Nếu nhà vệ sinh vẫn hôi dù đã làm sạch kỹ, các thiết bị hoạt động bình thường, nên nghĩ đến khả năng có vấn đề ở hệ thống đường ống hoặc mối nối âm tường, âm sàn.

Mùi hôi từ nhà vệ sinh hoặc ống thoát sàn là vấn đề khiến không ít gia đình sống ở chung cư khó chịu, đặc biệt khi căn hộ thường xuyên đóng kín cửa để sử dụng điều hòa. Muốn xử lý triệt để, cần xác định đúng nguồn phát sinh mùi thay vì chỉ dùng nước hoa xịt phòng hay các chất khử mùi tạm thời.

Vì sao nhà vệ sinh chung cư dễ có mùi hôi?

Nhà vệ sinh là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước thải, chất thải sinh hoạt và độ ẩm cao. Nếu hệ thống thoát nước, thông khí hoặc các thiết bị ngăn mùi hoạt động không tốt, mùi khó chịu có thể xuất hiện và lan ra những khu vực khác trong căn hộ.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là ống thoát sàn bị khô nước ở bộ phận ngăn mùi. Thông thường, phễu thoát sàn được thiết kế với một bộ phận giữ nước hoặc cơ cấu ngăn mùi nhằm hạn chế khí từ đường ống thoát nước trào ngược lên nhà vệ sinh. Khi lớp nước này bị bay hơi do lâu ngày không sử dụng, hoặc bộ phận ngăn mùi bị hỏng, khí có mùi từ hệ thống thoát nước có thể thoát vào phòng.

Một nguyên nhân khác là phễu thoát sàn bị bám tóc, cặn xà phòng, chất bẩn và các chất hữu cơ. Theo thời gian, những chất này phân hủy, tạo ra mùi khó chịu. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, chúng còn có thể làm giảm khả năng thoát nước, khiến nước đọng lại và phát sinh mùi.

Mùi hôi từ nhà vệ sinh hoặc ống thoát sàn là vấn đề khiến không ít gia đình sống ở chung cư khó chịu, đặc biệt khi căn hộ thường xuyên đóng kín cửa để sử dụng điều hòa.

Mùi hôi cũng có thể xuất phát từ bồn cầu. Các vị trí cần kiểm tra gồm gioăng cao su nối bồn cầu với đường ống thoát chất thải, chân bồn cầu, các mối nối và hệ thống thoát khí. Nếu gioăng bị lão hóa, lắp đặt không kín hoặc bồn cầu bị rò rỉ, khí từ đường ống có thể thoát ra ngoài.

Ngoài ra, hệ thống thông khí của đường ống thoát nước chung trong tòa nhà gặp trục trặc cũng có thể gây ra hiện tượng mùi hôi bất thường. Khi áp suất trong đường ống thay đổi, nước trong bộ phận ngăn mùi có thể bị hút đi hoặc đẩy ra ngoài, tạo điều kiện cho khí cống tràn vào căn hộ.

Đặc biệt, nếu mùi hôi xuất hiện dù nhà vệ sinh đã được vệ sinh sạch sẽ, không có nước đọng và các thiết bị hoạt động bình thường, người dân nên nghĩ đến khả năng có vấn đề ở hệ thống đường ống hoặc các mối nối âm tường, âm sàn.

Cách xử lý mùi hôi từ ống thoát sàn chung cư

Trước khi sử dụng hóa chất khử mùi, cần xác định vị trí phát ra mùi. Nếu mùi tập trung quanh phễu thoát sàn, có thể áp dụng một số cách xử lý sau.

Vệ sinh phễu thoát sàn

Đây là việc đơn giản nhưng thường mang lại hiệu quả rõ rệt nếu nguyên nhân xuất phát từ tóc, cặn bẩn và chất hữu cơ tích tụ.

Trước tiên, tháo nắp phễu thoát sàn, lấy phần tóc, rác và cặn bẩn mắc lại bên trong. Sau đó, dùng bàn chải nhỏ và dung dịch vệ sinh phù hợp để làm sạch thành phễu, các khe thoát nước và bộ phận ngăn mùi.

Cần chú ý vệ sinh cả những vị trí khuất bên dưới nắp phễu vì đây thường là nơi tích tụ chất bẩn. Sau khi làm sạch, xả nước để cuốn trôi cặn còn sót lại.

Không nên chỉ lau rửa phần nắp bên ngoài bởi mùi hôi thường phát sinh từ chất bẩn nằm sâu bên trong.

Bổ sung nước vào phễu thoát sàn

Nếu phễu thoát sàn sử dụng cơ chế ngăn mùi bằng nước, lớp nước này có tác dụng như một chiếc nút chặn, ngăn khí từ đường ống thoát nước đi ngược lên.

Với những phễu ít sử dụng, nước bên trong có thể bay hơi khiến khả năng ngăn mùi suy giảm. Cách xử lý khá đơn giản: đổ một lượng nước sạch vừa đủ xuống phễu để khôi phục lớp nước ngăn mùi.

Đây cũng là lý do nhà vệ sinh ở những phòng ít sử dụng, căn hộ bỏ trống lâu ngày thường xuất hiện mùi cống dù không có hoạt động vệ sinh hay xả thải.

Tuy nhiên, cách này chỉ có tác dụng với loại phễu sử dụng cơ chế ngăn mùi bằng nước. Nếu phễu được thiết kế bằng van cơ học hoặc gioăng silicon, cần kiểm tra xem bộ phận đó có bị kẹt, biến dạng hoặc lắp sai vị trí hay không.

Thay phễu thoát sàn chống mùi

Nếu đã vệ sinh và bổ sung nước nhưng mùi hôi vẫn xuất hiện, người dân có thể cân nhắc thay phễu thoát sàn có chức năng chống mùi.

Nếu đã vệ sinh và bổ sung nước nhưng mùi hôi vẫn xuất hiện, người dân có thể cân nhắc thay phễu thoát sàn có chức năng chống mùi.

Trên thị trường hiện có nhiều loại phễu thoát sàn sử dụng van một chiều, gioăng silicon hoặc cơ cấu đóng mở tự động. Những thiết kế này giúp hạn chế khí và côn trùng từ đường ống thoát nước đi ngược lên.

Khi chọn mua, cần chú ý kích thước phễu, đường kính ống thoát và cấu tạo hệ thống hiện có. Sản phẩm phải tương thích với đường ống, được lắp kín và không cản trở tốc độ thoát nước.

Không nên chỉ chọn loại có quảng cáo chống mùi tốt mà bỏ qua chất lượng gioăng, khả năng tháo vệ sinh và độ bền của van.

Cách xử lý mùi hôi từ bồn cầu và nhà vệ sinh

Nếu mùi hôi không tập trung ở phễu thoát sàn mà xuất hiện quanh bồn cầu, cần kiểm tra những vị trí khác.

Kiểm tra gioăng cao su chân bồn cầu

Gioăng cao su là bộ phận giúp tạo độ kín giữa bồn cầu và đường ống thoát chất thải. Khi gioăng bị lão hóa, lắp đặt lệch hoặc không còn kín, khí từ đường ống có thể thoát ra ngoài.

Dấu hiệu đáng chú ý là mùi hôi thường tập trung quanh chân bồn cầu, đặc biệt sau khi xả nước. Một số trường hợp còn xuất hiện hiện tượng rò nước ở khu vực tiếp giáp với sàn.

Nếu nghi ngờ gioăng bị hỏng, nên gọi thợ sửa chữa để kiểm tra và thay thế. Không nên chỉ dùng keo trám bên ngoài để che kín chân bồn cầu khi chưa xác định nguyên nhân, bởi việc này có thể khiến nước rò rỉ bị giữ lại bên dưới, khó phát hiện hơn.

Làm sạch các vị trí dễ tích tụ chất bẩn

Bồn cầu không phải nơi duy nhất có thể phát sinh mùi. Các khe nối giữa thiết bị vệ sinh với tường, chân lavabo, khu vực vòi sen, góc khuất sau bồn cầu và các đường ron gạch cũng có thể tích tụ chất bẩn.

Nên vệ sinh định kỳ bằng dung dịch tẩy rửa phù hợp, chú ý những vị trí thường xuyên ẩm ướt. Sau khi vệ sinh, cần làm khô sàn và hạn chế để nước đọng lâu ngày.

Nếu có thảm nhà tắm, khăn lau chân hoặc vật dụng thường xuyên ẩm ướt, cũng nên giặt và phơi khô thường xuyên để tránh phát sinh mùi.

Kiểm tra đường ống thông khí

Nếu nhà vệ sinh thường xuyên có tiếng ục ục khi xả nước, nước trong bồn cầu hoặc phễu thoát sàn dao động bất thường, đồng thời xuất hiện mùi cống, có thể hệ thống thông khí đường ống đang gặp vấn đề.

Đường ống thông khí có nhiệm vụ cân bằng áp suất trong hệ thống thoát nước, giúp nước thải chảy thuận lợi và duy trì lớp nước ngăn mùi tại các thiết bị vệ sinh.

Khi đường ống này bị tắc, lắp đặt sai hoặc không hoạt động đúng thiết kế, áp suất thay đổi có thể làm mất lớp nước ngăn mùi. Đây là sự cố cần được thợ chuyên môn hoặc đơn vị quản lý tòa nhà kiểm tra, không nên tự ý tháo dỡ hay can thiệp vào hệ thống đường ống chung.

Những cách khử mùi chỉ có tác dụng tạm thời

Nhiều gia đình thường sử dụng sáp thơm, tinh dầu, nước hoa xịt phòng hoặc than hoạt tính để xử lý mùi hôi nhà vệ sinh.

Những sản phẩm này có thể giúp không gian dễ chịu hơn trong một khoảng thời gian, nhưng không giải quyết được nguyên nhân nếu khí hôi vẫn tiếp tục thoát ra từ đường ống.

Than hoạt tính có khả năng hấp phụ một số hợp chất gây mùi, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào loại vật liệu, diện tích tiếp xúc và điều kiện sử dụng. Nó không thể thay thế việc sửa chữa phễu thoát sàn hoặc đường ống bị rò rỉ.

Một số người còn truyền tai nhau cách đổ baking soda và giấm xuống cống để khử mùi. Hỗn hợp này có thể hỗ trợ làm bong một phần cặn bẩn nhẹ, nhưng phản ứng giữa baking soda và giấm chủ yếu tạo ra khí carbon dioxide và nước, không phải giải pháp xử lý triệt để mùi từ đường ống.

Đặc biệt, không nên tùy tiện đổ các loại hóa chất thông cống vào nhau. Việc trộn thuốc tẩy chứa chlorine với axit hoặc các chất tẩy rửa khác có thể tạo ra khí độc nguy hiểm. Khi sử dụng sản phẩm vệ sinh, cần đọc kỹ hướng dẫn và không phối trộn các loại hóa chất.

Khi nào cần báo ban quản lý chung cư?

Nếu đã vệ sinh phễu thoát sàn, bổ sung nước cho bộ phận ngăn mùi và kiểm tra các thiết bị trong nhà nhưng mùi hôi vẫn không giảm, cư dân nên liên hệ ban quản lý hoặc đơn vị kỹ thuật của tòa nhà.

Điều này đặc biệt cần thiết khi mùi hôi xuất hiện đồng thời ở nhiều vị trí, có dấu hiệu trào ngược nước thải, tiếng kêu bất thường trong đường ống hoặc nhiều căn hộ cùng tầng gặp tình trạng tương tự.

Nguyên nhân có thể nằm ở đường ống thoát nước chung, hệ thống thông khí, các mối nối hoặc khu vực kỹ thuật của tòa nhà. Những vị trí này thường nằm ngoài phạm vi xử lý của từng hộ gia đình.

Nếu mùi hôi rất nồng, gây cay mắt, khó thở, đau đầu hoặc kèm theo dấu hiệu rò rỉ khí bất thường, cần rời khỏi khu vực, thông báo ngay cho ban quản lý và đơn vị chuyên môn để kiểm tra. Không nên cố che mùi bằng hương liệu hoặc tự ý sử dụng hóa chất mạnh.