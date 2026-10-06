Loại vàng nào đắt nhất thế giới?

Trong số các loại vàng trên thị trường, vàng 24K là loại đắt nhất do chứa 99,99% hàm lượng vàng nguyên chất.

Tượng trưng cho sự giàu có, vàng đóng một vai trò quan trọng trong nền văn minh nhân loại suốt nhiều thế kỷ qua. Kim loại màu vàng, đặc và mềm này được trân trọng bởi vẻ đẹp, sự quý hiếm và độ bền.

Vàng đã được sử dụng từ thời cổ đại. Đồ trang sức và vật trang trí bằng vàng được tìm thấy trong các lăng mộ Ai Cập từ năm 2600 trước Công nguyên. Vàng cũng được sử dụng làm tiền tệ trong các nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại từ rất sớm, khoảng năm 800 trước Công nguyên.

Ngày nay, vàng vẫn là một phần quan trọng của các nền văn hóa trên toàn thế giới. Vàng được ưa chuộng nhờ giá trị đầu tư và ứng dụng trong chế tác trang sức.

Ngoài ra, vàng còn được sử dụng trong các thiết bị y tế, công nghệ hàng không vũ trụ và điện tử. Giá vàng được xác định bởi độ tinh khiết đo bằng karat.

Vàng 24K

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay, chứa 99,99% vàng nguyên chất và không pha trộn với bất kỳ kim loại nào khác. Đây là loại vàng quý giá và đắt nhất thế giới. Hiện nay, vàng 24K có giá khoảng 133,31 USD/gram.

(Ảnh: Usgoldbureau.com)

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 24K dễ uốn và dễ dát mỏng, không thích hợp để làm đồ trang sức.

Thay vào đó, vàng 24K thường được sử dụng cho mục đích đầu tư. Bên cạnh đó, vàng 24K còn được sử dụng để chế tạo thiết bị y tế và linh kiện điện tử nhờ tính dẫn điện và khả năng chống ăn mòn.

Vàng 22K

(Ảnh: Bluestone.com)

Vàng 22K là loại vàng đắt nhất được sử dụng trong chế tác trang sức. Vàng 22K thường được làm từ 91,7% vàng, 5% bạc, 2% đồng và 1,3% kẽm. Giá vàng 22K hiện khoảng 122,12 USD/gram.

Vàng 22K sử dụng để chế tác trang sức phổ biến hơn ở Đông Nam Á, Trung Đông và Ấn Độ. Trong thiết kế trang sức phương Tây, vàng 22K thường không được sử dụng do mềm và dễ bị trầy xước. Ngoài ra, vàng 22K cũng được sử dụng để làm tiền xu vàng.

Vàng 18K

(Ảnh: Thediamondstore)

Vàng 18K chứa 75% vàng. Thông thường, 15% bạc và 10% đồng được sử dụng trong vàng 18K để đạt màu sắc mong muốn. Hiện, vàng 18K có giá khoảng 99,99 USD/gram.

Vàng 18K mềm và dễ uốn nên được sử dụng nhiều trong chế tác đồ trang sức cao cấp với thiết kế tinh xảo và tỉ mỉ. Loại vàng này cũng thường được sử dụng cho đồng hồ sang trọng và các phụ kiện khác.

Vàng 14K

(Nguồn ảnh: Sdn11.bigcommerce.com)

Vàng 14K thường được sử dụng để chế tác các loại trang sức đeo thường xuyên như nhẫn đính hôn, nhẫn cưới...Vàng 14K bao gồm 58,3% vàng và 41,7% các kim loại khác, thường là 30% bạc và 11,7% đồng. Giá vàng 14K khoảng 77,99 USD/gram.

Vàng 10K

(Nguồn ảnh: Cdn.shopify.com)

Vàng 10K là lựa chọn phổ biến và giá cả phải chăng trong chế tác trang sức, đảm bảo độ bền và giá thành thấp hơn so với vàng có hàm lượng karat cao hơn.

Vàng 10K chứa 41,7% vàng nguyên chất và 58,3% các kim loại khác, thường là đồng, bạc và kẽm. Trong ngành công nghiệp trang sức, vàng 10k thường được chế tạo với 54% bạc và 6,3% đồng. Vàng 10K hiện có giá 55,59 USD/gram.

Vàng 9K

(Nguồn ảnh: i0.wp.com)

Vàng 9K là hợp kim của vàng và các kim loại khác như bạc và đồng. Vàng 9K chứa 37,5% vàng. Trong ngành công nghiệp trang sức, thành phần chủ yếu được sử dụng cho vàng 9K là 37,5% vàng, 42,5% bạc và 20% đồng.

Do có tỷ lệ các kim loại khác cao, vàng 9K cứng, phù hợp hơn cho đồ trang sức đeo thường xuyên như nhẫn, bông tai, vòng tay...Vàng 9K có giá khoảng 49,99 USD/gram.