Đây là 6 món đồ rất đáng sắm sửa cho căn bếp gia đình.

Không cần sắm sửa những thiết bị nhà bếp đắt đỏ, đôi khi chỉ một vài món đồ nhỏ với giá thành bình dân cũng đủ giúp công việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ chiếc kẹp miệng túi thực phẩm, muôi hớt bọt 2 trong 1 cho đến dụng cụ băm tỏi thông minh, mỗi món đều có những công dụng thiết thực, giúp tiết kiệm thời gian và giữ cho căn bếp gọn gàng hơn. Nếu đang muốn bổ sung thêm đồ dùng hữu ích cho gia đình mà không tốn quá nhiều chi phí, dưới đây là 6 gợi ý đáng tham khảo.

1. Kẹp miệng túi thực phẩm

Những túi gia vị, túi bánh kẹo hay thực phẩm khô sau khi mở bao bì thường rất dễ bị hở miệng nếu không được bảo quản cẩn thận. Thay vì phải dùng dây chun hoặc gấp mép túi nhiều lần, một chiếc kẹp chuyên dụng sẽ giúp việc đóng kín miệng túi nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Mẫu kẹp này có chiều dài lý tưởng, đủ để kẹp trực tiếp nhiều loại túi thực phẩm có kích thước khác nhau. Điểm thú vị nằm ở phần móc phía trên có thể lật xuống, giúp tăng độ chắc chắn khi kẹp và hạn chế miệng túi bị bung ra. Phần kim loại được làm từ inox nên cũng có độ bền tốt, không dễ bị gỉ sét trong môi trường nhà bếp. Đặc biệt, phần móc còn có thể tận dụng để treo kẹp lên giá hoặc thanh treo đồ, giúp cất giữ gọn gàng sau khi sử dụng. Sản phẩm có nhiều kích cỡ lớn, vừa và nhỏ, phù hợp với các loại túi thực phẩm khác nhau.

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2. Muôi hớt bọt inox 2 trong 1

Khi nấu canh, hầm xương hay luộc thực phẩm, việc hớt bỏ bọt và dầu mỡ nổi trên bề mặt thường khiến người nội trợ phải sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau. Một chiếc muôi inox 2 trong 1 có thể giúp công đoạn này đơn giản hơn đáng kể. Sản phẩm được thiết kế với hai phần lưới có kích thước lỗ khác nhau. Một bên có lỗ nhỏ để lọc và hớt dầu mỡ, bên còn lại có lỗ lớn hơn để vớt bọt nổi khi luộc hoặc nấu nước dùng. Nhờ vậy, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn mặt muôi phù hợp với từng công việc mà không cần đổi dụng cụ liên tục.

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3. Giá hấp inox đa năng

Nếu thường xuyên hấp ngô, khoai lang, trứng hoặc các loại rau củ, một chiếc giá hấp inox nhỏ gọn sẽ là món đồ khá hữu ích trong căn bếp. Sản phẩm có phần chân đỡ bên dưới, giúp tạo khoảng cách giữa thực phẩm và đáy nồi. Khi sử dụng, chỉ cần đặt giá vào trong nồi cơm điện hoặc nồi hấp, thêm lượng nước phù hợp là có thể hấp thực phẩm một cách thuận tiện. Phần tay cầm tích hợp cũng giúp việc nhấc giá ra sau khi nấu dễ dàng hơn.

Không chỉ dùng để hấp, chiếc giá này còn có thể tận dụng làm rổ rửa rau củ, vo gạo hoặc rửa trái cây. Sau khi rửa, nước sẽ thoát qua các khe hở bên dưới, giúp thực phẩm nhanh ráo hơn. Nhờ làm từ inox, sản phẩm tương đối bền, không dễ nứt vỡ và cũng thuận tiện khi vệ sinh. Tuy nhiên, cần chọn kích thước phù hợp với lòng nồi đang sử dụng để tránh tình trạng giá bị kênh hoặc không đặt vừa.

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4. Giá đựng dao có khay hứng nước

Dao là vật dụng không thể thiếu trong căn bếp, nhưng nếu để lẫn trong ngăn kéo hoặc đặt lung tung trên mặt bàn, chúng vừa chiếm diện tích vừa tiềm ẩn nguy cơ bị đứt tay khi lấy ra sử dụng. Một chiếc giá đựng dao chuyên dụng sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Nhờ thiết kế có các khe cắm riêng và phần thân che chắn xung quanh, dao được sắp xếp gọn gàng hơn, hạn chế việc vô tình chạm phải lưỡi dao. Ngoài ra, giá đựng dao thường được tích hợp khay hứng nước ở phía dưới, giúp thu gom lượng nước còn đọng lại sau khi rửa dao. Bộ phận này có thể tháo rời để vệ sinh định kỳ, tránh tích tụ nước và cặn bẩn, giữ cho khu vực bảo quản dao luôn sạch sẽ, khô thoáng.

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5. Dụng cụ băm tỏi kéo dây

Nếu không thích mất thời gian ngồi băm hành, tỏi, gừng bằng dao, bạn có thể tham khảo dụng cụ băm thực phẩm kéo dây. Đây là món đồ có cấu tạo khá đơn giản nhưng lại hữu ích trong những lúc cần sơ chế nhanh một lượng nhỏ nguyên liệu. Cách sử dụng rất dễ: Cho hành, tỏi, gừng hoặc rau thơm đã cắt thành miếng nhỏ vào hộp, đậy nắp rồi kéo dây vài lần. Bộ lưỡi dao bên trong sẽ xoay và băm nhỏ nguyên liệu theo mức độ mong muốn. Kéo càng nhiều lần, nguyên liệu thường càng được băm nhuyễn.

Ngoài các loại gia vị quen thuộc, dụng cụ này còn có thể dùng để băm một số nguyên liệu mềm như rau mùi hoặc tôm đã sơ chế, phù hợp khi chuẩn bị đồ chấm hay nguyên liệu ăn lẩu. Sản phẩm thường có nhiều dung tích khác nhau. Với nhu cầu nấu nướng thông thường, loại khoảng 200-400ml đã khá đủ dùng, không cần chọn hộp quá lớn gây tốn diện tích cất giữ.

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6. Chậu/rổ lọc inox

Trong căn bếp, những chiếc chậu rửa là vật dụng gần như không thể thiếu. Nếu muốn tìm một sản phẩm có độ bền tốt, dễ vệ sinh và ít phải thay mới, chậu inox là lựa chọn đáng cân nhắc. Chất liệu này có khả năng chống gỉ tốt, bề mặt trơn nhẵn nên khá dễ làm sạch sau khi sử dụng.

Đặc biệt, bộ chậu inox đi kèm chậu lọc mang đến sự tiện lợi khi sơ chế thực phẩm. Người dùng có thể đặt chậu lọc bên trong để rửa rau củ, trái cây hoặc để ráo thực phẩm sau khi rửa. Khi cần, hai chiếc chậu cũng có thể tách rời để sử dụng cho những mục đích khác nhau. Thiết kế đồng bộ giúp việc sắp xếp, bảo quản gọn gàng hơn, đồng thời tạo cảm giác ngăn nắp cho khu vực bếp.