Chân dung chàng trai giành huy chương IMO và học bổng tiến sĩ toàn phần Mỹ

Từng là cậu bé mắc chứng tự kỷ, gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, chàng trai Việt đã vươn lên giành huy chương Olympic Toán quốc tế và mới đây tiếp tục nhận học bổng tiến sĩ toàn phần tại Mỹ, viết nên câu chuyện đầy nghị lực và cảm hứng.

Ít ai ngờ rằng cậu bé từng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp và hòa nhập với bạn bè lại có ngày trở thành một trong những gương mặt xuất sắc của Toán học Việt Nam. Không chỉ giành huy chương tại Olympic Toán học quốc tế (IMO), chàng trai ấy mới đây còn tiếp tục mở ra một chương mới khi nhận học bổng tiến sĩ toàn phần của một trường đại học hàng đầu tại Mỹ.

Đinh Vũ Tùng Lâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hành trình của em là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của ý chí, sự đồng hành bền bỉ của gia đình và niềm đam mê đặc biệt với Toán học.

Theo chia sẻ, những năm đầu đời, em gần như không giao tiếp với mọi người xung quanh, ít nói, thường chỉ tập trung vào thế giới riêng của mình. Gia đình đã phải dành rất nhiều thời gian để đồng hành, kiên trì giúp em từng bước hòa nhập với cuộc sống. Thay vì ép buộc, cha mẹ luôn cố gắng tìm ra điều con yêu thích và tạo điều kiện để phát triển khả năng đó.

Niềm yêu thích với những con số và các bài toán dần bộc lộ khi em còn nhỏ. Khả năng tư duy logic vượt trội giúp em nhanh chóng nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi. Từ sân chơi trong nước, em tiếp tục được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia dự Olympic Toán học quốc tế và giành huy chương bạc, thành tích mà rất ít học sinh Việt Nam đạt được.

Sau dấu mốc ấy, nam sinh không dừng lại ở những tấm huy chương. Em lựa chọn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, tiếp tục học tập trong môi trường quốc tế với mục tiêu khám phá những vấn đề chuyên sâu của Toán học.

Đinh Vũ Tùng Lâm và mẹ. Ảnh Vietnamnet.

Mới đây, chàng trai tiếp tục đón tin vui khi được một trường đại học tại Mỹ trao học bổng toàn phần bậc tiến sĩ. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí cùng kinh phí nghiên cứu và sinh hoạt trong nhiều năm, mở ra cơ hội để em theo đuổi lĩnh vực yêu thích ở môi trường học thuật hàng đầu thế giới.

Chia sẻ về quyết định học lên tiến sĩ, em cho biết bản thân luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Toán học và mong muốn đóng góp những kết quả nghiên cứu có giá trị thay vì chỉ dừng lại ở việc giải các bài toán trong các kỳ thi. Đó cũng là lý do em lựa chọn con đường nghiên cứu dài hơi dù biết sẽ có nhiều thử thách phía trước.

Điều khiến nhiều người khâm phục không chỉ là bảng thành tích ấn tượng mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của bản thân. Từ một cậu bé gặp khó khăn trong giao tiếp, em đã từng bước rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trình bày ý tưởng và thích nghi với môi trường học tập mới. Những thay đổi ấy không diễn ra trong ngày một ngày hai mà là kết quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng.

Đinh Vũ Tùng Lâm luôn cố gắng để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.

Các thầy cô từng giảng dạy nhận xét em là người khiêm tốn, say mê học hỏi và có khả năng tập trung rất cao. Khi gặp một bài toán khó, em có thể dành hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để tìm lời giải mà không nản lòng. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp em chinh phục nhiều cột mốc quan trọng trong học tập và nghiên cứu.

Câu chuyện của chàng trai không chỉ truyền cảm hứng cho những học sinh yêu Toán mà còn mang đến niềm tin cho nhiều gia đình có con mắc chứng tự kỷ. Với sự đồng hành đúng cách, môi trường phù hợp và nỗ lực của chính bản thân, mỗi người đều có thể phát huy thế mạnh riêng và tạo nên những thành tựu đáng tự hào.

Từ cậu bé từng khép mình trong thế giới riêng đến nhà nghiên cứu trẻ trên hành trình chinh phục đỉnh cao học thuật, hành trình ấy cho thấy tài năng chỉ thực sự tỏa sáng khi được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì, niềm đam mê và một niềm tin không bao giờ tắt.

(T/h)