Lò luyện sao và cuộc hợp tác nhiêu khê (*): Đằng sau những đổ vỡ

Trước những tố cáo gây "chấn động" từ ca sĩ Sofia (tên thật Đan Trang), nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng từng lên tiếng "trình bày". Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa khẳng định mâu thuẫn giữa công ty và ca sĩ Sofia xảy ra từ lâu. Giữa tháng 12-2023, Sofia viết thư xin lỗi, bày tỏ mong muốn nhạc sĩ Châu Đăng Khoa "dù không còn làm việc vẫn sẽ yêu thương, thấu hiểu nhau".



Nào biết đúng sai

Về lời tố khiến cuộc sống của ca sĩ Sofia rơi vào khốn khổ vì túng thiếu, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết: "Ba năm ký hợp đồng với Sofia, công ty vẫn chưa thu hồi vốn, càng không sinh lời. Toàn bộ số liệu từ bộ phận kế toán sẽ được lập vi bằng, giao nộp cho tòa án".

Ngoài số tiền đầu tư của công ty, cá nhân anh cho riêng Sofia hơn 200 triệu đồng các khoản ăn uống, mua sắm, khám chữa bệnh... Gần nhất, vào Tết Nguyên đán 2024, Sofia than bị bệnh nên Châu Đăng Khoa chuyển khoản 5 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh và 10 triệu đồng tiền tiêu Tết. Trước đó, công ty chuyển tiền tạm ứng ăn Tết 28 triệu đồng. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng đưa ra hình ảnh chứng minh bản thân vẫn trao đổi với Sofia chứ không trốn tránh (thông qua tin nhắn). Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng tố ngược lại Sofia: "Ca sĩ từ chối làm việc với một kế toán làm việc 4 năm tại công ty vì lý do: không biết anh là ai".

Ca sĩ Jack (trái) và K-ICM từng có mâu thuẫn không thể giải quyết và cuối cùng phải tan rã. (Ảnh: TÂM NGUYỄN)

Liên tục vi phạm hợp đồng (?!)

Châu Đăng Khoa cung cấp một số chứng cứ, khẳng định Sofia có nhiều hành vi vi phạm hợp đồng như: tự ý liên hệ đặt hàng với một số nhạc sĩ, tự ý thực hiện sản phẩm, tự ý nhận show diễn, kê khống chi phí stylist (tạo mẫu trang phục) và phí di chuyển 3 show... Gần nhất, Sofia kê khống phí di chuyển 2 triệu đồng từ nhà đến trường quay chương trình Sóng 24. Nhạc sĩ nói: "Chúng tôi đều biết việc Đan Trang gian dối nhưng cho qua vì nghĩ số tiền vài triệu đồng không đáng làm to chuyện nhưng ngày càng thất vọng và mất niềm tin vào cô ấy".

Châu Đăng Khoa khẳng định với tên tuổi hiện tại, Sofia không thể có cơ hội xuất hiện tại chương trình lớn như Rap Việt, hát với các rapper như B Ray, Khói... "Đó là những mối quan hệ mà tôi đã cố gắng làm việc, để tạo cơ hội cho Sofia" - Châu Đăng Khoa bày tỏ.

Về việc "đóng băng" sự nghiệp của Sofia, Châu Đăng Khoa cho biết theo kế hoạch ban đầu, nữ ca sĩ sẽ phát hành album cá nhân và MV trong năm nay. Trong hợp đồng, Sofia đồng thuận với yêu cầu giảm cân để đáp ứng tiêu chí về hình ảnh của nghệ sĩ do công ty quản lý. Trước khi quay MV mới, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc sáng tạo Denis Đặng đều đề nghị cô giảm cân để có hình ảnh hốc hác, phù hợp với nội dung MV và bài hát.

Kết quả sau 7 tháng tập gym và vài chục triệu đồng chi phí thuê huấn luyện viên cá nhân, Sofia không giảm được cân nào, kiên quyết từ chối bước lên cân với lý do "sợ hãi, ám ảnh". Sau tin nhắn cuối cùng hôm 20-2 vẫn thể hiện tình cảm tốt, ngày 23-2, Châu Đăng Khoa sốc khi nhận lời mời làm việc từ luật sư đại diện Sofia. Châu Đăng Khoa nói vốn định giữ lời hứa để Sofia rời công ty trong êm đẹp. Tuy nhiên, với những hành vi vi phạm hợp đồng cùng phát ngôn gây ảnh hưởng tới uy tín cá nhân và công ty, anh sẽ giải quyết vụ việc theo pháp luật.

Vì đâu nên nỗi

Châu Đăng Khoa - Sofia, ai đúng ai sai chưa biết khi chưa có kết luận của tòa án. Nhưng tình trạng tố qua tố lại thì không lạ ở showbiz Việt, khiến nhiều người trong giới đã đặt câu hỏi, vì đâu showbiz hiện nay lại "hỗn loạn" đến vậy, trong khi công nghệ đào tạo ca sĩ ngôi sao đã có từ ngày showbiz Việt thành hình. Anh Đặng Nhật Trường (NTT Entertainment), từng quản lý Rhyder - nhận định ca sĩ và quản lý thế hệ trước thường lâu bền bởi họ đã đi cùng nhau từ những ngày đầu khó khăn và đến thành công như bây giờ.

Ngoài công việc, giữa họ có cả tình cảm, xem nhau như người nhà. Một trong những trường hợp quản lý thành công nhất từ xưa đến nay là ông bầu Hoàng Tuấn với ca sĩ Đan Trường. Cho đến nay, sau vài thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn song hành cùng nhau trên mọi nẻo đường. Nói về trường hợp của chính mình, ông bầu Hoàng Tuấn chia sẻ: "Đó là sự tin tưởng, tôn trọng và thấu hiểu nhau. Giữa chúng tôi tình cảm vẫn là thứ quan trọng nhất".

Những người trong cuộc cho rằng ngành công nghiệp giải trí phát triển theo nhu cầu, các công ty và các bạn trẻ tìm cho nhau một cơ hội cộng tác. Khi mọi thứ công nghiệp hóa, bắt buộc sẽ có sự ràng buộc quyền lợi lẫn nhau nên vấn đề tình cảm ít nhiều mất đi. Nghệ sĩ muốn nhanh "hot", công ty cũng muốn nghệ sĩ thành công để kiếm tiền và đó là áp lực của đôi bên.

Sự tan vỡ giữa công ty quản lý với nghệ sĩ, chắc chắn phải đến từ hai phía. Ai cũng có lý do để biện minh cho hành động của mình. Những câu chuyện tố qua tố lại và mãi không có hồi kết ít nhiều khiến khán giả hoang mang thực hư câu chuyện. Nhưng rõ ràng, với những gì được chứng kiến, khán giả có thể thấy việc vận hành của một công ty đào tạo nghệ sĩ, kinh doanh nghệ thuật chưa bao giờ dễ dàng. Một công ty quản lý nghệ sĩ có tiếng hiện tại (xin được giấu tên) khẳng định: "Liên quan đến đầu tư và quản trị con người luôn rất nhạy cảm. Đó là lý do công ty nào cũng đôi lần trải qua những biến cố".

Điều này thực tế hoàn toàn dễ hiểu bởi tư duy của một nghệ sĩ chưa thành tựu, chưa tên tuổi và chưa biết mình có thể làm ra tiền với một nghệ sĩ nổi tiếng sẽ rất khác nhau. "Những đòi hỏi quyền lợi cao hơn hoặc được công ty khác mời chào với hợp đồng béo bở hơn. Ngược lại, công ty đôi khi cũng có thể quá nôn nóng trong việc kiếm tiền, thiếu minh bạch tiền nong dẫn đến hai bên xích mích" - anh Đặng Nhật Trường nói.

Giới chuyên môn nhận định một thực trạng ở Vpop là ít công ty chịu nhìn nhận và thay đổi điều khoản theo từng mốc thành công của nghệ sĩ. Khi đích thân công ty bỏ tiền đào tạo các ngôi sao, ban đầu có thể họ chỉ chi trả tiền lương thực tập sinh. Nhưng về sau khi nghệ sĩ đã phát triển và thành công hơn, các công ty cũng cần thay đổi chính sách về quyền lợi đôi bên. Thậm chí khi nghệ sĩ lên tầm sao lớn và là "con gà đẻ trứng vàng", công ty cần có chế độ tốt để giữ chân.

Anh Cường Chu (công ty quản lý ca - nhạc sĩ Tăng Duy Tân) thừa nhận, với kinh nghiệm làm việc tại thị trường Kpop nhiều năm trước khi về Việt Nam, bản thân anh cũng cân nhắc và áp dụng nhiều chiến thuật kinh doanh từ Kpop. Ví dụ trường hợp TWICE của Kpop. Sau khi hết hạn hợp đồng với công ty quản lý JYP, 9 thành viên của TWICE đều tái ký để tiếp tục đồng hành cùng công ty. Khi được hỏi về việc này, thành viên Chaeyoung xác nhận tỉ lệ ăn chia thu nhập giữa công ty và các thành viên đã thay đổi so với thời mới ra mắt. Tỉ lệ mới có lợi hơn cho các thành viên TWCE để xứng đáng với việc họ kiếm về số tiền rất lớn cho JYP.

"Mấu chốt đã là công việc thì ta nên thẳng thắn chia sẻ, nói chuyện cùng nhau và hiểu nhau. Nghệ thuật lại là việc khá nhạy cảm khi nhận được sự quan tâm từ nhiều người và người làm nghệ thuật khá cảm xúc. Do đó, sự minh bạch, rõ ràng càng cần thiết" - Anh Cường Chu cho biết.

(Còn tiếp)