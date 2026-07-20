Lộ diện 09 gương mặt xuất sắc chinh phục học bổng toàn phần Quỹ Fast Retailing 2026: Chính thức mở đơn cho mùa tuyển sinh 2027!

Gói học bổng toàn phần trị giá lên đến 4,5 triệu Yên/năm từ Quỹ Fast Retailing (công ty mẹ của thương hiệu UNIQLO) vừa chính thức gọi tên 09 học sinh ưu tú Việt Nam năm 2026, đồng thời mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ trong kỳ tuyển sinh năm 2027.

Ngày 13/07/2026, Lễ trao tặng Học bổng Quỹ Fast Retailing năm 2026 đã diễn ra, tiếp tục khẳng định hành trình 4 năm bền bỉ đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam. Đây là học bổng toàn phần danh tiếng dành cho học sinh xuất sắc có mong muốn theo học chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh tại các đại học hàng đầu Nhật Bản, với tầm nhìn nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng tạo ra thay đổi tích cực trên toàn cầu.

09 học sinh Việt Nam xuất sắc được trao Học bổng Quỹ Fast Retailing năm 2026, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản.

Hành trình 4 năm chắp cánh tài năng Việt tại những đại học top đầu

Từ năm 2023 đến nay, Quỹ Fast Retailing đã trao tổng cộng 36 suất học bổng cho học sinh Việt Nam. Trong năm 2026, sau quá trình xem xét hồ sơ và đánh giá phỏng vấn kỹ lưỡng, hội đồng tuyển sinh đã lựa chọn 09 gương mặt ưu tú nhất, với định hướng học tập đa dạng trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục…

Các bạn học sinh nhận học bổng năm nay đến từ nhiều ngôi trường trung học trên cả nước. Cụ thể, thủ đô Hà Nội có 05 học sinh đến từ Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Thành phố Đà Nẵng có 02 học sinh từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông FPT. Hải Phòng góp mặt 01 học sinh từ Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, và TP. Hồ Chí Minh có 01 đại diện đến từ Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Mang khát vọng văn hóa và phát triển bền vững ra thế giới

Bên cạnh mục tiêu học tập, điểm sáng lớn nhất của các ứng viên năm nay chính là tư duy đổi mới và mong muốn mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Đại diện cho các bạn học sinh nhận học bổng 2026, em Lê Đoài Phương - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) mang trong mình khát vọng kết nối văn hóa và kinh doanh. Phương chia sẻ mục tiêu của em là đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào thời trang ứng dụng hằng ngày. Dựa trên bài học từ startup của chính mình với mục tiêu thương mại hóa sản phẩm thời trang lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam, cùng nguồn cảm hứng từ chiến dịch UTme! của UNIQLO Việt Nam, Phương mong muốn được học tập tại Nhật Bản để tìm hiểu sâu hơn về cách tiếp cận đưa giá trị truyền thống hòa nhập vào lối sống hiện đại.

Từ năm 2023 đến nay, Quỹ Fast Retailing đã trao tổng cộng 36 suất học bổng cho học sinh Việt Nam.

Trong khi đó, em Trịnh Tuấn Minh (học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu) lại bày tỏ niềm đam mê với định hướng phát triển bền vững. Minh mong muốn đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển gắn liền với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Với mục tiêu tận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên từ chất thải, Minh kỳ vọng có thể góp phần đưa những thành quả phát triển đến với những cộng đồng còn chưa có nhiều điều kiện tiếp cận.

Cơ hội chinh phục kỳ học bổng năm 2027

Tiếp nối hành trình ý nghĩa này, Fast Retailing chính thức mở đơn ứng tuyển chương trình học bổng năm 2027. Gói học bổng toàn phần có tổng giá trị lên đến 4.500.000 Yên mỗi năm, bao gồm trọn gói phí tuyển sinh, phí nhập học và học phí các kỳ; khoản hỗ trợ ổn định cuộc sống trị giá 200.000 Yên được cấp một lần vào năm đầu tiên; cùng sinh hoạt phí từ 144.000 đến 160.000 Yên mỗi tháng (đã bao gồm chi phí nhà ở).

Theo lịch trình tuyển sinh, Quỹ Fast Retailing sẽ tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ từ ngày 01/07 đến ngày 01/09. Sau vòng hồ sơ, kết quả mời phỏng vấn vòng 1 sẽ được thông báo chậm nhất vào ngày 30/09, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vòng 1 diễn ra vào ngày 17/10 hoặc 18/10. Các thí sinh xuất sắc sẽ nhận thông báo mời phỏng vấn vòng cuối chậm nhất vào ngày 23/10, chính thức bước vào vòng phỏng vấn quyết định ngày 03/11 và nhận thông báo kết quả chậm nhất vào ngày 13/11. Thời gian đăng ký tuyển sinh kỳ học mùa xuân sẽ khác nhau tùy theo mỗi trường đại học.

Để có cơ hội nhận học bổng, các ứng viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn quan trọng như dưới 19 tuổi tại thời điểm nhập học Đại học, mang quốc tịch Việt Nam, trúng tuyển hệ Cử nhân đào tạo bằng tiếng Anh tại một trong những trường Đại học do Quỹ chỉ định và không nhận bất kỳ học bổng không hoàn lại nào khác. Bên cạnh mong muốn tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản trong quá trình học, ứng viên cần có chứng chỉ TOEFL iBT 90 hoặc IELTS 7.0 trở lên, đồng thời đạt điểm SAT 1450 hoặc ACT 33 hoặc IB 40 (điểm dự báo), hoặc tổng hai môn Toán (Course 2) và Khoa học của kỳ thi EJU đạt 340.

Thông tin chi tiết và cách thức đăng ký học bổng Quỹ Fast Retailing năm 2027, các bạn vui lòng truy cập tại: https://www.fastretailing-foundation.or.jp/eng/scholarships/vietnam.html