Loạt KOLs đứng ngồi không yên với bộ mỹ phẩm đến từ thiên nhiên

Phụ nữ hiện đại "săn lùng" mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên lành tính

Từ xa xưa, khi ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm còn chưa phát triển, con người còn sống cùng cây cỏ và thảm thực vật phong phú. Nhiều thành phần tự nhiên như mật ong, bồ kết, chè xanh, cánh hoa hồng,…được ghi nhận trong nhiều tài liệu về khả năng chăm sóc sắc đẹp.

Ưu điểm lớn nhất của mỹ phẩm thiên nhiên là sự tương thích với nhiều loại da và chỉ số an toàn cao. Bởi lẽ đó, giữa vô vàn những loại mỹ phẩm làm đẹp, đặc biệt trong những năm gần đây khi thị trường mỹ phẩm ngày càng đa dạng thì mỹ phẩm lành tính có nguồn gốc thực vật được kiểm nghiệm nghiêm ngặt vẫn luôn được các chị em phụ nữ hết mực săn đón.

Hoa nhung tuyết có trong tinh chất dưỡng ẩm 72 Hours Miracle Serum giúp tăng sinh phân tử cấp nước HA và khóa ẩm cho làn da lên đến 72 tiếng.

Theo báo cáo về thị trường mỹ phẩm Việt Nam, nhu cầu về mỹ phẩm thiên nhiên đang có xu hướng tăng. Nếu như trước đây các công nghệ làm đẹp được ưa chuộng với các loại hóa mỹ phẩm nhờ những hiệu quả nhanh chóng mà nó mang lại, thì gần đây, xu hướng làm đẹp với các sản phẩm chiết xuất thiên nhiên lại được ưa chuộng hơn cả.

Các hợp chất hóa học dần được thay thế bằng nguyên liệu tự nhiên, thuần khiết như: Tinh dầu thảo mộc, trái cây, nhụy hoa nghệ tây, ngọc trai, tảo biển, mật ong….

Các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên không qua xử lý hóa chất, không chứa thành phần nhân tạo, chất tạo màu, chất cồn nên đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng.

Combo 5 Sản Phẩm Essentials từ Skin By VITA thu hút KOLs tin dùng

Được biết, combo 5 Sản Phẩm Essentials từ Skin By VITA hiện đang là bộ mỹ phẩm được nhiều khách hàng và người nổi tiếng tin dùng bởi hiệu quả sử dụng cũng như đảm bảo được tính an toàn được các chuyên gia da liễu hàng đầu nghiên cứu và khuyên dùng.

Minh chứng cho điều đó chính là nữ ca sĩ Gil Lê đã tin chọn sử dụng các sản phẩm của Skin by VITA và chính thức trở thành gương mặt đại diện đồng hành cùng nhãn hàng, hứa hẹn truyền tải những thông điệp tích cực cũng như thay đổi tư duy người tiêu dùng về mỹ phẩm "made in Vietnam".

Ngoài ra, trong chuyến tới Sài Gòn, hot tiktoker Lenka Ngo đã "bỏ túi" và sử dụng bộ sản phẩm 5 món #Essentials Skin By VITA. Dòng sản phẩm đầu tiên Lenka dùng gồm có dung dịch tẩy trang, tẩy tế bào chết, gel rửa mặt dịu nhẹ, serum dưỡng ẩm và kem dưỡng da.

Bên cạnh đó, tiktoker Hạt Tiêu Nè cũng tin tưởng sử dụng các sản phẩm nhà Skin By VITA dù đang trong quá trình mang bầu. Theo chia sẻ của nữ tiktoker, từ khi có bầu, da cũng xấu đi nhiều nên tôi đặc biệt chọn những sản phẩm thiên nhiên lành tính không làm ảnh hưởng tới em bé.

Ngoài ra, tiktoker Kha Duy Le cũng có những review chi tiết về bộ sản phẩm #Essentials Skin by VITA trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, Duy cũng chỉ tips nhỏ để hạn chế mụn cám ở cánh mũi nhận về "cơn mưa" lời khen của người xem.

Tiktoker Kha Duy Le cũng tin tưởng lựa chọn bộ sản phẩm Skin By Vita cho chu trình dưỡng da buổi tối của mình.

Theo nhận định của giới chuyên gia mỹ phẩm và khách hàng, combo 5 Sản Phẩm Essentials Từ Skin By VITA là bộ chăm sóc da tối cần thiết, cho bất kỳ ai kể cả nam và nữ. Bởi, làm sạch chuyên sâu, cấp & dưỡng ẩm diệu kỳ là tiền đề cho bất kỳ làn da nào bằng cách ngăn chặn quá trình lão hóa, sạm, nếp nhăn, giúp da đều màu, trắng mịn, hồng hào và tươi trẻ.



Essentials Combo chính là bộ sản phẩm chăm da tại nhà, phù hợp hơn làn da người Việt. Cũng qua bộ sản phẩm đầu tiên Essentials, Skin By VITA muốn giới thiệu những items cần thiết nhất trong chu trình dưỡng da hàng ngày, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sử dụng. Với công thức vô cùng lành tính, phù hợp với làn da Việt Nam kể cả những làn da nhạy cảm giúp cải thiện nền da sáng, mịn và cấp ẩm chuyên sâu!

Cụ thể, sản phẩm dung dịch tẩy trang Biphase Dual Action Makeup Remover giúp làm sạch lớp trang điểm trên mặt, mắt và môi với công thức tác động kép, được chiết xuất từ dầu Jojoba, dầu Babassu và chiết xuất trà xanh. Bên cạnh đó, gel rửa mặt dịu nhẹ Botanicals Brightening Gel Cleanser có thành phần từ 4 loại thảo dược: lá sen, lá trà xanh, lá ổi và đương quy phù hợp sử dụng hằng ngày, giúp loại bỏ bụi bẩn và làm sạch da với đặc tính kháng khuẩn, chống các tác nhân gây lão hoá da tự nhiên.

Bên cạnh đó, tẩy tế bào chết Inner Glow Gommage cũng được làm từ các hoạt chất tự nhiên giúp loại bỏ những lớp da cũ một cách dịu nhẹ, mang lại làn da sáng, mịn màng mà không làm ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da.

Serum dưỡng ẩm 72 Hours Miracle Serum với thành phần Hoa Nhung Tuyết kết hợp cùng hoạt chất Saccharide Isomerate (SI) và Collagen thủy phân giúp tăng sinh phân tử cấp nước HA, khóa ẩm sâu cho da lên đến 72 giờ hiện cũng đang là sản phẩm bán chạy nhất tại nhà Skin By VITA.

Ngoài ra, kem dưỡng da Nano HA Micro Surge Cream được chiết xuất từ 7 loại hoa kết hợp cùng công nghệ phân tử Nano HA giúp cung cấp độ ẩm sâu cho làn da khô và bị mất nước.

Ưu điểm của bộ 5 sản phẩm Skin by VITA chính là giúp cấp ẩm sâu nhưng không gây bít tắc lỗ chân lông, làm sạch sâu nhưng vẫn giữ được sự mềm mại.

Nỗ lực xây dựng thương hiệu và nhận được "trái ngọt"

Để gây được ấn tượng và tạo ra lợi thế cạnh tranh của thương hiệu Skin By VITA đối với những thương hiệu mỹ phẩm lâu đời khác trên thị trường Việt, chị Dee Trương - Nhà sáng lập Skin By VITA cho biết, sự uy tín lâu năm của VITA Clinic và Skin By VITA đó là khi kết hợp với chuyên môn của hơn 30 chuyên gia da liễu giàu kinh nghiệm điều trị hơn 1 triệu làn da người Việt đã tạo ra được niềm tin cho khách hàng.

"Mỗi sản phẩm được chính chuyên gia Việt tạo ra cho người tiêu dùng Việt chính là điều khác biệt lớn trên thị trường mỹ phẩm hiện tại. Chúng tôi tự tin mang lại giá trị về chất lượng và hiệu quả cho làn da người Việt Nam", Founder Skin by VITA khẳng định.

Xuất phát điểm là một hệ thống Viện thẩm mỹ uy tín hàng đầu thị trường, trải qua gần 10 năm hoạt động, đội ngũ hơn 30 bác sĩ chuyên khoa tại VITA Clinic đã có cơ hội nghiên cứu, điều trị da liễu và chăm sóc sắc đẹp cho hàng triệu người Việt Nam.

Đội ngũ bác sĩ của VITA đã nghiên cứu thành công Skin By VITA, với các thành phần thiên nhiên từ Châu Âu được kết hợp theo công thức độc quyền, phù hợp với làn da người Việt Nam kể cả những làn da nhạy cảm nhất.

Sản phẩm phải đảm bảo cấp ẩm sâu nhưng không gây bít tắc lỗ chân lông, làm sạch sâu nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, đồng thời phải giúp làn da chống lại tác động oxy hóa để nuôi dưỡng nền da tươi trẻ, sáng mịn từ sâu bên trong.

Skin by VITA chính là tín hiệu cho thấy mỹ phẩm "made in Việt Nam" nhưng chất lượng không thua kém gì sản phẩm hi-end bởi thành phần đắt giá trong việc sử dụng nguyên liệu và ấn định hàm lượng cao để có hiệu quả trên làn da người dùng.

Tìm hiểu thêm những sản phẩm chăm sóc da lành tính và an toàn tại skinbyvita.vn.

Hoặc tại Fanpage Official: https://www.facebook.com/skinbyvita.

https://kenh14.vn/loat-kols-dung-ngoi-khong-yen-voi-bo-my-pham-den-tu-thien-nhien-20220806104133696.chn