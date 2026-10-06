Loạt ngân hàng huy động lãi suất trên 9%/năm với quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Trong tháng 9/2026, nhiều ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu, với tổng giá trị phát hành đạt hơn 35.000 tỷ đồng. Phần lớn trái phiếu có kỳ hạn từ 3-10 năm, lãi suất phổ biến quanh 9%/năm, trong đó mức cao nhất lên tới 10,5%/năm.

Theo số liệu công bố của HNX, trong tháng 9/2026 có 12 ngân hàng phát hành trái phiếu, với tổng giá trị 35.160 tỷ đồng.

Hoạt động phát hành tập trung vào nửa cuối tháng, khi nhiều ngân hàng liên tiếp đưa ra các lô trái phiếu có giá trị từ vài trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng.

HDBank là ngân hàng phát hành nhiều nhất trong danh sách với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng. Ngân hàng phát hành các trái phiếu kỳ hạn 3-6 năm, trong đó có một lô trị giá 10.000 tỷ đồng với kỳ hạn 6 năm và lãi suất phát hành 9,2%/năm.

Đứng thứ hai là Techcombank, với 10.000 tỷ đồng. Các trái phiếu của ngân hàng đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành từ 8,6-9%/năm.

TPBank phát hành 3.500 tỷ đồng trong tháng 9. Các trái phiếu có kỳ hạn 3-10 năm, với lãi suất từ 9-9,7%/năm. Đáng chú ý, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có mức lãi suất phát hành 9,7%/năm.

LPBank huy động 3.100 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, với kỳ hạn 3-6 năm. Lãi suất phát hành dao động từ 9,2-9,6%/năm.

Trong khi đó, VIB phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất 8,9%/năm.

MB huy động 2.750 tỷ đồng, chủ yếu qua các trái phiếu kỳ hạn 6-7 năm. Mức lãi suất phát hành từ 9-9,2%/năm.

PVcomBank phát hành khoảng 2.750 tỷ đồng, trong đó các trái phiếu kỳ hạn 7 năm có lãi suất 9,6%/năm và một trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất lên tới 10,5%/năm.

OCB phát hành 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm, lãi suất 9%/năm. Sacombank phát hành 1.700 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất 9,5%/năm.

BIDV phát hành 1.210 tỷ đồng, chủ yếu ở kỳ hạn 5-6 năm với lãi suất 8,2%/năm. ACB và Nam A Bank lần lượt phát hành 200 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng tháng 9 là mức lãi suất tương đối cao, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Trong số các ngân hàng phát hành, PVcomBank có mức lãi suất cao nhất với 10,5%/năm cho trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

TPBank có mức lãi suất cao nhất 9,7%/năm, trong khi LPBank và Nam A Bank có các trái phiếu với lãi suất lần lượt lên tới 9,6%/năm. Sacombank và PVcomBank cùng có các trái phiếu kỳ hạn dài với lãi suất 9,5-9,6%/năm.

MB cũng phát hành trái phiếu với mức lãi suất trên 9%/năm, trong khi HDBank có một lô quy mô lớn 10.000 tỷ đồng với lãi suất 9,2%/năm.

Trái phiếu là một trong những kênh giúp ngân hàng huy động nguồn vốn trung và dài hạn. Khác với tiền gửi thông thường, trái phiếu ngân hàng chủ yếu được phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng và tăng trưởng tiền gửi chậm hơn tín dụng, trái phiếu trở thành một kênh quan trọng để các ngân hàng bổ sung nguồn vốn dài hạn.

Theo thống kê của chứng khoán MB, ngân hàng là nhóm ngành có quy mô phát hành lớn nhất trong 8 tháng đầu năm 2026, đạt hơn 192 nghìn tỷ đồng, chiếm 50% tổng giá trị phát hành. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 8.5%/năm, trong khi kỳ hạn bình quân đạt 5,2 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm có: Techcombank (25 nghìn tỷ đồng), Sacombank (20 nghìn tỷ đồng) và MB (19,9 nghìn tỷ đồng).

Giới phân tích cho rằng lãi suất phát hành trái phiếu riêng lẻ bình quân của nhóm ngân hàng đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh một thực tế là các ngân hàng đang phải chấp nhận chi phí vốn cao hơn để đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động và duy trì khả năng cung ứng tín dụng. Trong những tháng cuối năm, khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% vẫn là ưu tiên hàng đầu để hỗ trợ kinh tế, cuộc đua phát hành trái phiếu có thể diễn ra mạnh mẽ hơn.

"Thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện so với giai đoạn trước, tuy nhiên, vẫn tồn tại áp lực nguồn vốn mang tính cấu trúc. Áp lực phát hành trái phiếu vẫn đang ở ngưỡng lớn, và có thể tập trung nhiều vào các tháng cuối năm. Do đó, lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục nhích tăng trong các tháng tiếp theo", Chứng khoán Vietcombank dự báo.