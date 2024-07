Lộ diện chủ nhân thứ 2 trúng iPhone 15 Pro trong chương trình khuyến mãi hè của SATORI

Lộ diện chủ nhân của chiếc iPhone 15 Pro thứ 2



Chính thức triển khai từ ngày 15/05, chỉ sau gần 2 tháng, chương trình khuyến mãi hè "Đặt nước bình SATORI, trúng iPhone như ý" đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người tiêu dùng với hơn 40,000 lượt quay số. Lần thứ 2, giải thưởng cao nhất với 1 chiếc iPhone 15 Pro đã gọi tên chủ nhân của mình, đó là khách hàng Huỳnh Công Bằng tại Long An.

Ngày 16/07 vừa qua, SATORI Việt Nam đã có mặt tại Long An để trao tận tay khách hàng giải thưởng iPhone 15 Pro tại nhà riêng với sự chứng kiến của gia đình người trúng giải và đội ngũ của SATORI. Ngoài trao thưởng, đội ngũ SATORI còn chia sẻ với khách hàng nhiều thông tin bổ ích về SATORI, sản phẩm và cách dùng nước tại gia đình.

SATORI trao tận tay iPhone 15 Pro cho khách hàng trúng giải

Anh Huỳnh Công Bằng chia sẻ niềm vui lớn khi may mắn nhận được giải thưởng này. "Tôi sử dụng nước SATORI cho gia đình gần đây thôi vì trước đó không biết SATORI đã có mặt tại Long An. Sau khi sử dụng, tôi cực kỳ tin tưởng vào chất lượng của nước SATORI. Lần này mua nước, quét mã và trúng giải thực sự là rất may mắn, lần đầu tiên trúng được phần thưởng lớn, giá trị như vậy. Tôi cũng rất vui vì nhờ SATORI mà được "lên đời" điện thoại!" - anh Huỳnh Công Bằng chia sẻ trong buổi trao thưởng.

Để có cơ hội "lên đời iPhone" siêu dễ như anh Bằng, khách hàng chỉ cần đặt ngay nước bình SATORI 19L, quét mã QR trên nhãn nắp, nhập mã cào là đã có thể tham gia quay số may mắn trên Zalo OA của SATORI. Ngoài iPhone 15 Pro, còn có hơn 50.000 giải thưởng hấp dẫn khác trao cho khách hàng trong suốt 3 tháng chương trình diễn ra.

Tìm kiếm chủ nhân của chiếc iPhone 15 Pro cuối cùng

Hai trong ba giải thưởng lớn nhất đã được trao cho khách hàng may mắn. Chương trình khuyến mãi "Đặt nước bình SATORI, trúng iPhone như ý" đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi chỉ còn một chiếc iPhone 15 Pro cuối cùng chờ đợi chủ nhân may mắn. Với hàng chục nghìn người tiêu dùng đã tham gia và hưởng ứng nhiệt tình, cuộc đua "đặt nước bình SATORI, trúng iPhone như ý" càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Hãy cùng chờ đợi xem ai sẽ là người may mắn tiếp theo được "lên đời" điện thoại với SATORI. Liệu đó có thể là bạn? Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận về những phần quà giá trị này và tham gia ngay hôm nay để có cơ hội trở thành chủ nhân của chiếc iPhone 15 Pro cuối cùng. Ngoài ra, còn rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác đang chờ đợi bạn trong suốt thời gian chương trình diễn ra.

Cơ hội cuối cùng "lên đời" iPhone – tham gia dễ dàng, trúng thưởng ngay tại nhà

Sử dụng nước SATORI không chỉ tốt cho sức khỏe, mà trong 3 tháng hè này, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng - nhân đôi giá trị nhờ sử dụng nước chất lượng cho gia đình. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia chương trình, SATORI còn hỗ trợ đổi vỏ bình từ một số thương hiệu khác sang sử dụng bình SATORI một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cơ hội cuối cùng sở hữu iPhone "như ý" từ chương trình khuyến mãi của SATORI không có gì phức tạp, tham gia chương trình chỉ với 3 bước đơn giản:

Đặt nước Satori qua ứng dụng Zalo OA (tại đây) hoặc Hotline: 1800 6464 77(Miễn phí cước gọi).

Quét QR, nhập mã số dự thưởng: mỗi bình nước bạn mua sẽ đi kèm với một mã số dự thưởng ở trên nắp bình.

Tham gia quay số may mắn ngay trên Zalo OA và nhận qquà

Hàng ngàn người tin dùng SATORI đã được "nhận quà" khi "quét mã"!

