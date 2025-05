Loạt ồn ào của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trước khi bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Trước khi bị tạm giam, nàng hậu không ít lần vướng vào những ồn ào không đáng có khiến khán giả thất vọng.

Ồn ào kiện tụng món nợ 1,5 tỷ đồng

Tháng 5/2019, Hoa hậu Thùy Tiên từng vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến số tiền 1,5 tỷ đồng. Cụ thể, bà Đặng Thùy Trang (chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo) tố cáo Thùy Tiên vay 1,5 tỷ đồng nhưng không trả, đồng thời còn xé giấy vay nợ.

Bà Thùy Trang xác nhận Thùy Tiên từng vay 1,5 tỷ đồng tiền mặt chuẩn bị chi phí cho cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Thùy Trang cho biết, Thùy Tiên hứa sau khi đoạt giải sẽ làm việc để trả nợ. Song, gần 2 năm, bà nhiều lần liên lạc với Thùy Tiên để hỏi về số tiền nợ nhưng nàng hậu vẫn không có ý định trả.

Tuy nhiên sau đó, Thùy Tiên phủ nhận việc vay mượn này và cho biết cô không hề nhận số tiền trên. Cô khẳng định mình là nạn nhân của sự việc, và đã đệ đơn kiện ngược lại bà Đặng Thùy Trang vì tội vu khống và xúc phạm danh dự.

Ồn ào kiện tụng vay nợ từng khiến nàng hậu lao đao

Sau hơn 4 năm ồn ào tố cáo, tháng 5/2023, tòa án bác đơn kiện của bà Đặng Thùy Trang và tuyên Thùy Tiên không có trách nhiệm trả khoản tiền này. Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang bị yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Thùy Tiên với số tiền 387,6 triệu đồng.

Giải thích về hành động xé giấy vay nợ, Thùy Tiên nói đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, không giữ được bình tĩnh nên có hành động xé văn bản. Cô cho biết khi bình tĩnh lại bản thân cũng không chấp nhận được mình và muốn xin lỗi tất cả.

Xóa danh hiệu Miss Grand International

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International vào tháng 12/2021 tại Thái Lan. Sau khi giành vương miện, sự nghiệp và cuộc sống của Thùy Tiên bước sang 1 trang mới.

Song đến tháng 6/2023, Thùy Tiên gây xôn xao khi bất ngờ xóa bỏ danh hiệu Miss Grand International 2021 khỏi trang cá nhân. Sau đó, ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International nhận xét hành động của Thuỳ Tiên là "thiếu chín chắn" và bỏ theo dõi nàng hậu. Bà Teresa - phó chủ tịch cuộc thi - cùng một vài nhân viên của tổ chức cũng có hành động tương tự với cô.

Trước những tranh cãi, Thuỳ Tiên đã phải lên tiếng. Nàng hậu thừa nhận khi xoá danh hiệu, theo cô đơn thuần đây là trang cá nhân và sẽ viết một lời nào đó theo đúng suy nghĩ, cảm xúc. Sau đó, vì bận công việc cô chưa cập nhật đoạn giới thiệu sau khi đã xoá danh hiệu cũ.

"Tôi xin nhận lỗi, đây là lỗi của bản thân tôi trước. Tôi đã suy nghĩ mọi thứ hơi đơn giản, vô tâm, vô tư", nàng hậu nói.

Thuỳ Tiên xin lỗi Chủ tịch Miss Grand International vì hành động xoá danh hiệu.

Sự việc trở nên lùm xùm khi người hâm mộ lan truyền thông tin cô gỡ danh hiệu và những suy đoán tiêu cực. Bà Teresa - Phó chủ tịch của MGI trao đổi với Thuỳ Tiên về việc này, cô nhận ra sự nhạy cảm của vấn đề và nhanh chóng đăng lại danh hiệu.

Thuỳ Tiên nhấn mạnh luôn trân trọng danh hiệu Miss Grand International 2021 và chưa từng có ý định thi thêm một cuộc thi nào khác sau khi đã đăng quang.

"Tôi đã lớn lên, có được cuộc đời mới từ Miss Grand International, đó là những điều tôi không bao giờ quên", nàng hậu khẳng định.

Khi hết nhiệm kỳ, cô vẫn làm việc nhiều vì trân quý danh hiệu đã đạt được. Cô không mong muốn vì một chi tiết nhỏ, một sai lầm nhỏ mà câu chuyện bị đẩy đi quá xa.

Đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam cũng cho biết đã gửi lời xin lỗi tới ông Nawat và tổ chức, mong ông hiểu cho Thuỳ Tiên và tha thứ cho hành động vội vàng và có phần vô tâm của cô.

Nghi vấn về tấm bằng thạc sĩ

Đầu năm 2025, Hoa hậu Thùy Tiên khoe ảnh nhận bằng thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University). Theo lời nàng hậu, đây là trường đại học đào tạo ngành Quản trị Khách sạn có quy mô lớn tại Thụy Sĩ.

Nàng hậu cho biết hoàn thành chương trình thạc sĩ vào tháng 6/2024. Theo Thùy Tiên, các chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh và quá trình học tập kéo dài 2 năm.

Tuy nhiên nhiều người đặt nghi vấn về bằng thạc sĩ mà nàng hậu đang sở hữu. Những tranh cãi liên quan đến học vấn của Thùy Tiên khiến công chúng chia thành hai luồng ý kiến, có người đặt dấu hỏi về tính xác thực, có người đưa ra bình luận trái chiều.

Thuỳ Tiên khoe ảnh nhận bằng thạc sĩ vào đầu năm 2025.

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cho rằng Thùy Tiên "nói dối" về nơi cấp bằng của mình. Một số ý kiến cho rằng SHMS không phải là trường đại học theo đúng nghĩa, mà chỉ là trường đào tạo chuyên ngành, không thể gọi là "đại học" theo hệ thống giáo dục phổ biến.

Dân mạng tranh cãi rằng việc dùng từ "university" có thể gây hiểu lầm, khiến công chúng nghĩ rằng SHMS là một trường đại học, trong khi thực tế, tên của SHMS không có từ này. Một số quan điểm khác cũng cho rằng SHMS cấp bằng qua hình thức đào tạo trực tuyến, đặt nghi vấn về quá trình học tập của Thùy Tiên.

Bên cạnh những nghi vấn thì cũng có người cho rằng việc Thùy Tiên học tại SHMS là hoàn toàn hợp pháp, được công nhận quốc tế và không thể bị xem nhẹ.

Trước những tranh cãi, Thuỳ Tiên chọn cách giữ im lặng về vấn đề này.

Bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng"

Loạt ồn ào liên quan đến việc quảng cáo kẹo rau củ khiến Thuỳ Tiên vướng vào vòng lao lý. Cụ thể vào tháng 12/2024, nàng hậu giới thiệu với khán giả về "đứa con tinh thần" là loạt kẹo với hàm lượng chất xơ cao, bổ dưỡng, đạt nhiều chứng nhận về chất lượng, phù hợp với trẻ em và người lớn.

Tuy nhiên, một người tiêu dùng mang sản phẩm này đi kiểm nghiệm tại Viện Đo lường chất lượng Quốc Gia, kết quả là một hộp kẹo 30 viên chỉ có 0,51 gram chất xơ, quá ít so với nhu cầu con người và so với quảng cáo "một viên bằng một đĩa rau".

Điều này khiến nhiều khán giả chỉ trích nàng hậu quảng cáo sai sự thật. Họ yêu cầu người đẹp 9X chịu trách nhiệm về những nội dung quảng cáo của mình.

Sau khi sự việc trở nên ầm ỹ trên mạng xã hội, Thùy Tiên mới lên tiếng xin lỗi. Miss Grand International 2021 khẳng định trước khi quyết định hợp tác, cô đã được cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng nhận của sản phẩm.

Khi có thông tin về sản phẩm, cô ngay lập tức liên hệ với các bên liên quan để làm rõ vấn đề. Nàng hậu cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng và bên thứ ba để kiểm định thông tin.

Tiếp đó, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, cùng đại diện công ty đã tổ chức họp báo làm rõ về những ồn ào liên quan tới kẹo rau củ này. Theo đại diện, Hoa hậu Thùy Tiên chỉ là KOL, quảng bá cho sản phẩm kẹo rau củ. Ngoài ra, hoa hậu không giữ vai trò nào khác với thương hiệu này.

Thuỳ Tiên nhiều lần bán hàng, quảng cáo lố về sản phẩm kẹo rau củ.

Ngày 15/3, Thùy Tiên cho biết sau khi làm việc với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, cô hiểu hơn về những thiếu sót, đồng thời đưa ra hướng sửa sai.

Thùy Tiên chia sẻ cô muốn đối mặt với sai lầm của mình một cách trung thực, không né tránh. Cô thừa nhận đã không tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi tham gia quảng cáo, đây là sai lầm đầu tiên. Nhưng điều đáng trách hơn là sự bất cẩn của cô đã làm tổn thương niềm tin của khán giả và đó mới là sai lầm lớn nhất.

Để giải quyết hậu quả, cô phối hợp nhãn hàng hỗ trợ đền bù, hoàn trả tiền cho người tiêu dùng. Cô cũng muốn có cơ hội tham gia các chương trình nói về trách nhiệm của KOL trong quảng bá sản phẩm, với tư cách là ví dụ sống về người mắc sai lầm, chứ không phải một hoa hậu hay người nổi tiếng.

"Bài học lớn nhất của Tiên là đừng bao giờ lơ là, vì dù đi đâu hay làm gì, mình vẫn mang trên vai trách nhiệm với tình cảm và sự tin tưởng của rất nhiều người", nàng hậu thừa nhận.

Hoa hậu Thuỳ Tiên bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng”.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán kẹo rau củ Kera.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, kẹo Kera là của Thùy Tiên và các cổ đông công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung. Trong đó Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, còn các cổ đông còn lại góp 70%.