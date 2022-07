Loạt “bí mật” làm nên sức hút của ngành Công nghệ thông tin HUTECH

Cùng khám phá những "bí mật" làm nên sức hút của ngành Công nghệ thông tin HUTECH nhé!

Phương pháp học tập thực tiễn, loạt sân chơi học thuật đa dạng

Với sinh viên Công nghệ thông tin, học tập không chỉ là tiếp thu kiến thức từ trên giảng đường mà gồm cả việc tiếp cận dự án thực tế. Hình thức học tập hiện đại này được triển khai qua các đồ án và nhất là các sân chơi học thuật - nơi doanh nghiệp vừa là nhà tài trợ, vừa là "khách hàng", vừa tham gia đánh giá sản phẩm và mở ra cơ hội để sinh viên đưa sản phẩm của mình vào thực tế.

Mỗi sân chơi học thuật của sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH đều có doanh nghiệp đồng hành

Chẳng hạn, tại cuộc thi Web Challenge Design 2021, sinh viên lập trình website theo nhu cầu thực tế của công ty C.P Việt Nam, được doanh nghiệp trực tiếp đánh giá để hoàn thiện trang web và đưa vào sử dụng. Hoặc với Hội thi Tìm kiếm tài năng Công nghệ thông tin - HUTECH IT Got Talent, "bài thi" của sinh viên cũng là các dự án công nghệ góp phần giải quyết những vấn đề trong đời sống, kinh doanh, giáo dục,... do đại diện doanh nghiệp nhận xét, chấm điểm.

Hình thức học tập này mang đến cho sinh viên cơ hội vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tế, tiếp cận quy trình làm việc thực tế chuyên nghiệp, nắm bắt được yêu cầu của "khách hàng" đối với sản phẩm công nghệ - những lợi thế đáng kể khi ứng tuyển vào doanh nghiệp.

Hình thức học tập thực tiễn giúp sinh viên nắm bắt nhu cầu của thị trường công nghệ

Môi trường ngoại khóa sôi động từ văn nghệ đến thể thao

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nhiều sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH còn gây ấn tượng nhờ tinh thần nhiệt huyết, năng động và đặc biệt vốn kỹ năng mềm đáng kể - những điều thường được coi là điểm yếu của sinh viên nhóm ngành công nghệ - kỹ thuật nói chung. "Bí mật" này đến từ môi trường đại học năng động - không chỉ có giảng đường, doanh nghiệp và máy tính, mà còn có nhiều hoạt động ngoại khóa sôi nổi của sinh viên.

Chẳng hạn, sinh viên yêu thích học thuật vẫn có thể tăng cường kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình - phản biện qua việc sinh hoạt tại CLB Olympic Tin học, CLB Mạng máy tính, CLB Mã nguồn mở & IoT, CLB HUTECH Youthdev và các cuộc thi HUTECH IT Got Talent, AI Challenge, HUTECH Packet Tracer,...

"IT Team" HUTECH luôn có những hoạt động thể thao sôi nổi

Trong khi đó, những sân chơi văn nghệ, thể thao như IT Music Festival, Hội thao, Hội trại lại là dịp để vừa giải trí, vừa "khoe" năng khiếu và tăng cường khả năng giao tiếp, tạo lập quan hệ để sinh viên trở nên năng động, tự tin hơn. Như tại IT Music Festival 2022 vừa qua, nhiều thí sinh đã khiến giám khảo bất ngờ với những màn trình diễn mãn nhãn, đầu tư công phu.

Mạng lưới hợp tác doanh nghiệp hàng đầu: Nhiều cơ hội có việc ngay khi chưa tốt nghiệp

"Last but not least", đây chính là "bí mật" quan trọng nhất để sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH hoàn thiện kỹ năng làm việc. Xác định chiến lược hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ và toàn diện, ngành Công nghệ thông tin HUTECH không ngừng bổ sung danh sách đối tác "khủng", gồm nhiều doanh nghiệp, tổ chức công nghệ hàng đầu hiện nay như: Hội Tin học TP.HCM (HCA), Liên minh Công nghệ số Việt Nam (VNITO), FPT Software HCM, SCC Việt Nam, Hitachi Vantara Việt Nam, TMA Tech Group, Tin học Lạc Việt, CMC Sài Gòn, KMS Technology Việt Nam,...

Một chuyến "Office Tour" tại FPT Software HCM của sinh viên Công nghệ thông tin

Với các lĩnh vực hoạt động khá đa dạng như công nghệ phần mềm, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thông tin, mạng máy tính, các doanh nghiệp đối tác đóng vai trò quan trọng giúp sinh viên luôn có được cái nhìn toàn diện về chuyên ngành của mình. Từ những hội thảo chuyên đề, talkshow, workshop tại trường đến IT Office Tour tại doanh nghiệp ngay từ năm nhất, sinh viên không chỉ học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia mà còn có thể được định hướng để xác định sở trường, trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc, định vị xu thế của thị trường để chủ động hơn trên hành trình nghề nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu cùng Khoa Công nghệ thông tin HUTECH tổ chức ngày hội tuyển dụng

Năm 2022, ngành Công nghệ thông tin HUTECH xét tuyển 04 phương thức gồm: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, Xét điểm thi ĐGNL 2022 của ĐHQG-HCM, Xét tuyển học bạ 3 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn. Các phương thức xét tuyển học bạ nhận hồ sơ từ 18 điểm.

