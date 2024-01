Lời khai của kẻ sát hại cô gái ở TPHCM, bị bắt sau 3 ngày trốn xuống Long An

Ngày 9/1, Công an TPHCM phối với Công an tỉnh Long An di lý nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) về TPHCM để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Nghi phạm Tâm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tâm thừa nhận là nghi phạm sát hại chị N.T.H.P (SN 1993, nhân viên quán) tại quán cafe ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Tâm khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trưa 6/1, Tâm đến quán cafe trên, thấy chỉ có chị P. tại quán nên dùng dao sát hại nữ nhân viên này rồi cướp xe máy SH tẩu thoát.

Tâm điều khiển xe chạy đến địa phận ấp 7 xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) rồi vứt xe định trốn sang Campuchia nhưng nghe được cảnh sát đang truy bắt mình nên hắn lẩn vào cánh đồng chanh.

Cảnh sát bắt giữ Tâm sau 3 ngày lẩn trốn ở Long An

Trong 3 ngày lẩn trốn tại đây, Tâm chỉ ăn ổi, uống nước mương để cầm cự, ẩn nấp hòng tìm ý định trốn sang biên giới.

Tuy nhiên biết lực lượng cảnh sát 2 tỉnh thành phối hợp phong toả, chốt chặn tại cửa khẩu nên Tâm tiếp tục ẩn nấp trong bụi rậm.

Đến gần trưa 9/1, cảnh sát phát hiện và nhanh chóng bắt giữ được Tâm.