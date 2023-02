Loạt sao Hàn “cân đẹp” nhiều vai trong cùng 1 phim: Song Joong Ki gây ấn tượng tận 2 lần!

Việc hoàn thành chỉn chu một vai diễn tương đối khó, thế nhưng, không ít sao Hàn lại có thể một lúc cân đẹp 2 vai diễn. Đây cũng là một trong những thước đó giúp khán giả và giới mộ điệu đánh giá khả năng diễn xuất của họ. Nổi bật như 4 sao Hàn đình đám dưới đây.

1. Song Joong Ki

Một trong những gương mặt nổi bật trong việc cân đẹp 2 vai diễn của làng phim Hàn phải kể đến nam thần Song Joong Ki. Lần đầu tiên Song Joong Ki đảm nhận vai "song sinh" là ở Biên Niên Sử Arthdal (Arthdal Chronicles). Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai diễn cặp song sinh Saya và Eun Seom, kết quả tình yêu của con người và người Neanthal. Gần đây nhất, nam thần đã gây bão toàn cầu với vai kép Yoon Hyun Woo và Jin Do Joon trong bom tấn Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Trong phim, Yoon Hyun Woo - thư ký của gia đình tài phiệt sống cuộc đời thứ hai sau khi tái sinh thành con trai út của gia đình giàu có.

2. Kim So Hyun

Tương tự đàn anh, Kim So Hyun cũng đã nhiều lần khiến khán giả bất ngờ với khả năng đóng vai kép. Trong Sông Đón Trăng Lên, Kim So Hyun một lúc đóng cả... 3 vai diễn. Nữ diễn viên vào vai công chúa Pyeong Gang, người sẵn sàng cống hiến tất cả cho đất nước và nữ hoàng Yeon, mẹ công chúa Pyeong Gang. Bên cạnh đó, cô nàng cũng đảm nhận vai Yeom Ga Jin, vị công chúa cải trang thành sát thủ sau khi mất kí ức trong một bi kịch thảm thương. Trước đó, trong Học Đường 2015 (School 2015), Kim So Hyun cũng từng đảm nhận vai chị em song sinh Eun Byul - Eun Bi với tính cách hoàn toàn đối lập.

3. Ji Sung

Quả là không ngoa khi nói Ji Sung là diễn viên có diễn xuất ấn tượng nhất với những màn hóa thân trong các vai kép. Bởi lẽ, nam tài tử đã hóa thân thành 7 nhân vật khác nhau trong Tìm Lại Chính Mình. Đây cũng là tựa phim giúp anh nhận được giải thưởng cao quý nhất - Daesang. Trong phim anh thủ vai Cha Do Hyun, người bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách sau khi trải qua những đau đớn và bi kịch lúc nhỏ và buộc phải sống với 7 con người với 7 tính cách trái ngược nhau.

Vai diễn này không những giúp Ji Sung nhận giải Daesang mà còn giúp anh và Park Seo Joon nhận giải Cặp đôi đẹp nhất

4. Lee Ji Ah

"Bà cả" Lee Ji Ah từng là hiện tượng của cả Châu Á nhờ sự xuất hiện trong siêu bom tấn Cuộc Chiến Thượng Lưu (Penthouse). Trong phim, nữ diễn viên vào vai bà cả Shim Su Ryeon, nhân vật với vẻ ngoài hiền lành, phúc hậu nhưng ẩn sâu là quá khứ đau thương, và Na Ae Kyo, người phụ nữ nổi loạn, gai góc, bí ẩn và nắm giữ nhiều bí mật của hội ác nhân.

Đây là vai diễn giúp Lee Ji Ah tìm lại ánh hào quang đã mất

