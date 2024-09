Lời khai ban đầu của kẻ cướp taxi ở Cần Thơ chạy sang Tiền Giang

Ngày 30-9, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ Ngô Bảo Trường (37 tuổi; ngụ quận 7, TP HCM) để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt ôtô của tài xế chạy xe taxi.



Đối tượng Ngô Bảo Trường

Qua đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tối 29-9 đã đi từ TP HCM đến TP Cần Thơ và thuê phòng lưu trú tại khách sạn trên đường 30/4 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Do không có tiền trả tiền phòng, đối tượng trốn khỏi khách sạn và thuê xe taxi của tài xế L.V.M.P (ngụ Hậu Giang) chở đi lòng vòng từ quận Ninh Kiều sang quận Cái Răng.

Trong lúc di chuyển, ông P. phát hiện khách có biểu hiện bất thường nên điều khiển phương tiện đến gần Phòng CSGT nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để nhờ trợ giúp.

Khi tài xế lái xe đến nút giao IC3 (gần Phòng CSGT), Trường xông lên vị trí lái, gạt tay tài xế rồi cưỡng đoạt phương tiện để tẩu thoát lên Quốc lộ 1, về hướng Vĩnh Long. Tài xế P. chỉ kịp mở cửa xe thoát ra ngoài và tri hô cướp.

Nhận tin báo, Phòng CSGT đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Cục CSGT, công an các tỉnh, thành phố phối hợp hỗ trợ truy bắt.

CLIP: Lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang chặn bắt thành công đối tượng Trường

Đến 22 giờ 55 phút cùng ngày, tại khu vực xã Thạnh Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ đón lõng, chặn bắt thành công đối tượng cùng phương tiện đã cưỡng đoạt của tài xế.

Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Công an quận Cái Răng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự di lý đối tượng về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh, kết quả đối tượng dương tính với ma túy và nghi ngáo đá khi thực hiện hành vi cưỡng đoạt phương tiện ôtô.