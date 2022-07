Loạt thiết bị hiện đại “cập bến” xưởng thực hành Thời trang - Dệt may HUTECH

120 máy may, 10 máy vắt sổ Riccar là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa HUTECH và Công ty Zeng Hsing Industrial. Lễ ký kết hợp tác và bàn giao thiết bị diễn ra ngày 11/7 vừa qua với sự tham gia của ông Yen Pang Cheng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Zeng Hsing Industrial, lãnh đạo HUTECH và nhiều giảng viên "quen mặt" của ngành Thiết kế thời trang HUTECH như NTK Hoàng Minh Hà, NTK Midu,...

Ông Yen Pang Cheng (cravat xanh) và lãnh đạo, giảng viên HUTECH tại lễ bàn giao thiết bị

Trải nghiệm thiết bị hiện đại, phát triển kỹ năng chuyên môn

Được biết, 130 máy may và máy vắt sổ Riccar do Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial trao tặng đều là thiết bị mới 100%, tổng giá trị đến 1 tỷ đồng. Giá trị này thể hiện sự nghiêm túc của doanh nghiệp trong việc đồng hành hỗ trợ đào tạo sinh viên - nguồn nhân lực chất lượng tương lai. Đối với sinh viên Thiết kế thời trang và Công nghệ dệt may HUTECH, việc thực hành với trang thiết bị hiện đại đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay góp phần quan trọng giúp các bạn dễ dàng "quen tay" với thiết bị chuyên ngành, nâng cao kỹ năng thực hành - vốn là tiêu chí tuyển dụng hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay.

130 máy may và máy vắt sổ được lắp đặt tại xưởng thực hành Thời trang - Dệt may HUTECH

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật HUTECH (đơn vị đào tạo ngành Thiết kế thời trang và Công nghệ dệt may) cho biết: "Việc hợp tác cùng Công ty Zeng Hsing Industrial hỗ trợ rất lớn cho mục tiêu đào tạo sinh viên Thời trang - Dệt may theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Máy may và máy vắt sổ Riccar được hỗ trợ sở hữu nhiều tính năng hiện đại, đa dụng, sẽ giúp các bạn sinh viên thực hành, thực hiện các đồ án thời trang chuyên ngành; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học,… từ đó nâng cao chất lượng học tập và kiến thức chuyên môn".

Cũng trong sáng 11/7, 120 máy may và 10 máy vắt sổ Riccar đã được lắp đặt tại xưởng thực hành Thời trang - Dệt may HUTECH. Sau nghi thức cắt băng khánh thành, sinh viên nhóm ngành này đã có dịp trực tiếp trải nghiệm loạt thiết bị mới này dưới sự hướng dẫn của giảng viên và các chuyên viên kỹ thuật từ Công ty Zeng Hsing Industrial.

NTK Hoàng Minh Hà hướng dẫn sinh viên thực hành

Tăng cường hợp tác doanh nghiệp, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên

Trong thời đại toàn cầu hóa yêu cầu nguồn nhân lực phải luôn linh hoạt, nhạy bén, thích nghi tốt, việc tăng cường hợp tác doanh nghiệp chính là giải pháp hiệu quả để đào tạo sinh viên một cách thực tiễn, kịp thời. Đây cũng là một trong những phương châm đào tạo mà HUTECH liên tục triển khai trong thời gian qua và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ - một trong những phương châm đào tạo nổi bật tại HUTECH

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Yen Pang Cheng chia sẻ: "Việc hợp tác cùng HUTECH giúp Công ty Zeng Hsing Industrial có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ sinh viên phát triển, đồng thời cả hai đơn vị đều có thể cùng nhau mang đến những cơ hội phát triển cho sinh viên về nghiên cứu khoa học, về tuyển dụng - đào tạo và cả về phát triển thương hiệu song phương". Được biết, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên cũng bao gồm việc hợp tác tuyển dụng nhân sự. Trong tương lai, đại diện Zeng Hsing Industrial mong muốn tiếp tục cùng HUTECH tạo ra những sân chơi, cuộc thi quy mô để sinh viên tự tin mang những thiết kế của bản thân đến với thị trường quốc tế.

Ông Yen Pang Cheng ký kết thỏa thuận hợp tác với HUTECH

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng HUTECH cho biết:"Doanh nghiệp trao tặng thiết bị thực hành để sinh viên có thể trau dồi tay nghề, kỹ năng chuyên môn của mình. Và chính sinh viên sẽ trở thành những nhân lực tiềm năng của công ty trong tương lai. Vai trò của trường đại học là xây dựng cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực triển vọng này - thông qua việc không ngừng cập nhật chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, hoàn thiện bản thân cho sinh viên. Từ nhịp cầu ấy, sinh viên HUTECH có thể tự tin bước vào thị trường lao động hội nhập".

https://kenh14.vn/loat-thiet-bi-hien-dai-cap-ben-xuong-thuc-hanh-thoi-trang-det-may-hutech-20220713114215614.chn