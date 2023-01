Loạt phim Hàn có cái kết làm khán giả nhớ mãi không quên: Song Joong Ki gây tiếc nuối vô cùng!

Những dự án phim Hàn gần đây đã khiến khán giả không khỏi tranh cãi, thậm chí bàn tán xôn xao vì đoạn kết chưa thật sự thỏa lòng. Nhiều tác phẩm bị đánh giá là "đầu voi đuôi chuột", không có tập cuối tinh tế và logic. Vì thế, trang Soompi đã liệt kê những phim Hàn được đánh giá là có cái kết khó quên, hấp dẫn và giúp làm bật lên cả bộ phim.

Người Tình Ánh Trăng

Làm lại từ siêu phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm, Người Tình Ánh Trăng theo chân nữ chính Hae Soo (IU) trở về thời cổ đại và đem lòng yêu Tứ hoàng tử Wang So (Lee Joon Gi). Tuy có nhiều khoảnh khắc đẹp nhưng vì khác biệt về thân phận quá lớn, cả hai đã được định sẵn cái kết đau buồn. Tập cuối của phim chứng kiến Hae Soo rời đi mãi mãi, để lại Wang So cùng tình cảm dở dang. Tuy không thành công về tỷ suất người xem (thậm chí bị đánh giá thấp hơn kì vọng) nhưng Người Tình Ánh Trăng vẫn được khán giả yêu thích, bàn tán từ năm này sang năm khác.

Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em

Chàng trai Moo Young (Seo In Guk) mang trong mình nhiều nỗi đau chồng chất vì quá khứ đau buồn, mất đi người thân. Anh gặp gỡ Jin Kang (Jung So Min), sau đó có chuyện tình "oan gia ngõ hẹp" với cô. Khi phim dần đi đến đoạn kết, khán giả sẽ nhận ra sự chân thành của Moo Young ẩn sau bề ngoài cọc cằn, khó gần kia. Jin Kang cũng dần thay đổi thái độ, yêu Moo Young một cách chân thành. Tuy nhiên cả hai không có cái kết đẹp sau cùng, khiến người xem không thể nào quên được.

Vincenzo

Song Joong Ki có cơ hội thể hiện một kiểu nhân vật độc đáo trong Vincenzo. Trong phim, anh là một luật sư người Ý, đến Hàn để giải quyết công việc, qua đó gặp gỡ nữ chính Cha Young (Jeon Yeo Bin). Vincenzo được đánh giá là khó đoán, không thể lường trước được đoạn kết sẽ r sao. Khán giả hy vọng câu chuyện tình yêu nãy sẽ có hậu, thế nhưng thậm chí nó còn không nghiêng về hướng đau buồn. Ở cảnh cuối khi Vincenzo về Seoul, anh gặp lại Cha Young và trao cho cô nụ hôn. Thế rồi cả hai... tách biệt, để lại đoạn kết mở đầy ấn tượng.

Vượt Ra Tội Ác

Giành giải Phim truyền hình hay nhất tại Lễ trao giải Baeksang 2021, Vượt Ra Tội Ác khiến khán giả cuốn vào cuộc hành trình phá án đầy "lắt léo", nghẹt thở. Han Joo Won (Yeo Jin Goo) là một sĩ quan được điều đến thị trấn nhỏ để giải mã một vụ trọng án 20 năm trước. Nghi phạm của vụ án lại chính là đồng nghiệp Lee Dong Sik (Shin Ha Kyun). Càng xem, khán giả càng khó có thể đoán được rốt cuộc hung thủ là ai, cộng thêm bầu không khí căng thẳng tột độ khiến cho đoạn kết phim trở nên vô cùng đáng nhớ và ám ảnh.

Chuyện Xảy Ra Ở Bali

Không phải lúc nào một chuyện tình tay 3 cũng có thể để lại ấn tượng sâu nét cho khán giả như Chuyện Xảy Ra Ở Bali. Soo Jung (Ha Ji Won) - cô nhân viên du lịch nghèo đang làm việc ở Bali để cố gắng kiếm sống, ai ngờ lọt thỏm giữa 2 mỹ nam Kang In Wook (So Ji Sub) và Jung Jae Min (Jo In Sung). Từ một dự án lãng mạn thông thường, đoạn cuối của phim lại bất ngờ làm khán giả "đau đầu", thậm chí có cả những yếu tố giật gân, hồi hộp. Chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm xem phim "một đường đi lên", và sẽ khiến bất kì ai vỡ òa ở đoạn kết.

Chuyện Tình Paris

Cũng là ở nước ngoài, cũng là "tam giác" tình yêu, Chuyện Tình Paris có cái kết đáng nhớ không thua gì dự án nêu trên. Chàng CEO Gi Ju (Park Shin Yang) đem lòng yêu cô quản gia Tae Young (Kim Jung Eun), thế nhưng Tae Young lại được Soo Hyuk - cháu trai của Gi Ju theo đuổi. Nếu bấy nhiêu vẫn chưa làm bạn thấy hấp dẫn, Chuyện Tình Paris được chấp bút bởi biên kịch tiếng tăm Kim Eun Sook, vì vậy chắc chắn đoạn kết sẽ vô cùng bất ngờ và không khỏi tranh cãi.

