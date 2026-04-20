Lời khuyên cho những gia đình đang trồng cây trước cửa

Trong phong thủy nhà ở, khu vực trước cửa được xem là “miệng” đón khí, nơi dòng năng lượng lưu thông ra vào mỗi ngày. Vì vậy, việc trồng cây gì ở vị trí này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn được cho là tác động đến vận khí của cả ngôi nhà. Có những loại cây tuy quen thuộc, dễ trồng nhưng lại không được khuyến khích đặt ngay trước cửa vì mang ý nghĩa không tốt theo quan niệm dân gian. Dưới đây là 3 cái tên thường được nhắc đến khi nói về những loại cây “chặn lộc” mà gia chủ nên cân nhắc.

1. Cây dâu tằm

Cây dâu tằm gắn liền với đời sống nông nghiệp, đặc biệt phổ biến ở các vùng nuôi tằm, dệt lụa. Tuy nhiên, trong quan niệm dân gian, chữ “dâu” thường bị liên tưởng đến những điều không may mắn, mang sắc thái không tích cực trong cách nói thường ngày. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng trồng dâu tằm trước cửa nhà dễ khiến vận khí bị ảnh hưởng, không thuận lợi cho tài lộc và bình an. Dù chưa có cơ sở khoa học rõ ràng, yếu tố tâm lý và niềm tin truyền thống vẫn khiến loại cây này ít khi được chọn cho vị trí mặt tiền.

2. Cây đa

Cây đa là hình ảnh quen thuộc trong văn hóa làng quê Việt Nam, tượng trưng cho sự bền vững và lâu đời. Tuy vậy, nếu trồng ngay trước cửa nhà lại không phải lựa chọn lý tưởng. Cây có tán rất rộng, dễ che chắn ánh sáng, khiến không gian trở nên u tối, bí bách. Trong phong thủy, điều này được cho là cản trở dòng năng lượng tích cực đi vào nhà. Ngoài ra, bộ rễ phát triển mạnh của cây đa còn có thể ảnh hưởng đến nền móng nếu trồng quá gần, gây bất tiện về lâu dài.

3. Cây xương rồng

Xương rồng được nhiều người yêu thích nhờ vẻ ngoài độc đáo và khả năng chịu hạn tốt. Tuy nhiên, đặc trưng của loại cây này là những chiếc gai nhọn. Theo quan niệm phong thủy, yếu tố sắc nhọn thường mang tính “sát”, dễ tạo cảm giác căng thẳng, không phù hợp đặt ở lối ra vào. Khi trồng xương rồng trước cửa, nhiều người tin rằng nguồn năng lượng tích cực sẽ bị cản trở, từ đó ảnh hưởng đến tài lộc và sự may mắn của gia đình.

Lời khuyên

Khi lựa chọn cây trồng, gia chủ nên cân nhắc thêm các yếu tố thực tế như diện tích, ánh sáng và mục đích sử dụng. Một không gian trước nhà thông thoáng, có cây xanh hài hòa luôn mang lại cảm giác dễ chịu và tích cực. Nếu muốn vừa làm đẹp không gian vừa mang ý nghĩa tốt lành, bạn có thể ưu tiên những loại cây dáng gọn, xanh quanh năm như cau cảnh, trúc, kim tiền, lưỡi hổ hoặc cây ăn quả như cam, quýt, chanh. Đây đều là những lựa chọn phổ biến, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều kiểu nhà ở hiện nay.