Những ngày này, bộ phim Dreams Of You hiện đang là từ khóa hot trên MXH Việt, lý do bởi đây là dự án đánh dấu lần đầu tiên tài tử nổi danh Lee Kwang Soo sang Việt Nam đóng phim. Đặc biệt, thông tin về việc anh sẽ đóng cặp với mỹ nhân Việt - Hoàng Hà càng khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Khán giả vô cùng hóng chờ những khung hình chung của hai người để thấy sự chênh lệch chiều cao của cặp đôi này.

Không để khán giả phải chờ lâu hơn nữa, mới đây các thành viên trong ekip làm phim đã tung ra loạt hình ảnh đầu tiên tại buổi khai máy dự án. Đây cũng là lần đầu khán giả được thấy Hoàng Hà và Lee Kwang Soo ở chung một khung hình. Vốn nổi tiếng với danh xưng "hươu cao cổ" bởi chiều cao khủng lên tới 1m91, "hoàng tử châu Á" thành công biến Hoàng Hà thành... "người tí hon" bởi sự chênh lệch chiều cao lên tới 36cm. Tuy hình ảnh đầu tiên chưa thực sự mang tới cảm giác cặp đôi, một phần do đây chỉ là buổi khai máy, nhưng khán giả vẫn vô cùng mong chờ màn hợp tác này.

Cặp đôi Hàn - Việt này chênh lệch nhau tới 36cm

Ngoài hình ảnh cặp đôi đầu tiên thì trong loạt hình khai máy, khán giả còn được thấy thêm những gương mặt thân quen trong ekip làm phim. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, diễn viên Hàn Quốc Eum Moon Suk, Duy Khánh, Lâm Thanh Mỹ, Cù Thị Trà,... và đặc biệt là đạo diễn người Hàn Kim Sung Hoon (người đứng sau thành công của loạt bom tấn như Confidential Assignment, Chief Detective 1958 ,…).

Được biết Dreams Of You kể về chuyện tình đầy thú vị và khó đoán giữa một siêu sao Hàn Quốc và một cô gái Việt Nam. Lee Kwang Soo sẽ vào vai Kang Jun Woo - một ngôi sao hàng đầu châu Á đang mơ ước tham gia Liên hoan phim Cannes. Trong khi quay quảng cáo tại Việt Nam, Kang Jun Woo tình cờ bị bỏ lại một mình, đã thế trong người còn không có tiền. Anh tình cờ gặp Thảo - cô gái Việt Nam xinh xắn, đáng yêu, có mơ ước trở thành barista. Tại đây, anh được trải nghiệm một thế giới hoàn toàn khác biệt so với cách sống của mình trước đây. Nhiều người liên tưởng đến bộ phim Tuổi thanh xuân (cũng về một thần tượng Hàn và nữ sinh Việt) và hi vọng Dreams Of You cũng sẽ thành công giống như tác phẩm đi trước.

Dreams of You dự kiến sẽ công chiếu nửa đầu năm 2025.

