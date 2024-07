Loạt ảnh thời trẻ của dàn "Anh trai vượt ngàn chông gai" gây bão mạng xã hội

Hà Lê (người ở giữa) tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984. Anh từng là thành viên của nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, là giám khảo cuộc thi "So you think you can dance". Anh cũng từng tham gia đóng phim "Vũ điệu đam mê".