4 thiết bị này nhỏ gọn mà tiện đủ đường, càng dùng càng thấy thích, không còn lười vào bếp.

Nhà bếp ngày nay không chỉ cần đầy đủ những vật dụng cơ bản mà còn có sự góp mặt của nhiều thiết bị gia dụng thông minh, giúp việc nấu nướng trở nên nhanh gọn và nhẹ nhàng hơn. Trong đó, có những món đồ không quá cầu kỳ nhưng lại được nhiều gia đình ưu tiên sắm sửa nhờ tính ứng dụng cao, sử dụng thường xuyên và phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Từ việc hâm nóng thức ăn, chế biến món chiên nướng cho đến chuẩn bị một bữa lẩu ấm cúng, 4 thiết bị dưới đây gần như đã trở thành những món đồ quen thuộc trong căn bếp của nhiều nhà.

1. Lò vi sóng

Lò vi sóng là một trong những thiết bị gia dụng phổ biến, đặc biệt phù hợp với những gia đình bận rộn hoặc không có quá nhiều thời gian chuẩn bị bữa ăn. Công dụng quen thuộc nhất của thiết bị này là hâm nóng thức ăn chỉ trong vài phút mà không cần phải bắc nồi lên bếp hay sử dụng thêm dụng cụ nấu nướng. Không chỉ dừng lại ở việc làm nóng đồ ăn, lò vi sóng còn có thể được sử dụng để rã đông thực phẩm, làm nóng sữa, hấp một số loại rau củ hoặc chế biến những món ăn đơn giản. Một số dòng sản phẩm hiện nay còn tích hợp thêm chức năng nướng, giúp mở rộng khả năng sử dụng trong nhà bếp.

Điểm cộng lớn nhất của lò vi sóng nằm ở sự nhanh gọn và dễ sử dụng. Chỉ cần cho thực phẩm vào khoang lò, lựa chọn mức công suất và thời gian phù hợp, người dùng đã có thể xử lý nhiều công việc bếp núc mà không cần đứng canh liên tục. Đây cũng là thiết bị đặc biệt hữu ích với những gia đình thường xuyên nấu ăn tại nhà, có thói quen chuẩn bị thức ăn trước hoặc muốn hâm nóng phần đồ ăn còn lại từ bữa trước.

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2. Nồi chiên không dầu

Nếu yêu thích các món chiên, nướng nhưng lại ngại cảnh dầu mỡ bắn tung tóe và căn bếp ám mùi sau khi nấu, nồi chiên không dầu chắc chắn là thiết bị đáng cân nhắc. Nhờ sử dụng luồng khí nóng lưu thông ở nhiệt độ cao để làm chín thực phẩm, thiết bị này có thể chế biến nhiều món ăn với lượng dầu bổ sung ít hơn so với phương pháp chiên ngập dầu truyền thống. Từ khoai tây chiên, cánh gà, thịt nướng cho đến cá, rau củ hay bánh ngọt, nồi chiên không dầu đều có thể đảm nhiệm khá tốt nếu lựa chọn đúng nhiệt độ và thời gian. Người dùng cũng không cần phải đứng đảo hay lật thực phẩm liên tục như khi chiên bằng chảo, nhờ đó tiết kiệm được kha khá công sức.

Một ưu điểm khác là thiết kế của nồi thường khá gọn gàng, dễ bố trí trên mặt bàn bếp, lại có nhiều dung tích khác nhau để người dùng dễ lựa chọn. Lưu ý sau khi sử dụng sử dụng, cần vệ sinh khay chiên và các bộ phận có thể tháo rời để loại bỏ dầu mỡ, vụn thức ăn còn sót lại, giúp thiết bị luôn sạch sẽ và duy trì độ bền trong quá trình sử dụng.

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3. Ấm siêu tốc

Không sở hữu quá nhiều chức năng phức tạp nhưng ấm siêu tốc lại là một trong những thiết bị gần như không thể thiếu trong nhiều căn bếp. Chỉ với một thao tác nhấn nút, người dùng đã có thể đun nước nóng trong thời gian ngắn mà không cần phải theo dõi như khi đun bằng nồi trên bếp. Nước nóng từ ấm siêu tốc có thể phục vụ rất nhiều nhu cầu thường ngày, chẳng hạn pha trà, cà phê, sữa, mì ăn liền hoặc chuẩn bị nước ấm để nấu nướng. Với những gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc thường xuyên sử dụng đồ uống nóng, thiết bị này càng phát huy tính tiện lợi.

Các mẫu ấm hiện nay cũng có nhiều lựa chọn về dung tích, chất liệu và kiểu dáng. Một số sản phẩm được trang bị tính năng tự ngắt khi nước sôi hoặc khi trong ấm không có nước, giúp việc sử dụng thuận tiện hơn. Ngoài ra, thiết kế không dây với phần đế tiếp điện rời cũng giúp người dùng dễ dàng nhấc ấm và rót nước. Dù là món đồ quen thuộc, ấm siêu tốc vẫn cần được vệ sinh và tẩy cặn định kỳ để đảm bảo chất lượng nước. Khi lựa chọn sản phẩm, nên ưu tiên loại có nguồn gốc rõ ràng, chất liệu an toàn và dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

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4. Bếp lẩu nướng đa năng

Thay vì phải chuẩn bị riêng bếp lẩu, bếp nướng và nhiều dụng cụ đi kèm, các mẫu bếp lẩu nướng đa năng đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích. Đúng như tên gọi, thiết bị này thường kết hợp nhiều khu vực chế biến trên cùng một sản phẩm, cho phép vừa nấu lẩu vừa nướng thịt, hải sản, rau củ hoặc các món ăn khác.

Đây là món đồ đặc biệt phù hợp với những gia đình thích tổ chức các bữa ăn quây quần tại nhà. Không cần chờ đến dịp đặc biệt hay phải ra nhà hàng, mọi người vẫn có thể cùng nhau chuẩn bị một bữa lẩu nướng ngay tại bàn ăn. Mỗi người có thể tự lựa chọn món mình yêu thích, vừa thưởng thức đồ ăn nóng hổi vừa trò chuyện, tạo cảm giác vui vẻ và gần gũi.

Một số mẫu bếp còn có khả năng điều chỉnh nhiệt độ riêng cho từng khu vực, khay nướng chống dính hoặc bộ phận hứng dầu thừa, giúp việc chế biến và vệ sinh sau khi ăn thuận tiện hơn. Thiết kế tích hợp cũng giúp tiết kiệm không gian lưu trữ so với việc phải sắm nhiều thiết bị riêng lẻ. Khi chọn mua, gia đình nên chú ý đến công suất, kích thước mặt bếp, chất liệu khay nướng và khả năng điều chỉnh nhiệt độ. Nếu thường xuyên sử dụng cho những bữa ăn đông người, nên ưu tiên sản phẩm có diện tích chế biến đủ rộng để mọi người cùng thưởng thức thoải mái.