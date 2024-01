Loạt địa điểm đẹp ở TP.HCM không chào đón khách chụp ảnh, lý do là gì?

Nhu cầu chụp ảnh, check in ở bất cứ nơi nào đẹp, độc, lạ đã trở thành trào lưu và ngày càng được lan rộng. Không nhất thiết vào dịp đặc biệt mà cứ nơi nào có cảnh đẹp là người người, nhà nhà ùn ùn kéo tới, ai cũng muốn phải có được những hình ảnh đẹp nhất cho bằng bạn bằng bè.

Thế nhưng, sau khi các địa điểm này được săn lùng thì đã treo biển cấm hay ra thông báo hạn chế chụp ảnh với mong muốn giữ được không gian yên bình vốn có. Mà khi nhìn lại, cũng chỉ có một vài lý do mà ai cũng hiểu, chỉ vài người không hiểu.

Chùa Bà Thiên Hậu

Chùa Bà Thiên Hậu là một ngôi chùa cổ và linh thiêng với người Hoa tại Sài Gòn. Chùa bà Thiên Hậu còn được gọi là Hội quán Tuệ Thành, gây ấn tượng bởi lối kiến trúc cổ, đặc biệt là những góc chụp độc đáo cùng bức tường chạm trổ, điêu khắc tinh xảo, mang nét đẹp hoài cổ. Rất nhiều bộ ảnh cưới, ảnh chụp áo dài đã được thực hiện tại nơi này từ nhiều năm trước.

Thế nhưng, năm nay, dòng người đổ đến cúng bái nhiều, khách tới tham quan và chụp ảnh đông đúc lên trông thấy. Đặc biệt, những ngày đầu năm mới, lúc nào cũng có cảnh người đang tạo dáng ở các góc trong chùa, khiến cho không gian trở nên lộn xộn, ồn ào. Chính bởi điều này mà vừa qua, Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành đã ra thông báo các hoạt động quay phim, chụp ảnh chỉ thực hiện tại khu vực sân miếu, du khách không được vào bên trong. Thông báo này áp dụng từ ngày 11/1 và Ban quản lý chưa có kế hoạch khi nào sẽ cho phép du khách chụp ảnh trở lại.

Sau khi thông báo được đưa ra, lượt người tới chùa Bà Thiên Hậu đã giảm đi đáng kể, trả lại không gian linh thiêng cho nơi đây. Có khách chưa biết tới thông tin vẫn tới nhưng khi vào bên trong được bảo vệ nhắc nhở nên đã rời đi sau đó.

"Hẻm Hàn Quốc"

Cách đây một thời gian, hẻm 139 Lý Chính Thắng, phường 6, quận 3 vô tình được chia sẻ trên mạng xã hội và lập tức thu hút đông đảo giới trẻ đến check in với góc được ví như "hẻm Hàn Quốc". Nơi này là khu dân cư, do đó, việc số lượng người đồng loạt kéo tới con hẻm nhỏ không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn gây ồn ào, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Thậm chí, khi người dân nơi đây đã phải nhờ tới lực lượng chức năng can thiệp để giải tán đám đông nhưng vẫn có nhiều người cố chấp chụp ảnh, quay phim và liên tục xả rác bừa bãi. Sau một thời gian can thiệp và phản ánh thì lượng người tới đây cũng giảm dần, trả lại không gian yên tĩnh cho khu dân cư.

Hẻm Pasteur treo tới 4 - 5 biển cấm một lúc

Chung cảnh với con "hẻm Hàn Quốc" phải nhắc tới con hẻm 230 Pasteur ở quận 1. Cũng từ một đoạn clip review trên TikTok mà dòng người lần lượt đổ về nơi này, chen chúc tìm những góc chụp ảnh.

Nơi này vốn tập trung nhiều quán cà phê, do đó việc khách tới đây trò chuyện, uống nước không phải là điều xa lạ. Song, khi trào lưu chụp ảnh nổ ra thì dòng người tới check in, sáng tạo những góc chụp liên tục khiến cho không gian lúc nào cũng ồn ào, nháo nhác, ảnh hưởng đến cả các gia đình không buôn bán ở xung quanh. Không thể lên tiếng ngăn chặn được, mỗi nhà lại treo một biển cấm chụp ảnh, tụ tập, do đó mới có cảnh một con hẻm nhỏ mà treo tới 4 - 5 biển thông báo.

Hẻm Hào Sĩ Phường

Trước đó, con hẻm Hào Sĩ Phường (thực chất là hẻm 206 đường Trần Hưng Đạo, quận 5) cũng gặp cảnh tương tự dẫn đến phải dán biển không được tụ tập, chụp ảnh ở khắp ngóc ngách. Sau một thời gian thì cảnh vứt rác bừa bãi, tự ý lấy đồ của người dân để sống ảo cùng con hẻm trăm tuổi cũng giảm hẳn. Nếu ai tới đây mà có những hoạt động gây ảnh hưởng, người dân sẽ trực tiếp tới nhắc nhở.

Nhu cầu chụp ảnh không xấu nhưng phải biết giới hạn

Việc hàng loạt địa điểm đẹp phải treo biển cấm hay hạn chế chụp ảnh vô thời hạn khiến không ít người tỏ ra tiếc nuối. Bởi, từ chùa Bà Thiên Hậu, con hẻm Pasteur, Hào Sĩ Phường đều là những góc mang nét đẹp đặc biệt của TP.HCM . Trước khi được review rầm rộ và thu hút giới trẻ tới chụp ảnh theo trend thì đó chính là nơi các nhiếp ảnh gia cho ra đời những bộ ảnh, thước phim đẹp như mơ. Không ít cặp đôi đã bày tỏ sự thất vọng vì chưa kịp chụp ảnh cưới với những nơi này đã bị cấm.

Rõ ràng, nhu cầu chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc không hề xấu, thậm chí là thứ không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay. Song, chính ý thức không tốt của những người kéo tới chụp hình, gây mất trật tự công cộng mới là nguyên do khiến những nơi nói trên phải treo biển hạn chế và cấm. Hành động ngày càng quyết liệt nói trên có thể coi như lời cảnh báo, cảnh tỉnh những ai còn muốn được chụp ảnh ở những địa điểm không thu phí.

