"Lo lắng" với 2 bé trai ngồi vắt vẻo sát mép hồ: Biết bao sự việc đáng tiếc đã xảy ra mà bố mẹ vẫn chủ quan vậy sao?

Một hình ảnh vừa được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cư dân cụm chung cư ở Hà Nội không khỏi rùng mình trước sự bất cẩn của các bậc phụ huynh.

Mới đây, tài khoản N.T.K đã đăng tải lên một hội nhóm cư dân hình ảnh hai em bé (khoảng 4-6 tuổi) đang ngồi vắt vẻo trên bờ kè bê tông sát nước hồ. Theo người đăng tải chia sẻ, hai cháu nhỏ này đã ngồi ở đây khá lâu mà không hề có sự xuất hiện của cha mẹ hay người bảo hộ. Xung quanh khu vực này là bãi đất bùn lầy lội từ một công trình đang thi công, ngay cạnh đó còn có biển báo cấm câu cá.

Khúc sông/hồ này không có lan can che chắn, mực nước sâu và rất nguy hiểm. Ở độ tuổi của hai bé, chỉ cần một phút đùa nghịch, sẩy chân hoặc trượt ngã xuống phần đất bùn là có thể dẫn đến tai nạn đuối nước thương tâm chỉ trong vài giây.

Ngay lập tức, mọi người đã lên tiếng nhắc nhở không cho các bé xuống câu cá và đồng thời đăng bài trên nhóm hội của chung cư để bố mẹ các cháu biết tình hình xuống đón con.

Biết bao sự việc đáng tiếc đã xảy ra mà bố mẹ vẫn chủ quan vậy sao?

Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là hồi chuông cảnh báo chưa bao giờ cũ, đặc biệt là tại các khu đô thị có sông hồ hở xung quanh. Qua sự việc này, cơ quan chức năng và các chuyên gia bảo vệ trẻ em đưa ra khuyến cáo nghiêm khắc:

Tuyệt đối không rời mắt khỏi trẻ nhỏ: Cha mẹ, người trông trẻ không được phép để con em mình chơi tự do gần khu vực sông, hồ, ao, kênh rạch mà không có người lớn giám sát trực tiếp.

Hiểm họa từ các công trình thi công: Những khu vực đang đào bới, bùn đất trơn trượt ven hồ là "bẫy tử thần" đối với trẻ nhỏ. Sự tò mò của trẻ em có thể dẫn các em đến những vị trí nguy hiểm này.

Hành động ngay khi phát hiện: Nếu người dân xung quanh nhìn thấy trẻ nhỏ chơi một mình ở vùng nguy hiểm, cần ngay lập tức tiếp cận đưa trẻ đến nơi an toàn, nhắc nhở hoặc báo ngay cho ban quản lý tòa nhà, lực lượng bảo vệ hoặc cơ quan công an gần nhất để xử lý, thay vì chỉ chụp ảnh hay quay phim.

Trách nhiệm của Ban quản lý/Chủ đầu tư: Cần rà soát, lắp đặt rào chắn tạm thời hoặc tăng cường tuần tra tại các khu vực ven hồ đang thi công để ngăn chặn trẻ em tiếp cận.

Đuối nước xảy ra rất nhanh và trong im lặng. Đừng để một phút chủ quan, lơ là của người lớn phải đánh đổi bằng cả tính mạng của con trẻ. Hãy chia sẻ thông tin này để nhắc nhở những người xung quanh!