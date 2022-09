Loạt phim Hàn Quốc hấp dẫn không thể bỏ lỡ trong tháng 9

Nguồn: KBS

Ngôi sao Lee Seung-gi trở lại màn ảnh trong "The Law Cafe" với vai Kim Jung-ho, một cựu công tố viên xuất sắc nhưng đã bỏ việc và kiếm sống bằng cách cho thuê tòa nhà của mình. Câu chuyện bắt đầu khi cô bạn thời thơ ấu của Jung-ho là nữ luật sư xinh đẹp nhưng lập dị Kim Yoo-ri (Lee Se-young đóng) đến thuê nhà và mở “quán cà phê luật” tại đây. Quán cà phê dần nổi tiếng và hai người ngày càng gắn kết trong công việc và tình cảm.

Dự kiến phát sóng từ ngày 5/9, "The Law Cafe" là màn tái hợp của bộ đôi Lee Seung-gi và Lee Se-young, sau bộ phim "A Korean Odyssey" (2017).

Once Upon a Small Town

Nguồn: Soompi

Với sự tham gia của nữ ca sĩ Joy (nhóm Red Velvet) và nam diễn viên Choo Young-woo, "Once Upon a Small Town" dự kiến ​​phát hành vào ngày 5/9 với 12 tập phim. Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, đây là một bộ phim tình cảm giữa bác sĩ thú y Han Ji-yool (Choo Young-woo đóng) đến từ Seoul và nữ cảnh sát Ahn Ja-young (Joy đóng) sinh sống trong làng. Sau khi Ji-yool đến ngôi làng, cả hai bắt đầu dành thời gian bên nhau, sau đó mối quan hệ ngọt ngào dần nảy nở giữa họ.



Narco-Saints

Nguồn: Netflix

Netflix chọn loạt phim "Narco-Saints" chiếu vào dịp lễ Chuseok tại Hàn Quốc, giống như cách "Squid Game" ra mắt vào năm ngoái. Loạt phim rất được kỳ vọng này có sự góp mặt của dàn diễn viên sáng giá gồm Ha Jung-woo "Along with the Gods", Hwang Jung-min "Veteran" và Park Hae-soo "Squid Game".



Trong phim, Ha Jung-woo vào vai ông chủ một cửa hàng tại đất nước Suriname ở Nam Mỹ và vô tình dính líu vào một vụ án ma túy. Anh ta buộc phải hợp tác với lực lượng tình báo Hàn Quốc để truy tìm ông trùm ma túy do Hwang Jung-min thủ vai. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 9/9.

Mental Coach Jegal

Nguồn: Soompi

Một ngôi sao khác của "Squid Game" sẽ trở lại sóng truyền hình tháng 9 là Lee Yoo-mi, trong bộ phim đề tài thể thao "Mental Coach Jegal" cùng với Jung Woo – nam diễn viên vừa góp mặt trong loạt phim Hàn Quốc tháng 8 "A Model Family".



Dự kiến phát sóng từ 12/9, phim kể về Je Gal-gil (Jung Woo đóng) là cựu tuyển thủ quốc gia môn Taekwondo, đã phải từ bỏ sự nghiệp sau một sai lầm cá nhân. Cựu vận động viên này trở thành chuyên gia tâm lý và giúp đỡ các vận động viên khác vượt qua vấn đề của họ, trong đó có vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn Cha Ga-eul (Lee Yoo-mi đóng).

Blind

Nguồn: Soompi

Nam diễn viên Taec-yeon "Vincenzo" sẽ đóng vai thám tử tài năng Ryu Sung-joon trong phim kinh dị "Blind". Vụ án lần này đặc biệt nghiêm trọng vì hàng loạt thành viên bồi thẩm đoàn đã bị sát hại. Phối hợp cùng thám tử Ryu là người anh trai, thẩm phán Sung-hoon (Ha Seok-jin đóng) và nữ nhân viên công tác xã hội Jo Eun-ki (Jung Eun-ji của nhóm "Apink" đóng). Phim sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 16/9.



Love in Contract

Nguồn: Soompi

Nữ diễn viên Park Min-young tiếp tục phát huy sở trường phim lãng mạn với loạt phim "Love in Contract", dự kiến phát sóng từ 21/9. Lần này cô vào vai Choi Sang-eun, một phụ nữ trẻ đẹp, hấp dẫn và tài năng, thường được những người đàn ông độc thân "thuê" làm phu nhân trong các cuộc họp và sự kiện.



Câu chuyện trở nên phức tạp khi khách hàng quen thuộc của Choi Sang-eun là Jung Ji-ho (Go Kyung-pyo đóng) xung đột với một khách hàng mới của cô là diễn viên nổi tiếng Kang Hae-jin (Kim Jae-young đóng), dẫn đến một mối tình tay ba "dở khóc dở cười".

May it Please the Court

Nguồn: Soompi

Phát sóng vào cuối tháng 9 trên nền tảng trực tuyến Disney+, "May it Please the Court" kể về nữ luật sư tài năng No Chak-hee (Jung Ryeo-won đóng). Làm việc cho một công ty luật hàng đầu, No Chak-hee luôn cố gắng để thăng tiến nhưng một vụ án đã khiến cô tiêu tan hi vọng. Chuyển sang làm luật sư công, cô gặp Jaw Shi-baek (Lee Kyu-hyung đóng) và hai người cùng nhau làm sáng tỏ một vụ việc đang bị che giấu.



One Dollar Lawyer

Nguồn: Soompi

Một bộ phim pháp lý khác ra mắt trong tháng 9 là "One Dollar Lawyer", với sự tham gia của Namgoong Min trong vai chính Cheon Ji-hoon. Với tài năng xuất chúng, luật sư Cheon luôn giúp đỡ những người yếu thế chống lại các thế lực xấu xa, và thường chỉ tính mức phí 1 USD.



Trong phim, nữ diễn viên Kim Ji-eun vào vai Baek Ma-ri, một trợ lý công tố xuất thân từ gia đình danh giá trong ngành tư pháp. Tuy nhiên cuộc sống của cô bị đảo lộn từ khi gặp Cheon Ji-hoon. Phim dự kiến phát sóng từ ngày 23/9./.