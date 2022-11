Loạt tai nghe, loa di động giảm giá sâu dịp Black Friday

"Ngày hội giảm giá" lớn nhất trong năm - Black Friday (Thứ Sáu đen) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25/11/2022. Đây tiếp tục là sự kiện mua sắm tiết kiệm cho người dùng, khi hàng loạt sản phẩm công nghệ như tai nghe, loa di động được giảm với mức lên đến hàng triệu đồng.

JBL Tune 230NC

Có mức giảm 52% từ 2,49 triệu đồng xuống còn 1,19 triệu đồng, JBL Tune 230NC là một trong những sản phẩm tai nghe có mức giảm mạnh dịp Black Friday 2022.

Được biết đến là một sản phẩm tai nghe chống ồn hiệu quả, JBL Tune 230NC sở hữu khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) khá tốt cũng như có thể điều chỉnh cấu hình âm thanh và nhiều tính năng bổ sung thú vị khác.

Tai nghe sở hữu một thiết kế trẻ trung với vẻ bề ngoài gọn, nhẹ đi kèm đó là thời lượng pin cũng khá dài, lên đến 40 giờ phát nhạc (10 giờ nghe khi tắt khử tiếng ồn chủ động - ANC và 30 giờ bổ sung từ bộ sạc).

Beats Studio Buds

Beats Studio Buds gây ấn tượng với phần housing được thiết kế kiểu tròn nhỏ với nút bấm dạng chữ nhật. Tai nghe sử dụng micro bên ngoài để loại bỏ tiếng ồn và người dùng có thể kích hoạt chế độ Transparency bằng cách nhấn và giữ nút "B".

Dù không phải AirPods nhưng Beats Studio Buds cũng hỗ trợ Find My trên iOS và Find My Device trên Android và cung cấp trải nghiệm âm thanh không gian với Dolby Atmos.

Tai nghe có thời gian sử dụng kéo dài đến 5 giờ khi bật ANC hoặc 15 giờ nếu sử dụng pin từ hộp sạc, đi kèm đó là tính năng chống nước và mồ hôi theo chuẩn IPX4.

JBL Party Box On the Go

Với công suất 100W, JBL Party Box On the Go là di động đáng chú ý với những người yêu thích giải trí hay hội họp nhiều người. Sở hữu công nghệ JBL Pro Sound và đèn đồng bộ theo nhịp điệu, mẫu loa thông minh này cho phép người dùng còn có thể kết nối không dây một cặp loa với nhau để tạo nên âm nhạc lớn hơn.

Đặc biệt, loa cũng tích hợp khả năng karaoke với micro tặng kèm chính hãng và người dùng có thể kết nối với các nhạc cụ ngoài. Đi kèm theo đó là khả năng sạc nhanh trong 6 tiếng và công nghệ chống bắn nước IPX4.

Samsung Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro trang bị tính năng khử tiếng ồn xung quanh lên đến 99% nhờ ba micro và bộ thu nhận giọng nói (VPU) tích hợp. Với tính năng Dolby Head Tracking, tai nghe có thể ghi nhận di chuyển đầu để cải thiện trải nghiệm âm thanh vòm.

Bên cạnh đó là tính năng Auto Switch mang đến khả năng chuyển đổi nguồn liền mạch nếu đang sử dụng các thiết bị flagship của Samsung.

Galaxy Buds Pro có thời lượng phát lên đến 8 giờ cho một lần sạc hoặc 20 giờ khi kết hợp với hộp sạc. Đi kèm theo đó là xếp hạng chống nước IPX7.

AirPods 2 và AirPods Pro

Hai mẫu tai nghe của Apple cũng giảm giá dịp Black Friday là AirPods 2 và AirPods Pro. Trong đó, AirPods 2, mẫu tai nghe không dây thế hệ thứ hai của Apple, niêm yết 4,39 triệu đồng hiện giảm còn 2,99 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu AirPods Pro là tai nghe chống ồn đầu tiên của Apple, giảm 26% so với giá hãng và hiện có giá 4,99 triệu đồng. Mẫu tai nghe này phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm tính năng chống ồn ngoài lựa chọn AirPods Pro 2.