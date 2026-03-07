Loạt ảnh chụp lén Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền lên "hot search": Khác gì so với ảnh mạng "sửa đến mòn vân tay"?

Trong dàn nàng WAGs của làng bóng đá, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền là hai cái tên thường xuyên được nhắc đến. Không chỉ nổi tiếng nhờ chuyện tình với 2 người chồng nổi tiếng, cả hai còn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình, phong cách và hoạt động trên mạng xã hội.

Điểm thú vị là Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều kết hôn với những cầu thủ nổi bật của lứa U23 Thường Châu, chồng của họ cũng có mối quan hệ thân thiết trong giới bóng đá. Ngoài ra, cả hai nàng WAGs đều hoạt động kinh doanh và xây dựng hình ảnh cá nhân rõ ràng. Chính những điểm tương đồng này khiến họ thường xuyên được đặt cạnh nhau trong các cuộc so sánh hoặc bàn luận của cư dân mạng, bao gồm cả chuyện nhan sắc.

Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền

Bên cạnh những hình ảnh được đăng tải chỉn chu trên trang cá nhân, thỉnh thoảng Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền cũng lọt vào ống kính của “team qua đường”. Những bức ảnh chụp vội trong các sự kiện, trên khán đài hay khi xuất hiện ở nơi đông người của 2 nàng WAGs dễ được chia sẻ và trở thành chủ đề bàn tán.

Ở những khoảnh khắc này, phong độ nhan sắc của hai nàng WAGs được nhận xét là thất thường. Có lúc họ vẫn giữ vững sự xinh đẹp bất chấp cam thường hay chụp lén, nhưng nhiều khi góc chụp kém đẹp hoặc ánh sáng không thuận lợi khiến gương mặt trông khác so với những hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội.

Chẳng hạn như mới đây, hình ảnh đời thường không xài filter của Doãn Hải My khiến nhiều người bất ngờ. Song trong những lần khác, cô nàng lại được khen ngợi nhan sắc cân trọn cam thường. Thậm chí ở một số khoảnh khắc, dân tình phải thốt lên: Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc Doãn Hải My chất lượng cao!

Doãn Hải My khi chụp ảnh cùng người khác và ảnh tự đăng

Doãn Hải My trắng phát sáng trong một lần lên sân cổ vũ chồng (Ảnh chụp màn hình/ Giấc mơ vô địch & FPT Play)

Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc này chất lượng cao!

Doãn Hải My được bắt gặp trong một chuyến bay cùng chồng và con (Ảnh chụp màn hình/ @huysms29)

Chu Thanh Huyền cũng đối diện với vấn đề tương tự. Trong nhiều hình ảnh được “team qua đường” ghi lại, cô nàng có phần kém long lanh hơn nhiều so với xài app. Và có những lúc chỉ là ảnh chụp vội mà Chu Thanh Huyền lại khiến người khác phải trầm trồ.

(Ảnh: Saobiz & FBNV)

Chu Thanh Huyền thường lọt vào ống kính "team qua đường"

Một khoảnh khắc khác của Chu Thanh Huyền (Nguồn: @kinbong86)

Về phía cư dân mạng, nhiều ý kiến cho rằng điều này không quá bất ngờ. Bởi lẽ những bức ảnh do “team qua đường” chụp thường là khoảnh khắc ngẫu nhiên, không có thời gian căn góc, chỉnh ánh sáng hay lựa chọn biểu cảm. Trong khi đó, các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội của Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My hay nhiều cô gái khác đều thường được chụp kỹ hơn và chỉnh sửa trước khi đăng.

Ngoài ra, hầu hết mọi người đều muốn xuất hiện xinh xắn nhất khi đăng ảnh lên mạng xã hội thì việc Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My có thích đăng ảnh chỉnh sửa đến mòn vân tay cũng là điều dễ hiểu.

(Tổng hợp)