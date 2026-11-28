Đây là thứ nhiều người thường tiện tay đổ bỏ, nhưng nếu biết cách tận dụng để ngâm cá trong quá trình sơ chế sẽ giúp giảm đáng kể mùi tanh khó chịu

Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình, có thể chế biến thành đủ món ngon từ chiên, kho, hấp cho đến nấu canh. Tuy nhiên, sơ chế cá sao cho sạch và giảm mùi tanh lại là công đoạn khiến không ít người nội trợ ngại nhất. Nếu chỉ rửa cá bằng nước thông thường, mùi tanh đặc trưng đôi khi vẫn còn bám lại, ảnh hưởng đến hương vị món ăn sau khi chế biến. Một mẹo dân gian khá đơn giản nhưng được nhiều người áp dụng là sử dụng nước vo gạo. Thứ nước tưởng chừng chỉ bỏ đi sau mỗi lần nấu cơm này lại có thể hỗ trợ khử mùi tanh cá hiệu quả, giúp thịt cá sạch hơn trước khi nấu.

1. Vì sao nước vo gạo có thể giúp khử mùi tanh cá?

Nước vo gạo chứa một lượng tinh bột, các hạt cám gạo nhỏ cùng một số hợp chất hòa tan từ lớp ngoài của hạt gạo. Khi dùng để ngâm cá, phần tinh bột và các hạt cám này có thể hỗ trợ cuốn trôi một phần chất nhầy, cặn bẩn và những chất gây mùi còn bám trên bề mặt cá.

Bên cạnh đó, nước vo gạo có độ đục nhẹ, giúp làm sạch bề mặt thực phẩm tương đối tốt khi kết hợp với thao tác rửa và chà nhẹ. Nhờ vậy, cá sau khi sơ chế có thể giảm bớt mùi tanh khó chịu, bề mặt sạch hơn và thuận tiện cho những công đoạn chế biến tiếp theo.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng nước vo gạo không phải chất khử khuẩn hay có khả năng loại bỏ hoàn toàn mọi hợp chất gây tanh. Hiệu quả của mẹo này chủ yếu nằm ở việc hỗ trợ làm sạch bề mặt và giảm mùi, vì vậy vẫn cần kết hợp với việc sơ chế cá đúng cách.

2. Cách dùng nước vo gạo để khử mùi tanh cá

Để tận dụng nước vo gạo khử mùi tanh cá, bạn có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Chuẩn bị nước vo gạo

Nên sử dụng nước vo gạo lần đầu vì phần nước này thường chứa nhiều tinh bột và cám gạo hơn. Sau khi vo, có thể dùng rây hoặc vải lọc để loại bỏ những hạt gạo vỡ, bụi bẩn và tạp chất còn sót lại, chỉ giữ phần nước tương đối sạch để ngâm cá.

Bước 2: Sơ chế cá trước khi ngâm

Trước khi cho cá vào nước vo gạo, không nên bỏ qua bước làm sạch ban đầu. Bạn cần rửa cá dưới vòi nước sạch, sau đó loại bỏ những bộ phận dễ tích tụ chất bẩn và gây mùi tanh như mang, ruột, vảy cá. Đặc biệt, với những loại cá có phần màng đen trong bụng, nên dùng tay hoặc dụng cụ phù hợp để làm sạch kỹ phần màng này. Nếu cá có máu đông dọc xương sống, hãy loại bỏ vì đây cũng là một trong những vị trí có thể khiến mùi tanh trở nên rõ hơn.

Bước 3: Ngâm cá trong nước vo gạo

Cho cá đã sơ chế vào tô hoặc chậu nước vo gạo, đảm bảo nước ngập tương đối phần cá. Ngâm khoảng 10-15 phút, tùy kích thước và loại cá. Trong quá trình ngâm, có thể lật nhẹ để nước vo gạo tiếp xúc đều với các mặt cá. Không nên ngâm quá lâu vì cá có thể bị ảnh hưởng đến kết cấu và độ tươi ngon tự nhiên.

Bước 4: Rửa sạch lại trước khi chế biến

Sau khi ngâm, vớt cá ra và rửa lại bằng nước sạch để loại bỏ phần nước vo gạo cùng chất bẩn còn sót lại. Để cá ráo nước rồi mới đem chiên, kho, hấp hoặc nấu canh. Một lưu ý quan trọng là nên sử dụng nước vo gạo mới, sạch, không có mùi lạ và không để cá ngâm ở nhiệt độ phòng quá lâu. Nếu cá chưa được chế biến ngay, cần bảo quản lạnh đúng cách.

3. Ngoài nước vo gạo, còn nhiều cách khác giúp khử mùi tanh cá

Ngoài nước vo gạo, chị em cũng có thể tận dụng một số nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp để hỗ trợ giảm mùi tanh của cá:

- Gừng tươi: Đập dập hoặc thái lát gừng, chà nhẹ lên bề mặt cá hoặc ngâm cá với nước gừng pha loãng trong vài phút. Gừng có mùi thơm đặc trưng, giúp át bớt mùi tanh.

- Chanh hoặc giấm: Pha loãng với nước rồi rửa nhanh cá, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Không nên ngâm quá lâu vì axit có thể làm thay đổi kết cấu bề mặt thịt cá.

- Muối hạt: Dùng một lượng muối vừa phải chà nhẹ lên thân cá, sau đó rửa sạch. Cách này giúp loại bỏ chất nhầy và cặn bẩn bám trên bề mặt.

- Rượu trắng: Có thể dùng một lượng nhỏ rượu trắng để rửa cá hoặc kết hợp với gừng. Sau đó rửa lại sạch trước khi chế biến.