiều người có thói quen chọn ngày rằm, mùng 1 hoặc một số ngày nhất định để vệ sinh bàn thờ. Đây là cách sắp xếp phù hợp với nếp sinh hoạt và phong tục của từng gia đình, nhưng không có nghĩa là những ngày khác không được lau dọn. Nếu phát hiện bàn thờ bám bụi, có mạng nhện, nước đổ hoặc lễ vật hư hỏng, gia đình hoàn toàn có thể vệ sinh ngay. Việc giữ gìn không gian thờ cúng sạch sẽ nên xuất phát từ nhu cầu thực tế, thay vì tự đặt ra những kiêng kỵ khiến công việc này trở nên phức tạp.

5. Chuẩn bị một bộ dụng cụ vệ sinh riêng

Để việc lau dọn thuận tiện hơn, gia đình có thể chuẩn bị sẵn khăn mềm, chổi quét bụi nhỏ và các dụng cụ phù hợp với chất liệu bàn thờ. Việc sử dụng dụng cụ riêng cũng giúp đảm bảo vệ sinh và giữ sự trang trọng cho không gian thờ cúng. Đối với bàn thờ bằng gỗ, nên dùng khăn mềm hơi ẩm, sau đó lau khô. Không nên sử dụng khăn quá ướt, chất tẩy rửa mạnh hoặc tùy tiện dùng các dung dịch có tính axit vì có thể làm ảnh hưởng đến lớp sơn và bề mặt gỗ. Nếu bàn thờ được đặt ở vị trí cao, mọi người cần sử dụng thang hoặc bục đứng chắc chắn, tránh trèo lên ghế thiếu ổn định. Đồng thời, nên tắt và ngắt nguồn điện của đèn thờ trước khi vệ sinh các thiết bị điện.

6. Định kỳ kiểm tra những vị trí ít được chú ý

Ngoài mặt bàn thờ, những khu vực như phía sau bát hương, chân đèn, góc tường, phía dưới bàn thờ và dây điện của các thiết bị chiếu sáng cũng cần được kiểm tra. Đây là những vị trí dễ bị bỏ sót trong quá trình lau dọn thông thường. Gia đình có thể dành một buổi mỗi tháng để vệ sinh kỹ hơn, đồng thời kiểm tra xem có dấu hiệu ẩm mốc, mối mọt, dây điện hư hỏng hay đồ thờ bị nứt vỡ hay không. Việc phát hiện và xử lý sớm sẽ giúp hạn chế tình trạng xuống cấp cũng như những rủi ro trong quá trình sử dụng.

Nhìn chung, chăm sóc bàn thờ không nhất thiết phải là một công việc cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian. Thay vì dồn tất cả việc lau dọn vào những dịp lễ lớn, mỗi gia đình nên hình thành thói quen vệ sinh nhẹ nhàng hằng tuần, xử lý ngay những vấn đề phát sinh và định kỳ kiểm tra toàn bộ khu vực thờ cúng. Chỉ với những việc đơn giản như vậy, bàn thờ đã có thể duy trì được sự sạch sẽ, trang nghiêm mà không tạo thêm áp lực cho người chăm sóc.