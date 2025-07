Lộ diện điểm đến mới dành cho fan ROG tại Việt Nam – Chuỗi hoạt động khủng đang chờ đợi

TP.HCM sắp có thêm một địa chỉ "cháy" hết nấc cho giới trẻ, nơi đam mê gaming và công nghệ được bùng nổ. ROG Exclusive Store by An Phát sẽ chính thức mở cửa đón khách vào ngày 26/07 tới đây, sẵn sàng trở thành "ngôi nhà chung" mới cho cộng đồng game thủ và những người yêu thích các sản phẩm công nghệ đỉnh cao.

"Soi" cận cảnh không gian cực chất sắp ra mắt

Tọa lạc tại vị trí đắc địa 158-160 Lý Thường Kiệt, P. Diên Hồng, ROG Exclusive Store by An Phát được hé lộ sẽ là một không gian trải nghiệm đúng nghĩa. Không chỉ là nơi để mua sắm, đây còn là nơi bạn có thể "mắt thấy tay sờ", trực tiếp trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái của ROG.

Từ những con laptop gaming AI mới nhất, những bộ PC với linh kiện hầm hố, cho đến dàn gear "xịn sò" từ bàn phím, chuột, tai nghe... tất cả sẽ được trưng bày trong một không gian thiết kế hiện đại, đậm chất gaming. Đây chắc chắn sẽ là background hoàn hảo cho những bức ảnh check-in triệu like của bạn!

Lên lịch tham gia đại tiệc khai trương với dàn hoạt động "khủng"

Để chào mừng sự kiện đặc biệt này, một bữa tiệc thực sự hoành tráng đang chờ đợi các bạn vào ngày 26/07. Note ngay lại lịch trình siêu hấp dẫn này nhé:

- 13:00 – 20:00: Thời gian mở cửa tự do để check-in, trải nghiệm sản phẩm và "săn" quà.

- 13:00 – 14:00: Giờ vàng bùng nổ với loạt deal hời không tưởng. Cơ hội vàng để sở hữu những món đồ ao ước với giá cực tốt.

- 14:00 – 15:00: Vòng quay may mắn dành riêng cho những ai đã mua sắm trong giờ vàng, hứa hẹn những phần quà giá trị bất ngờ.

- 16:00 – 20:00: Gặp gỡ và giao lưu cùng dàn KOLs đình đám trong làng game. Đây là dịp để bạn "so kè" kỹ năng và học hỏi kinh nghiệm từ các idol của mình.

Bí kíp "săn" 300 phần quà độc quyền không thể bỏ lỡ

Điểm nhấn được "hóng" nhiều nhất chính là 300 phần quà bí mật cực kỳ giá trị dành cho 300 người nhanh chân nhất. Để nhận quà, bạn chỉ cần hoàn thành 3 nhiệm vụ siêu đơn giản:

- Ghé khu trải nghiệm, chơi game Valorant và đạt 50.000 điểm trong chế độ Target Practice.

- Để lại đánh giá 5 sao cho "ROG Exclusive Store by An Phát" trên Google Maps.

- Chụp một tấm hình check-in thật "cháy" tại sự kiện, đăng công khai lên Facebook cá nhân kèm hashtag: #ROG #ROGExclusiveStore #LaptopgamingAI.

Với sự kết hợp giữa một thương hiệu gaming hàng đầu thế giới – ASUS và một nhà bán lẻ uy tín – An Phát Computer, ROG Exclusive Store by An Phát chắc chắn sẽ là điểm đến yêu thích mới của giới trẻ Sài Thành. Còn chờ gì nữa, hãy lên đồ và chuẩn bị "quẩy" hết mình tại sự kiện khai trương vào ngày 26/07 tới thôi!