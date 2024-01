Ông Nguyễn Đức Ân, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, Long An): ''Mấy ngày qua, lực lượng chiến sĩ Công an rất vất vả thức xuyên đêm để truy tìm hung thủ, chúng tôi luôn đồng hành hỗ trợ tạo mọi điều kiện để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Khi nhận được thông tin bắt được hung thủ, chúng tôi rất phấn khởi, an tâm. Thay mặt người dân địa phương, chúng tôi cám ơn tất cả các cơ quan chức năng TP.HCM và Long An đã bắt được hung thủ này''.