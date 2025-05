List phim tháng 5 trên VieON: Thành Nghị đóng 3 vai, Jung Kyung Ho nhìn thấy ma

Phó Sơn Hải

Thuộc thể loại cổ trang võ hiệp, kết hợp với yếu tố xuyên không và hệ thống nhiệm vụ kiểu hiện đại, Phó Sơn Hải với sự tham gia của Thành Nghị và Cổ Lực Na Trát gây chú ý với hơn 3,5 triệu lượt đặt trước (tính đến ngày 04/05).

Phim xoay quanh Tiêu Minh Minh (Thành Nghị đóng), một người đàn ông bình thường say mê tiểu thuyết võ hiệp nhưng bị hiện thực khắc nghiệt bào mòn nhiệt huyết. Anh vô tình xuyên không vào thế giới võ lâm thông qua góc nhìn của Tiêu Thu Thuỷ, nhân vật chính trong tiểu thuyết do mình sáng tác. Từ một thiếu niên bồng bột, võ công yếu kém, anh dần trưởng thành thành một đại hiệp kiên cường, giàu cảm xúc, bảo vệ gia đình và đất nước.

Thành Nghị đảm nhận ba vai diễn — Tiêu Minh Minh, Tiêu Thu Thủy và Lý Trầm Chu - mỗi nhân vật mang một nét tính cách riêng biệt. Trong khi, Cổ Lực Na Trát vào vai Tiêu Tuyết Vũ – tỷ tỷ của Tiêu Thu Thủy. Dựa trên những gì hai diễn viên đã từng làm được, khán giả hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng rằng họ sẽ kết hợp hoàn hảo và tiếp tục bùng nổ.

Phó Sơn Hải dự kiến phát sóng vào Thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18/05 với phụ đề/thuyết minh trên VieON.

Oh My Ghost Clients

Thuộc thể loại hài-giả tưởng, Oh My Ghost Clients kể về hành trình giải quyết vấn đề cho "người cõi âm" của No Mu Jin (Jung Kyung Ho đóng) - luật sư lao động thực dụng, chuyên lang thang đến các công trường để tìm kiếm vụ kiện. May mắn trở về từ cửa tử, anh bất ngờ có khả năng nhìn thấy ma và nhận được loạt yêu cầu giúp đỡ của các linh hồn.

Cùng tham gia vào "hành trình đòi lại công bằng" cho những "khách hàng đặc biệt" là Na Hui Ju (Seol In Ah đóng) - cô em dâu phiền phức nhưng nhanh nhạy, phán đoán sắc bén, và Ko Gyeon U (Cha Hak Yeon/N của nhóm VIXX đóng) - nhà sáng tạo video dí dỏm, xuất thân phóng viên, chỉ quan tâm đến "view". Cùng nhau giúp đỡ những linh hồn chết oan hoàn thành mong muốn cuối cùng, cả ba dần nhận ra nhiều vấn đề và bất công tồn tại trong môi trường lao động của xã hội hiện đại.

Oh My Ghost Clients (10 tập) dự kiến phát sóng song song với phụ đề/thuyết minh từ ngày 30/05 trên VieON.

Taste

Thuộc thể loại học đường - kịch tính, Taste được nhào nặn bởi nhà sản xuất của Hormones: Tuổi Nổi Loạn - series từng gây tiếng vang khi táo bạo khai thác những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm sinh lý tuổi học trò vào năm 2013. Taste hứa hẹn kế thừa tinh thần nổi loạn ấy nhưng khoác lên một diện mạo mới: trẻ trung, táo bạo và sắc nét hơn với hơi thở của thế hệ Gen Z.

Phim kể về Bambi (do Mabelz thủ vai), cô gái trẻ khao khát được công nhận trong thế giới chỉ tung hô những kẻ phi thường. Bằng mọi giá, cô lao vào vòng xoáy để trở thành hiện tượng sau một đêm. Khi bược bước chân vào thế giới thượng lưu rực rỡ ánh đèn, Bambi nhận ra rằng đằng sau mỗi đặc quyền là một mặt tối lạnh lùng. Nhưng nếu muốn giữ lấy ánh đèn sân khấu ấy, Bambi buộc phải bước tiếp trên con đường đầy cạm bẫy.

Taste dự kiến phát sóng từ ngày 01/06 với phụ đề/thuyết minh trên VieON.

Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp

Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp giữ vững sức nóng khi chạm mốc 4,5 tỷ lượt xem trên tất cả nền tảng (VieON, FaceBook, YouTube, TikTok) – trở thành phim dài tập được yêu thích và "chọc tức" nhất hiện nay.

Bích Ngọc cho biết: "Bản thân tôi đóng còn thấy ức chế. Mỗi ngày quay là một lần ‘tăng xông’ vì gần như lúc nào cũng có cảnh cãi nhau với Thiên Nga (Quỳnh Lương đóng). Có nhiều phân đoạn mà chính tôi cũng tức điên hoặc cảm giác như tim muốn vỡ ra luôn".

Bích Ngọc gây ấn tượng với vai Bình An

Để mang đến những thước phim chân thật, dàn diễn viên không ngần ngại thực hiện nhiều cảnh quay khó khăn hay mạo hiểm, từ các pha tát thật liên tục, lái xe nặng lên dốc nguy hiểm, đến những đêm quay lạnh kéo dài hàng giờ dưới mưa Đà Lạt. Trong đó, cảnh quay khiến NSƯT Hạnh Thuý không thể quên chính là phân đoạn bà Chát đốt vải thêu của Bình An.

"Lúc đó vải cháy, Bích Ngọc vẫn phải lao vào kéo vải ra. Vải bám cháy tay nhưng bạn cứ gỡ vải ra rồi diễn tiếp. Những vết phỏng sâu thường rất đau nên tôi nể sự chuyên nghiệp của Ngọc. Khi xem lại, tôi rớt nước mắt" - NSƯT Hạnh Thuý xúc động.

