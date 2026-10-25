Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng robot hút bụi

Robot hút bụi là thiết bị thông minh nhưng có những "điểm yếu" cố định về độ ẩm, vật cản nhỏ và tóc quấn mà người dùng cần lưu ý.

Để robot hút bụi hoạt động bền bỉ, đạt hiệu quả làm sạch tối đa và tránh các hư hỏng không đáng có, các gia đình cần thay đổi một số thói quen khi chuẩn bị mặt sàn và bảo dưỡng thiết bị.

Dưới đây là những lời khuyên cốt lõi giúp bạn tối ưu hóa hiệu năng và độ bền của robot hút bụi trong gia đình:

1. Nguyên tắc chuẩn bị mặt sàn trước khi robot làm việc

Dọn dẹp vật cản nhỏ: Trước khi cho robot chạy, hãy nhặt sạch dây sạc điện thoại, đồ chơi trẻ em, tất (vớ), thảm lau chân mỏng hoặc dẻ lau trên sàn. Các vật dụng này rất dễ bị cuốn vào chổi giữa làm kẹt robot hoặc khiến robot bị lạc đường, giảm hiệu suất dọn dẹp.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Cách ly tuyệt đối các khu vực có nước: Nếu robot của bạn không có tính năng cản nước chuyên dụng, hãy đóng cửa nhà vệ sinh hoặc sử dụng tính năng "Tường ảo" (Virtual Wall) trên ứng dụng để khoanh vùng cấm. Khi robot hút phải vũng nước lớn, nước sẽ theo đường hút đi thẳng vào động cơ gây cháy mạch và hỏng màng lọc HEPA.

Xử lý chất thải của thú cưng: Nếu gia đình nuôi chó, mèo, hãy chắc chắn mặt sàn sạch sẽ trước khi robot vận hành. Robot không thể phân biệt được chất thải hữu cơ và sẽ kéo lê chúng khắp nhà, gây ra thảm họa về vệ sinh.

2. Vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ (Bắt buộc)

Gỡ tóc quấn ở chổi quét, bánh xe: Mỗi 2–3 ngày, bạn nên dùng công cụ cắt đi kèm để gỡ sạch tóc, lông thú cưng quấn quanh chổi giữa và chổi cạnh. Tóc quấn chặt lâu ngày làm tăng ma sát, khiến động cơ bị quá tải và nhanh hỏng trục quay.

Ngoài ra, bánh xe nhỏ xoay 360 độ ở phía trước robot cũng rất dễ bị tóc và bụi bẩn cuốn chặt vào trục bên trong mà người dùng ít khi để ý. Khi trục bánh xe này bị kẹt cứng, robot sẽ di chuyển nặng nề, tốn pin hơn hoặc liên tục đi vòng tròn và báo lỗi di chuyển. Bạn nên dùng tuốc nơ vít hoặc lực tay cạy nhẹ bánh xe này ra để vệ sinh định kỳ mỗi tháng một lần.

(Ảnh minh họa: Điện Máy Xanh)

Vệ sinh hộp bụi và màng lọc HEPA: Đổ rác trong hộp bụi sau mỗi lần dọn dẹp. Đối với màng lọc HEPA, hãy dùng chổi nhỏ quét sạch bụi mịn hoặc gõ nhẹ cho rác rơi ra, tuyệt đối không giặt màng lọc HEPA bằng nước (trừ loại màng lọc chuyên dụng được hãng thông báo cho phép) vì sẽ làm hỏng kết cấu lọc bụi mịn.

Lau chùi các mắt cảm biến: Định kỳ 1–2 tuần, hãy dùng khăn mềm, khô để lau sạch các mắt cảm biến chống rơi (ở mặt dưới) và cảm biến radar điều hướng (ở mặt trên/mặt trước) để robot không bị va đập mạnh vào tường hoặc lao xuống cầu thang.

3. Lưu ý về pin và trạm sạc (Dock sạc)

Vị trí đặt dock sạc đạt chuẩn: Hãy đặt dock sạc sát tường, ở khu vực thoáng đãng. Khoảng trống phía trước dock sạc nên đạt tối thiểu 1,5m và hai bên bên cạnh khoảng 0,5m để robot dễ dàng định vị đường quay về sạc pin.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Luôn cắm điện dock sạc: Đừng rút điện dock sạc khi robot đã sạc đầy. Robot hút bụi thông minh có cơ chế tự ngắt khi đầy và chuyển sang chế độ nuôi nguồn. Nếu bạn rút điện dock sạc, robot sẽ tự động bật tìm kiếm tín hiệu, gây ra hiện tượng xả pin liên tục và làm chai pin rất nhanh.

Giặt và phơi khô giẻ lau: Với các robot có chức năng lau nhà, hãy tháo giẻ lau ra giặt và phơi khô ngay sau khi robot hoàn thành chu trình. Để giẻ ướt dưới dock sạc lâu ngày sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển và gây ra mùi hôi khó chịu khi lau nhà lần sau.

4. Quản lý việc cập nhật phần mềm

Không cập nhật phần mềm khi pin yếu: Hãy đảm bảo robot đang ở trên dock sạc và có mức pin trên 50% trước khi tiến hành cập nhật ứng dụng hoặc hệ điều hành của robot. Việc mất nguồn giữa chừng khi đang nâng cấp phần mềm có thể gây lỗi hệ thống nghiêm trọng, khiến robot bị đơ hoàn toàn và phải gửi đi chạy lại phần mềm tại trung tâm bảo hành.

Theo dõi robot sau khi cập nhật: Một số bản cập nhật lớn có thể làm thay đổi bản đồ hoặc cách điều hướng tạm thời. Bạn nên theo dõi robot trong chu trình làm việc đầu tiên sau khi cập nhật để kịp thời phát hiện nếu robot đi lạc hoặc bỏ sót phòng.

5. Sử dụng nước lau sàn chuyên dụng

Tuyệt đối không dùng nước lau nhà thông thường: Các loại nước lau sàn mua tại siêu thị có kết cấu đặc, nhiều bọt và chứa hóa chất tẩy rửa mạnh. Khi đổ vào khay nước của robot, chúng sẽ làm tắc nghẽn các đường ống dẫn siêu nhỏ, đóng cặn ở vòi phun điện tử và ăn mòn các gioăng cao su bên trong.

Chỉ dùng nước sạch hoặc nước lau chuyên dụng của hãng: Bạn nên pha nước lau sàn chính hãng theo đúng tỷ lệ khuyến cáo để bảo vệ hệ thống bơm nước tự động của robot.

6. Nguyên tắc khi nhà có nhiều tầng

Không di chuyển dock sạc liên tục: Nếu nhà bạn có nhiều tầng và robot hỗ trợ lưu nhiều bản đồ (Multi-map), hãy để dock sạc cố định ở một tầng chính. Khi muốn dọn dẹp các tầng khác, bạn chỉ cần mang thân robot lên, đặt máy xuống sàn và bấm nút dọn dẹp; robot sẽ tự nhận diện bản đồ tầng đó mà không cần di chuyển cả dock sạc theo gây nhiễu loạn định vị.

Bảo vệ radar quét khi di chuyển: Khi cầm robot mang đi giữa các tầng, hãy bế robot bằng hai tay ở phần thân dưới. Tuyệt đối không xách robot bằng cụm radar nhô lên ở mặt trên (đối với dòng robot dùng công nghệ LiDAR) vì sẽ làm lệch trục quét điều hướng của máy.