Khởi tố người phụ nữ bạo hành bé trai 8 tuổi

Tối 31-8, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, ngụ quận 12) về tội “Hành hạ người khác”. Các quyết định được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trang tại cơ quan công an

Theo điều tra, Trang quen biết và là hàng xóm với gia đình anh C. (khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM). Do vợ chồng anh C. bận đi làm và cháu T.P.C.T. (8 tuổi, con anh C.) đang nghỉ hè nên anh nhờ Trang trông coi, chăm sóc, dạy kèm.

Quá trình trông coi từ tháng 6-2023, Trang ít nhất 10 lần dùng đũa tre, dây thắt lưng, cán chổi đánh cháu T..

Chiều 23-8, Trang phát hiện T. không làm bài tập nên bực tức, bắt cởi hết quần áo rồi kéo ra trước nhà. Sau đó Trang dùng dây cáp internet cột buộc cháu T. vào trụ điện.

Tang vật thu giữ

Tiếp đó, Trang chửi bới, dùng cán chổi đánh liên tục vào người T. khiến bé khóc và tìm cách thoát khỏi dây buộc. Trang không dừng lại, tiếp tục đánh nhiều phát vào người cháu T..

Người dân địa phương can ngăn nhưng Trang vẫn không dừng lại.

Qua kiểm tra, cơ thể cháu T. có hàng chục vết thương bầm tím.