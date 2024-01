Loại hoa chơi Tết khiến Doãn Hải My mê tít, mua trước cả tháng để ngắm dần

Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu được nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng và đầy nữ tính. Cô nàng này cũng có những thú vui vô cùng tao nhã như uống trà, trang trí nhà cửa hay đặc biệt nhất chính là cắm hoa. Trên Instagram cá nhân, Doãn Hải My thường xuyên khoe hình ảnh những bình hoa rực rỡ và tươi tốt do chính tay cô nàng chăm sóc. Có thể nói là mùa nào, căn nhà của đôi vợ chồng mới cưới này cũng ngập tràn sắc màu của các loại hoa.

Doãn Hải Mi rất thích cắm hoa để trang trí nhà cửa.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, có một loại hoa khiến bà xã Đoàn Văn Hậu mê tít, đó chính là tuyết mai. Doãn Hải My yêu thích loại hoa này đến nỗi, trước Tết 2 tháng cô nàng đã sắm tuyết mai về để cắm trong nhà. Đến thời điểm hiện tại, bình tuyết mai của người đẹp sinh năm 2001 đã nở hoa trắng tinh khiết trông vô cùng bắt mắt và sinh động.

Hình ảnh mới nhất về bình hoa tuyết mai được Doãn Hải My đăng tải gần đây.

Loại tuyết mai mà Hải My lựa chọn là tuyết mai thường. So với tuyết mai rừng, giống hoa này dễ chăm và dễ dàng ra hoa hơn. Tuy nhiên, chúng cũng dễ tàn hơn so với tuyết mai rừng. Thế nhưng, nếu biết cách chăm sóc thì tuyết mai thường có thể khoe sắc từ 3 -4 tuần.

Bình tuyết mai của Doãn Hải My khi với bắt đầu nở.

Mới đây, cô nàng này lại tiếp tục check in môt bình tuyết mai mới. So với bình hoa cũ, thì những cành tuyết mai này có nhiều lá và nụ hơn. Do đó, gia chủ có thể chơi từ giờ cho đến Tết Nguyên đán năm nay.

Điểm chung của những cành tuyết mai được Doãn Hải My mua về có nhiều cảnh nhỏ, nhiều tán lá và nụ hoa. Các chị em có thể học bà xã Đoàn Văn Hậu lựa chọn những dáng cây này để cắm chơi Tết vì chúng không chỉ dễ cắm, dễ tạo kiểu mà thời gian ra hoa cũng nhanh hơn rất nhiều so với những cành chưa có nụ.

Bình tuyết mai mới của gia đình Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu.

Bên cạnh tuyết mai, Doãn Hải My còn mua thêm rất nhiều loại hoa và cây cảnh khác như: hoa hồng, tiểu tú cầu, hoa cúc, cây hạnh phúc,... để trang trí nhà cửa đón Tết.

Những năm trở lại đây, tuyết mai là loại hoa chơi Tết được nhiều chị em lựa chọn. Nếu bạn cũng muốn tô điểm không gian nhà cửa với loại hoa này thì có thể tìm mua tại các chợ hoa hoặc tham khảo ngay một số địa dưới đây.



