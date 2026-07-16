Loài chim khổng lồ cao 1,8m, móng sắc như dao, đánh cả ngựa bò

Loài chim này có thể làm ngựa, bò gãy xương hoặc tử vong chỉ bằng vài cú đá. Ngoài ra, lực mỏ của chúng cũng cực mạnh như trời giáng.

Chim Cassowary hay còn biết đến với cái tên đà điểu đầu mào là thành viên duy nhất của họ Casuariidae. Cassowary là loài bản địa, hiện sống chủ yếu ở vùng đông bắc Úc, Papua New Guinea và một số đảo lân cận.

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Chúng có thân hình giống như đà điểu, nhưng nhỏ hơn, thường có chiều cao từ 1,7- 1,8m, thậm chí một số cá thể có thể đạt tới 2m. Cơ thể của chim Cassowary được bao phủ bởi lông đen, đầu và cổ có màu sáng. Mặt của chúng có màu xanh nước biển và sở hữu các thùy thịt đỏ treo quanh cổ.

"Cái mũ" trên đầu của đà điểu Cassowary có cấu tạo khác hoàn toàn với mào của các loài chim hay gia cầm khác, thay vì bằng thịt thì nó được cấu tạo từ các chất giống như sừng và rỗng ở bên trong. Cassowary có thể phát ra những âm thanh có tần số thấp hơn nhưng loài chim khác và chiếc mào rỗng của chúng có chức năng như một bộ thu sóng giúp cho chúng có thể nhận được "tín hiệu" từ đồng loại.

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Cassowary sống sâu trong những rừng mưa nhiệt đới và những nơi rất khó để con người tiếp cận, chúng thường sống đơn độc hoặc theo cặp, không thích ánh sáng mặt trời và thường kiếm ăn vào buổi sáng sớm và tối. Điều thú vị là tuy sợ ánh sáng mặt trời nhưng chúng lại tỏ ra rất thích thú với những vật phát sáng, chúng sẽ tò mò tiến lại gần khi thấy lửa than đang cháy, thậm chí có thể nuốt cả những cục than đang cháy.

Ảnh: CNN

Cánh của loài chim Cassowary cũng bị thoái hóa và không có khả năng bay giống như đà điểu, bởi vậy chúng chủ yếu dựa vào đôi chân mạnh mẽ để di chuyển. Chúng có chạy về phía trước với tốc độ 30 km/h, và có thể băng qua rừng với tốc độ khoảng 50 km/h khi bị quấy rầy. Thức ăn chủ yếu của chúng là quả mọng, đôi khi là côn trùng, cá nhỏ, chim và các động vật khác.

Chim cassowary đẻ trứng từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, mỗi ổ có khoảng từ 3 đến 6 trứng. Những quả trứng này có vẻ ngoài khác với những quả trứng chim, gia cầm thông thường. Trứng chim cassowary dài khoảng 13 cm, có màu xanh lục tươi thay vì màu trắng.

Trên thực tế, chim cassowary được gọi là đà điểu vì chúng là loài có họ hàng xa với loài chim Emu - Đà điều Châu Úc - một trong những bảo vật quốc gia của Úc.

Đặc biệt, theo Science Alert, Cassowary luôn đứng đầu trong danh sách những loài chim đáng sợ. Năm 2007, chúng được Tổ chức Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là "Loài chim nguy hiểm nhất thế giới".

Ảnh: GETTY IMAGES

Sức mạnh của đà điểu đầu mào nằm ở đôi chân mạnh mẽ cùng vũ khí là bộ móng vuốt sắc nhọn như dao găm. Trên ngón út của đà điểu gắn chiếc móng dài đến hơn 12cm và nhọn hoắc. Khi cảm thấy nguy hiểm, chúng sẵn sàng dùng bộ móng này "thẳng tay" tấn công kẻ thù. Chúng có thể làm ngựa, bò gãy xương hoặc tử vong chỉ bằng vài cú đá. Ngoài ra, lực mỏ của chúng cũng cực mạnh như trời giáng.

Ảnh: Zhihu

Đây là loài chim hiếu chiến. Ngay cả những con trong đàn cũng thường xung đột. Khi đó cuộc đấu của chúng trông hệt như giữa 2 "đô vật" hàng đầu.

Hiện nay môi trường sống của đà điểu đầu mào bị đe dọa nghiêm trọng do quá trình đô thị hóa của con người. Theo CNN, ước tính 90% môi trường sống trước đây của chim đã biến mất trong 100 năm qua.

Do nơi ở thu hẹp, đà điểu đầu mào thỉnh thoảng đến phá hủy nông trại, hoa màu… ở nhiều vùng quê. Có khi chúng đụng độ và khiến con người bị thương, thậm chí tử vong.

Hiện nay chỉ còn khoảng 20-30% đà điểu đầu mào tồn tại ngoài tự nhiên. Theo Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã Florida, muốn nuôi đà điểu đầu mào phải xin giấy phép để đảm bảo an toàn.