Lò vi sóng bốc khói khiến gia chủ "tái mặt": Ngay từ vị trí đặt thiết bị cũng đã thấy sai lầm

Hiện nay trong căn bếp của nhiều gia đình, lò vi sóng là thiết bị quen thuộc, được đánh giá là vô cùng hữu ích. Thiết bị có tác dụng hỗ trợ công việc hâm nóng, làm nóng thực phẩm bằng sóng vi ba. Cách sử dụng lò vi sóng đơn giản, người dùng chỉ cần đưa thực phẩm cần làm nóng vào bên trong thiết bị, đóng cửa lại và lựa chọn chế độ nhiệt cùng thời gian.

Tuy vậy, trong quá trình sử dụng, nhiều người dùng vẫn mắc phải các sai lầm với lò vi sóng, từ đó dẫn đến một số sự cố. Trường hợp sau đây được tài khoản tên An Hy chia sẻ trên mạng xã hội là một ví dụ. Cụ thể, trong video có thể thấy, cả căn bếp phủ một màn khói dày đặc, được cho là bốc ra từ lò vi sóng. Khi người dùng mở cửa thiết bị thì khói đen còn bốc ra nghiêm trọng hơn. May mắn không có chập cháy nguy hiểm xảy ra.

Cả căn bếp ngập trong khói bốc ra từ chiếc lò vi sóng (Video An Hy)

Theo phỏng đoán, có thể người dùng này đã hâm nóng thực phẩm ở nhiệt độ quá cao và trong thời gian quá dài. Từ đó thực phẩm đã bị cháy, không sử dụng được nữa. Ngoài ra, vị trí đặt lò vi sóng của gia đình này - trên nóc tủ lạnh, cũng được đánh giá là chưa phù hợp, thậm chí nó nằm trong mục "cấm kỵ" khi lựa chọn vị trí đặt lò vi sóng.



Vì sao không nên đặt lò vi sóng trên tủ lạnh?

Thông thường, đặc biệt là những căn bếp có diện tích khiêm tốn,, việc đặt lò vi sóng trên nóc tủ lạnh được xem là giải pháp giúp tiết kiệm, tối ưu không gian, đồng thời đem lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên trên thực tế theo khuyến cáo từ các chuyên gia, cách sắp xếp này lại tiềm ẩn nguy hiểm đối với các vật dụng và cả người dùng. Xét trên nguyên lý hoạt động, lò vi sóng và tủ lạnh đều là 2 thiết bị điện tử sinh lượng nhiệt lớn, đặc biệt là lò vi sóng.

Đặt lò vi sóng trên tủ lạnh là điều không nên (Ảnh minh họa)

Chính vì vậy, khi đặt quá gần nhau, đặt chồng lên nhau, lượng nhiệt toả ra từ thiết bị này sẽ gây ảnh hưởng tới thiết bị còn lại, vô tình khiến nhiệt độ các thiết bị cùng tăng lên. Điều này dễ dẫn tới tình trạng chập, cháy và làm suy giảm tuổi thọ của cả 2 thiết bị. Ngoài ra, sức nặng từ lò vi sóng cũng có thể gây hại tới thiết bị bên dưới nếu chúng không có sức chịu tải tốt.

Vì vậy, tốt hơn hết bạn hãy chọn một vị trí khác để đặt lò vi sóng thay vì trên nóc tủ lạnh. Có thể là ở bàn bếp, đảo bếp, kệ tủ riêng biệt hoặc bàn ăn... Nếu căn bếp nhà bạn không có một vị trí nào khác, bạn có thể đặt lò vi sóng trên nóc tủ lạnh, tuy nhiên khi sử dụng thì nên mang đến chỗ khác để đảm bảo an toàn.

Tủ lạnh cũng không thể chịu được tải từ những vật dụng quá nặng, cho dù là các lọ hoa, bình nước... Vì vậy, đối với những chiếc lò vi sóng quá lớn hay quá nặng, tuyệt đối không được đặt trên nóc tủ lạnh. Khối lượng giới hạn chỉ nên dưới 15kg.

Ảnh minh họa

Lưu ý về vị trí lò vi sóng trong bếp

Không chỉ có vị trí trên nóc tủ lạnh, việc đặt lo vi sóng trong bếp cũng còn những lưu ý khác mà người dùng cần lưu ý để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Dưới đây là một số lời khuyên về vị trí đặt lò vi sóng từ các chuyên gia.

Tránh đặt gần bếp nấu: Tương tự như tủ lạnh, bếp nấu cũng sinh ra một lượng nhiệt lớn, lớn hơn cả lượng nhiệt của lo vi sóng. Thậm chí nếu bếp nấu là bếp gas, nguy cơ mất an toàn cao hơn rất nhiều. Vì vậy, việc đặt lò vi sóng và bếp nấu gần với nhau tiềm ẩn rủi ro xảy ra tai nạn cao và làm suy giảm tuổi thọ của các thiết bị.

Đặt xa bồn, vòi rửa: Nếu như bếp nấu là nơi sinh ra nhiệt lượng cao thì bồn, vòi rửa lại là nơi thường xuyên có sự xuất hiện của nước, độ ẩm cao. Điều này dẫn tới lò vi sóng dễ bị nước bắn vào, nhiễm ẩm, khiến thiết bị bị ẩm mạch gây chập điện, hoặc sinh ra các loại nấm mốc, vi khuẩn xâm nhập vào bên trong thiết bị.

Không nên đặt lò vi sóng quá gần bếp nấu cũng như bồn rửa (Ảnh minh họa)

Đặt quá sát các đồ vật khác: Nhiều gia đình cũng có thói quen đặt lò vi sóng trong hộc tủ tuy nhiên với khoảng cách quá sát các cạnh, hoặc đặt ở bàn bếp nhưng cũng sát so với các đồ vật khác như ấm siêu tốc, máy xay, nồi cơm điện… Tuy nhiên, đây cũng là một thói quen không tốt. Vì sóng điện từ được sinh ra từ lò vi sóng sẽ gây ảnh hưởng tới các vật dụng xung quanh. Tốt hơn hết là hãy để một khoảng an toàn, từ 10 - 15cm so với các vật dụng khác, hoặc sử dụng những giá đỡ, kệ riêng biệt.

Không đặt ở nơi quá kín: Lò vi sóng cần được đặt ở vị trí thoáng khí chứ không nên đặt trong một chiếc tủ thường xuyên bị đóng kín cửa. Vì khi nóng lên, thiết bị cần có đủ không gian để tản nhiệt. Vị trí lý tưởng để đặt lò vi sóng cần những điều kiện như không quá nóng, không quá ẩm, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp…

Ảnh minh họa

Sau những lưu ý trên, các chuyên gia đưa ra lời khuyên về vị trí lý tưởng cho lò vi sóng, đó là đặt trên mặt bàn bếp hoặc trên một chiếc kệ riêng biệt. Bên cạnh đó, từ thiết bị tới sàn nhà, tường nhà, phần phía trên hay các vật dụng xung quanh, cần có khoảng cách nhất định.

Lò vi sóng nên đặt cao từ 80cm trở lên so với sàn nhà để vừa tầm với của con người, thuận tiện cho việc sử dụng; cách phía trên tối tiểu 40cm và cách tường 10 - 15cm để thiết bị được thông gió và tản nhiệt.

Vị trí lý tưởng để đặt lò vi sóng (Ảnh minh họa)

Tuân thủ những lưu ý trên, lò vi sóng cũng như các thiết bị xung quanh khác nhà bạn hoạt động sẽ vừa an toàn, vừa hiệu quả lại không gây tốn điện.