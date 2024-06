Lôi kéo gần ngàn người chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền bỏ trốn

Ngày 2-6, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lý Nhân đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; ra lệnh khám xét khẩn cấp; quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Thị Sáng (SN 1983; ngụ thôn 1, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đoàn Thị Sáng, người đứng ra lôi kéo hàng trăm người chơi hụi rồi bỏ trốn. Ảnh: Công an Hà Nam

Trước đó, ngày 20-5, Công an huyện Lý Nhân nhận được tố giác của quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Chính Lý về việc bị Đoàn Thị Sáng dựng nhiều dây hụi, họ cho người dân chơi, sau đó thu tiền của người dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.



Xác định vụ việc mang tính chất rất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công an huyện Lý Nhân nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lý Nhân đã bắt được Đoàn Thị Sáng khi người phụ nữ này đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, Sáng khai nhận lợi dụng lòng tin của người dân có nhu cầu chơi họ và việc những người chơi trong các dây họ không quen biết nhau, Sáng đã thành lập các dây họ để thu tiền.

Do mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền họ, Sáng đã có hành vi gian dối, bằng cách mạo danh người muốn mua họ ở các kỳ để bản thân mình lấy họ tại các kỳ đó để chiếm đoạt tài sản.

Bằng các thủ đoạn trên, trước khi bỏ trốn khỏi địa phương, Sáng đã dựng 27 dây họ, lôi kéo hơn 800 người dân chơi (tương đương với hơn 1.300 suất họ) để chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lý Nhân đang tích cực điều tra mở rộng vụ án.