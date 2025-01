Lời hối hận của người gián tiếp đẩy Thiên An vào bi kịch

Thời gian qua, làng giải trí Việt có 1 phen rúng động sau khi Thiên An chia sẻ bài đăng tiết lộ đã 3 lần làm mẹ. Đáng thương hơn, cô nàng đã từ bỏ 2 con đầu lòng ở tuổi 22. Lý do được đưa ra là bố của 2 bé không sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp. Dù không chỉ đích danh ai nhưng cộng đồng mạng đều réo tên Jack - mối tình hiếm hoi Thiên An công khai trong nhiều năm qua. Chỉ trong thời gian ngắn, sự việc trên đã làm bùng nổ các nền tảng MXH và giới truyền thông.

Bài đăng mới đây của Thiên An khiến toàn cõi mạng rúng động

Có 2 luồng ý kiến trái chiều được tạo ra: 1 bên cảm thương trước cuộc đời “hồng nhan bạc mệnh” của Thiên An khi cô phải trải qua nhiều mất mát, giờ đây phải gồng gánh nuôi con 1 mình; bên còn lại thì vừa thấy Thiên An đáng thương mà cũng đáng trách, tuổi trẻ chưa lăn lộn đủ nên mới đưa ra quyết định dại dột. Hiện, Jack vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về các thông tin này.

Đứng giữa tâm bão tranh cãi, Jack vẫn chưa đưa ra phản hồi nào

Ồn ào chưa hạ nhiệt thì mới đây, một người có liên quan tới cả 2 đã lên tiếng, thu hút sự chú ý lớn của netizen. Cụ thể, Duy Khiêm - 1 staff tuyển dụng, đã bình luận vào bài đăng của Thiên An với nội dung: “Có lẽ ngày đó anh không nên gọi em qua cast em nhỉ”.

Nhận về nhiều thắc mắc, Duy Khiêm đã lên tiếng đính chính trong 1 dòng trạng thái. Duy Khiêm tiết lộ anh và Thiên An đã quen biết nhau từ thời đại học. Tại thời điểm đó, công ty cũ của Duy Khiêm lên kế hoạch triển khai MV Bạc Phận nên anh đã giới thiệu Thiên An tới casting vai nữ chính. Với tư cách là 1 người bố, anh cũng bày tỏ sự đồng cảm với Thiên An và những khó khăn cô phải chịu đựng.

Duy Khiêm và Thiên An đã quen biết nhau từ khi còn học đại học

Nguyên văn bài đăng của Duy Khiêm:

Chào mọi người! Mình muốn làm rõ một số thông tin gần đây xuất hiện trên các trang báo với tiêu đề như: "Duy Khiêm đạo diễn MV BP, HN…". MÌNH XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠO DIỄN CỦA NHỮNG MV ĐÓ! Mình và An quen biết nhau từ thời đại học. Thời điểm đó, mình đang làm việc tại công ty cũ trước An. Khi công ty lên kế hoạch thực hiện MV BP nhưng chưa tìm được nữ chính, mình đã nghĩ đến An. Hôm ấy, mình gọi An đến casting vì thấy em ấy vừa có ngoại hình sáng, vừa lễ phép. Mình tin rằng em có tiềm năng phát triển trong nghề, nên đã gọi em ấy ngay. Không ngờ, cuộc gọi định mệnh ấy lại mở ra một chuỗi sự kiện ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của em. Mình cũng là một người làm cha, nên rất đồng cảm và hiểu được sự vất vả của những người mẹ đơn thân trong việc chăm sóc con cái. Vì vậy, khi bình luận dưới bài viết của An, mình không có ý gì khác ngoài sự đồng cảm và chia sẻ. Cuộc sống ai cũng có những sai lầm, nhưng điều quan trọng là chúng ta biết đứng dậy và làm lại từ đầu. Mong rằng mọi người, khi để lại bình luận, hãy cân nhắc và đừng quá khắt khe. Những lời ác ý chỉ làm tổn thương người trong cuộc, đặc biệt là một đứa trẻ vô tội. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

Từ mối lương duyên này, Thiên An gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, trong sáng. Cô nàng tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" để đóng chính trong 3 MV khác gồm Sóng Gió, Sao Em Vô Tình và Hoa Vô Sắc. Cả 4 sản phẩm đều được đón nhận nồng nhiệt, thu hút hàng chục, hàng trăm triệu view trên nền tảng Youtube.

Bạc Phận - Jack và K-ICM

Tưởng là bàn đạp gây dựng tên tuổi, cơ hội hợp tác với Jack đã đẩy Thiên An vào chuỗi bi kịch, khởi đầu là sự kiện Jack từ bỏ Thiên An và bé Sol. Vụ đấu tố giữa 2 bên kéo dài trong khoảng thời gian dài, khiến danh tiếng của nam ca sĩ sinh năm 1997 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiên An thì phải trầy trật kiếm sống để nuôi dạy bé Sol.

Cư dân mạng đều cho rằng Duy Khiêm không nên tự nhận lỗi về bản thân vì công việc và đời tư là 2 vấn đề khác nhau. Việc anh hỗ trợ Thiên An trong công việc là 1 điều đáng trân trọng. Ngoài ra, nhiều người cho rằng sự vụ vỡ lở như này là do “số”, đồng thời cũng là bài học trưởng thành cho cả 2 bên.

Một số bình luận của netizen:

- Hỗ trợ và giúp nhau phát triển là tốt mà Khiêm. Giữa công việc và đời tư là việc rất khác nhau. Không ai có thể ngăn cản tình yêu nhưng nó là tình yêu có trách nhiệm.

- Anh tui hiền lắm đừng xuyên tạc anh tui.

- Hoan hỉ hoan hỉ.

- Không phải lỗi của Khiêm đâu. Đừng nghĩ nhiều.

- Giờ chỉ hy vọng Thiên An sẽ thật hạnh phúc.