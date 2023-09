Lời khai ban đầu của người chồng bạo hành vợ dã man ở Bình Dương

Ngày 6-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết công an đang tạm giữ Hồ Văn Trí (51 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ.

Tại cơ quan công an, Trí khai do ghen tuông nên đã chích điện rồi dùng dao đâm vào người vợ.

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho hay các cơ quan chức đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố Hồ Văn Trí về tội "Giết người".

Bà L. đang điều trị tại Bệnh viện, đã ăn được vài thìa cháo và nói vài từ, mặc dù đã qua khỏi nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong phòng hồi sức để theo dõi

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 3-9, trong lúc đang nói chuyện thì Trí và vợ tên L. xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Trí lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện chích vào người bà L. nhưng sau đó bị chập điện, dây điện văng ra ngoài, bé gái 2 tuổi ngủ cùng mẹ cũng bị điện giật nhẹ.

Trí tiếp tục lấy con dao khoảng 30cm ở trong bếp rồi đâm nhiều nhát vào người bà L. Nghe tiếng la hét của mẹ, người con trai lớn xuống can ngăn và mở cửa cho mẹ thoát ra ngoài.

Thấy bà L. bị thương, hàng xóm đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.