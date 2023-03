Loạt thành tích "khủng" của The Glory 2: Lượt xem đứng đầu thế giới và hơn thế nữa

The Glory 2 (Vinh Quang Trong Thù Hận 2) chính thức phát hành từ ngày 10/3 vừa qua. Với danh tiếng sẵn có từ phần 1, ngay lập tức The Glory 2 tạo ra cơn sốt mạnh mẽ trên toàn thế giới. Thời điểm hiện tại, sau 4 ngày phát hành chính thức, The Glory liên tục ghi nhận những thành tích ấn tượng.



Đầu tiên, trên nền tảng Netflix, chỉ sau 3 ngày phát hành, The Glory đã vươn lên vị trí top 1 toàn cầu với với 781 điểm. Trong đó, phim đứng trong top 10 của 89 quốc gia và xuất sắc vươn lên top 1 tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Brazil,... Ngoài ra, phim cũng chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tổng hợp OTT tại Hàn Quốc (OTT: Over-The-Top, thị trường các nền tảng phát sóng trực tuyến).

The Glory đứng top 1 Netflix toàn cầu

Và top 1 xếp hạng tổng hợp OTT tại Hàn Quốc

Trên trang Rotten Tomatoes, The Glory đạt tỷ lệ "tươi" 100% ở khung điểm dành cho giới phê bình. Đây là thành tích mà hiếm phim Hàn nào, đặc biệt là phim dài tập, có thể dành được ở chuyên trang này. Về phía điểm số do khán giả chấm, The Glory cũng đạt được con số gần như tuyệt đối là 96% trên trang Rotten Tomatoes.

The Glory "thắng giòn" trên chuyên trang Rotten Tomatoes

Với trang IMDb, hai phần phim cũng nhận được tới 9 nghìn lượt đánh giá, điểm số đã tăng từ 7,9 lên 8,0 sau khi phần 2 của The Glory ra mắt. Ngoài ra, trên trang Douban của Trung Quốc, nếu phần 1 chỉ ghi nhận điểm số 8,9 thì phần 2, con số lên tới 9,3. Có thể thấy sau khi phát hành phần 2 với cái kết thực sự xuất sắc, The Glory được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn.



Phim nhận về điểm số 8,0 trên trang IMDb

Ảnh: Rotten Tomatoes, FlixPatrol, Netflix