Loạt mỹ nam Hàn toàn "bén duyên" bạn diễn đàn chị

Với ngoại hình ngọt ngào, những gương mặt dưới đây luôn được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những chuyện tình chị em trên màn ảnh. Mặc dù có khoảng cách tuổi tác khá chênh lệch so với đàn chị, song phản ứng hóa học của họ vẫn rất bùng nổ trên màn ảnh và nhận được nhiều lời khen. Dẫu vậy, cũng chính vì thường xuyên được ghép cặp với nữ chính mà hội mỹ nam phim Hàn này cũng đã không ít lần gây tranh cãi.

Lee Do Hyun chính là gương mặt khiến dân tình điêu đứng những trong những tuần vừa qua với vai diễn chàng bác sĩ cực phẩm trong Vinh Quang Trong Thù Hận (The Glory). Có không ít khán giả cho rằng, nhờ "vía" của đàn chị Song Hye Kyo mà tên tuổi của Lee Do Hyun vang xa. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu nam diễn viên cặp kè với tiền bối trong nghiệp diễn. Dù mới chỉ đóng chính được 5 phim, nhưng đã 3 lần nam thần phim Hàn này "yêu" đàn chị. Đáng chú ý, đa số đều hơn Lee Do Hyun cả chục tuổi.

Trong 18 Again, anh đóng cùng chị đẹp Kim Ha Neul - nữ diễn viên hơn anh tận 17 tuổi. "Nụ hôn cô cháu" của họ từng gây tranh cãi một thời gian

Ở Góc Khuất Học Đường, Lee Do Hyun cùng Im Soo Jung khắc họa chuyện tình học đường. Khoảng cách 16 tuổi giữa họ không giúp cặp đôi tạo được phản ứng hóa học bùng nổ

Dù chỉ thủ vai phụ trong Hotel Del Luna, nhưng Lee Do Hyun và đàn chị IU trông vô cùng đẹp đôi

Vai diễn của Lee Do Hyun được cho là khá mờ nhạt trong The Glory

Nam thần Lee Jong Suk dường như khá có duyên với đàn chị, khi các tác phẩm mà anh đóng cùng tiền bối đều thành công và có phản ứng hóa học bùng nổ cực mạnh. Lee Jong Suk lần đầu bắt cặp với đàn chị từ năm 2013 thông qua siêu phẩm đình đám I Hear Your Voice cùng nữ diễn viên Lee Bo Young. Bộ phim đỡ trở thành một trong những tựa phim Hàn trinh thám, tình cảm được yêu thích nhất. Cách vài năm sau, Lee Jong Suk lại tiếp tục đóng cặp với đàn chị Han Hyo Joo trong tác phẩm W - Two Worlds và ngay lập tức cặp đôi dính hàng loạt tin đồn "phim giả tình thật" từ các fan. Gần đây nhất, nam diễn viên đã có cơ hội nên duyên cùng idol của mình - nữ thần Lee Na Young. Dù rating không mấy cao nhưng phản ứng hóa học giữa cặp chị em vẫn được đông đảo khán giả ủng hộ.

Thời điểm đó Lee Bo Young đã có gia đình nhưng trông vẫn cực kỳ đẹp đôi bên cạnh đàn em

Trong số các mỹ nam kể trên, Jang Ki Yong có lẽ là anh chàng "chịu khó" yêu đương với tiền bối nhất làng phim Hàn. Bởi lẽ, nam thần này đã có những 5 lần hóa thân thành tình trẻ của các chị. Một trong những tựa phim nổi bật nhất của anh phải kể đến Now, We Are Breaking Up mà anh đóng cùng đàn chị Song Hye Kyo. Dù gây chú ý vì đóng cùng nữ minh tinh nổi tiếng bậc nhất, thế nhưng bộ phim và vai diễn của Jang Ki Yong lại khá mờ nhạt, phần lớn là do kịch bản cũ kỹ và lối diễn xuất an toàn của nam diễn viên.

WWW: Search được cho là lần "yêu" đàn chị thành công nhất của Jang Ki Yong

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong lệch nhau 11 tuổi

Nguồn ảnh: Tổng hợp