Loại quả ‘trứng của mặt trời’ vừa được đấu giá hơn 16 triệu đồng/cặp tại một quốc gia châu Á, Việt Nam vừa trồng thành công tại TP HCM

Giữa bối cảnh thị trường nông sản toàn cầu ngày càng cạnh tranh, Nhật Bản tiếp tục duy trì vị thế đặc biệt ở phân khúc trái cây cao cấp với những phiên đấu giá có giá trị hàng nghìn đến hàng triệu USD. Các sản phẩm như dưa lưới, xoài, nho hay dưa hấu tạo hình không chỉ được xem là thực phẩm mà còn mang giá trị biểu tượng, quà tặng và hàng hóa xa xỉ.

Tại Hokkaido, hai quả dưa lưới Yubari King đã được bán với giá 1 triệu yên (khoảng 6.400 USD) trong phiên đấu giá mở màn mùa thu hoạch năm ngoái. Trước đó, năm 2019, mức giá kỷ lục từng đạt 5 triệu yên (khoảng 32.000 USD). Theo Hiệp hội Dưa Yubari, giá trị của loại dưa này đến từ quy trình canh tác giới hạn sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt cùng thương hiệu được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Ở phân khúc xoài cao cấp, giống Miyazaki nổi tiếng của Nhật Bản tiếp tục duy trì sức hút trên thị trường. Năm ngoái, hai thùng xoài Taiyo-no-Tomago, mỗi thùng gồm hai quả, được bán với giá 100.000 yên (640 USD, tương đương hơn 16,6 triệu đồng). Trước đó một năm, một cặp xoài cùng loại từng đạt giá 500.000 yên (3.200 USD).

Để được gắn nhãn Taiyo-no-Tomago, mỗi quả phải nặng tối thiểu 350 gram, đạt độ ngọt ít nhất 15 độ Brix và sở hữu lớp vỏ đỏ đồng đều.

Thị trường trái cây cao cấp tại TPHCM gần đây xôn xao trước thông tin một nông trại ở xã An Nhơn Tây cung cấp xoài Nhật giống Miyazaki, còn gọi là xoài mặt trời đỏ, với giá chỉ bằng khoảng 20%-25% hàng nhập khẩu nhưng hương vị gần tương đương.

Tuy nhiên, về mẫu mã, xoài Miyazaki trồng tại Việt Nam hiện vẫn chưa thể sánh bằng hàng nhập khẩu từ Nhật Bản.

Xoài Miyazaki nổi tiếng tại Nhật nhờ lớp vỏ đỏ rực như mặt trời và hương vị đặc biệt. Tại Việt Nam, xoài Miyazaki khá hiếm, từng được bán với giá 3,2 triệu đồng/quả loại trên 600 gram và 1,2 triệu đồng/quả loại từ 300-400 gram.

Không chỉ tập trung vào chất lượng, Nhật Bản còn tạo khác biệt bằng các sản phẩm có tính biểu tượng như dưa hấu vuông Shikaku Suika. Loại dưa này được trồng tại thành phố Zentsuji từ năm 1965 bằng phương pháp đặt quả trong khuôn vuông kích thước 18 x 18 cm. Phần lớn sản phẩm được mua để trưng bày tại cửa hàng, khách sạn hoặc làm quà tặng thay vì phục vụ tiêu dùng thông thường.

Giá dưa hấu vuông dao động mạnh tùy thị trường. Tại khu vực sản xuất, mỗi quả có giá khoảng 100 USD, trong khi tại Tokyo có thể lên tới 200 USD. Đối với hàng xuất khẩu, giá bán được ghi nhận ở mức khoảng 800 USD/quả. Theo các tiêu chuẩn xuất khẩu, chỉ những quả có trọng lượng từ 5,5-8 kg, hình dáng cân đối và sọc vỏ rõ nét mới đủ điều kiện đưa ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, nho Ruby Roman của tỉnh Ishikawa tiếp tục nằm trong nhóm trái cây đắt đỏ nhất Nhật Bản. Giống nho này được canh tác trong điều kiện nhiệt độ và ánh sáng kiểm soát chặt chẽ, với yêu cầu mỗi quả nặng trên 20 gram, đường kính tối thiểu 30 mm và độ ngọt đạt 18%. Các chùm nho cao cấp thường có giá khoảng 1.000 USD, còn tại phiên đấu giá năm 2020, một chùm Ruby Roman từng được bán với giá hơn 1,78 triệu yên (11.400 USD).

Như Quỳnh