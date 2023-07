Loạt ảnh trước - sau dự báo thế giới của chúng ta sẽ bị tàn phá kinh khủng như thế nào vào năm 2050

Những thành phố ngập lụt bởi mưa lũ, đợt nắng nóng kỷ lục gây cháy rừng kinh hoàng và hạn hán chết người, thế giới của chúng ta đang phải hứng chịu một loạt những thiên tai từ biến đổi khí hậu.

Dù ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với trái đất đã là vô cùng rõ ràng nhưng tác động của nó lên những thành phố, những khu vực trên khắp thế giới thực sự sẽ trông như thế nào?

Để làm nổi bật tác động của biến đổi khí hậu, chuyên gia môi trường Marish Cuenca đã hợp tác với DiscoverCars.com để tạo ra các bức ảnh chụp các điểm nổi tiếng và cho thấy dự báo của họ về sức tàn phá nghiêm trọng của biến đổi khí hậu lên các địa điểm nổi tiếng vào năm 2050.

London - Anh

Những bức ảnh cho thấy thủ đô nổi tiếng của nước Anh sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ do sông Thames đã vỡ bờ. Cầu Westminster chỉ cách mặt nước chút ít trong khi những con đường phía trước điểm thu hút khách du lịch huyền thoại là Tháp Elizabeth đã bị ngập hoàn toàn.

Cairo - Ai Cập

Là địa điểm du lịch nổi tiếng đã tồn tại hàng ngàn năm tại châu Phi, các kim tự tháp vào năm 2050 được cho là sẽ bao quanh bởi các tòa nhà tỏa khói và đống đổ nát. Không chỉ kim tự tháp, mực nước biển dâng cao sẽ gây xói mòn đá vôi tạo, điều này sẽ gây ra thiệt hại cho các công trình kiến trúc nổi tiếng khác trên khắp Cairo.

New York - Mỹ

Đến năm 2050, chúng ta có thể thấy phần lớn New York chìm dưới nước do mực nước biển dâng cao. Trong ảnh là Đài phun nước Bethesda ở Công viên Trung tâm của New York, một địa điểm khá nổi tiếng tại đây được cho là sẽ mất dần thảm thực vật và các công trình bị xói mòn dần do mưa axit gia tăng.

Theo Ủy ban về biến đổi khí hậu của thành phố New York, mực nước biển tại đây dự kiến sẽ tăng từ khoảng 20cm đến 76cm vào những năm 2050 và từ 38cm đến 190cm vào cuối thế kỷ này.

Hawaii - Mỹ

Đảo Hawaii xinh đẹp là nơi có những bãi biển bình dị, những ngọn đồi xanh thoai thoải, động vật hoang dã phát triển mạnh và thậm chí cả những ngọn núi lửa đang hoạt động.

Nhưng khi biến đổi khí hậu sẽ khiến hòn đảo này phải hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như hạn hán và lượng mưa tăng lên, nhiều con đường ven biển quanh Hawaii có thể sụp xuống biển. Bên cạnh đó, những cây cọ dọc đường tại Hawaii cũng sẽ bị biến thành những bộ xương cong queo do cháy rừng và núi lửa phun trào.

Kolkata - Ấn Độ

Từng là thủ đô của Ấn Độ dưới thời thuộc địa, thành phố Kolkata là nơi sinh sống của khoảng 15 triệu người. Nó nổi tiếng với kiến trúc Hoàng gia và là điểm dừng chân nổi tiếng trong các chuyến du lịch.

Đáng buồn thay, do vị trí ven sông và ven biển, Kolkata có khả năng bị ngập gần hết vào năm 2050, theo Cuenca. Mực nước biển dâng cao do băng tan chảy đi kèm với lũ lụt sẽ khiến cho thành phố này gần như hoàn toàn biến mất.

Đảo Okinawa, Nhật Bản

Thiên đường biển đảo xinh đẹp Đảo Okinawa ở phía Nam Nhật Bản là điểm du lịch nổi tiếng của những ai đến thăm đất nước này. Là nơi có những bãi biển cát trắng trong vắt và vùng nước nguyên sơ, thật không may, do cả vị trí và tình trạng đảo nhỏ, đảo Okinawa có nguy cơ rất cao bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao vào năm 2050.

Manila, Philippines

Manila được biết đến với cuộc sống về đêm nhộn nhịp, kiến trúc tuyệt đẹp và nền văn hóa phong phú - bao gồm nhiều bảo tàng, nhà hát, v.v.

Tuy nhiên, nó nhiều khả năng cũng phải "chịu chung số phận" với đảo Okinawa khi mực nước biển dâng cao đang đe dọa nghiêm trọng đến thành phố này khi nó được dự đoán sẽ nằm dưới mực nước biển vào năm 2050.

Nguồn: DiscoverCars