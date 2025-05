Lisa debut Met Gala: "Cháy" từng milimet, thoát kiếp bị chê nhạt so với hội chị em BLACKPINK nhờ chi tiết hở gây tranh cãi

Đại tiệc thời trang được mong chờ nhất hàng năm Met Gala 2025 đã chính thức khai màn vào rạng sáng 6/5 (giờ Việt Nam) tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York (Mỹ). Đây là dịp để các ngôi sao được dịp "bung lụa" với những bộ cánh độc nhất vô nhị với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu), theo dress code "Tailored for You" (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn). Năm nay đánh dấu sự xuất hiện đặc biệt cả tận 3 thành viên BLACKPINK bao gồm Jennie, Lisa và Rosé. Dàn chị em Hắc Hường lần lượt "giá đáo" với những bộ cánh đặc biệt, chiêu đãi giới mộ điệu bằng bữa tiệc thời trang và nhan sắc khác lạ.

Đáng chú ý hơn cả là màn ra mắt của cô nàng Lisa ở Met Gala với diện mạo khiến netizen toàn cầu phải hét lên những từ khoá như "Cháy đến từng hơi thở", "mãn nhãn" và "tinh tế đến từng chi tiết". Dù lần đầu xuất hiện, nữ idol người Thái thu về phản ứng được cho là bùng nổ và tích cực hơn hẳn với màn debut Met Gala so với 2 người chị em Rosé và Jennie lần lượt vào các năm 2021 và 2024. Cô nhận được lời khen không chỉ của đông đảo khán giả toàn cầu mà còn được Giám đốc cấp cao của LV, tài tử Patrick Schwarzenegger... ca ngợi công khai trên MXH. Tất cả là nhờ 1 chi tiết gây tranh cãi về độ "chịu hở" và táo bạo của mỹ nhân này.

Lisa có màn debut được cho là nóng hổi ở Met Gala 2025 với bộ cánh táo bạo. Mỹ nhân BLACKPINK chứng minh gu thời trang đẳng cấp với bộ cánh được "đo ni đóng giày" đến từng chi tiết, cùng kiểu tóc và cách trang điểm thời thượng làm nổi bật nhan sắc vừa rạng rỡ vừa sang chảnh

Sự đầu tư về cả nhan sắc lẫn trang phục, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trong diện mạo của Lisa đều khiến khán giả khắp MXH phải trầm trồ: "Chi tiết như này đúng là không tưởng!", "Đầu tư chỉn chu quá đáng rồi!", "Nàng ta slay quá trời!"...

Theo tờ People và EToday, giám đốc cấp cao của LV và tài tử Patrick Schwarzenegger đều đăng hẳn ảnh của Lisa lên story Instagram, bày tỏ sự ngỡ ngàng về sự đầu tư, ngoại hình đỉnh chóp của nữ idol ở dạ tiệc thời trang lớn nhất hành tinh

Đáng chú ý nhất là chi tiết về màn diện mốt "không mặc quần", gần như phơi bày nửa vòng 3 ở phía sau của Lisa. Bi hài hơn cả, cô nàng vừa gây tranh cãi vì độ táo bạo, vừa nhận được phản ứng tích cực về độ bứt phá hình ảnh ở màn debut Met Gala

Bởi trước đó vào năm 2024 và 2021, Jennie và Rosé đều nhận nhiều lời chê bai ở màn "chào sân" Met Gala từ truyền thông, khán giả vì diện trang phục quá nhạt nhoà, quá an toàn và lạc quẻ giữa quân đoàn sao quốc tế đầu tư hết mình cho trang phục dự sự kiện này

Mặc dù được khen ngợi vì đầu tư vào từng chi tiết nhỏ trong trang phục, nhưng Lisa vẫn nhẫn về phản hồi trái chiều từ bộ phận netizen. Trước đó, em út BLACKPINK từng hứng chịu không ít "gạch đá" vì cách ăn diện táo bạo và không ngại khoe vòng 3 ở các sự kiện lớn như show diễn Victoria's Secret hay trên sân khấu. Cô còn từng bị Knet cho là mặc phản cảm vì phá vỡ tiêu chuẩn của 1 nữ idol Kpop.

Đây không phải lần đầu tiên Lisa gây tranh cãi vì mặc quá hở hang, phô diễn vòng 3. Song, ý kiến khác lại cho rằng nữ idol giờ đây muốn bứt phá ra thị trường Âu Mỹ nên việc thay đổi hình ảnh táo bạo không có gì là lạ

Ngoài ra, khán giả cũng tìm ra lý do đằng sau màn "giấu quần" của Lisa (BLACKPINK) ở Met Gala 2025. Được biết không chỉ có em út BLACKPINK mà loạt sao khác như Zendaya đều lấy cảm hứng từ nữ ca sĩ, diễn viên huyền thoại Diana Ross. Nếu như mỹ nhân của Dune tái hiện hình ảnh của Diana ở trong phim Mahogany thì Lisa được cho là lấy cảm hứng từ những trang phục biểu diễn mang hơi hướm jumpsuit của bà ở thập niên cũ.

Bên cạnh các ý kiến góp ý về trang phục, đông đảo cư dân mạng lại khen ngợi cô nàng vì phơi bày được đôi chân dài nổi tiếng nhờ điểm nhấn "không quần" ở Met Gala 2025. Không ít người nhận xét rằng, dù ăn mặc hở hang quá hay hoàn toàn phù hợp với chủ đề, Lisa nhìn chung vẫn để lại ấn tượng mạnh chứ không hề nhạt nhoà hay quá an toàn như 2 người chị em BLACKPINK ở các màn ra mắt trước đó tại Met Gala.

Lisa và Zendaya đều tái hiện hình ảnh của Diana Ross, hoàn toàn phù hợp với chủ đề chính và dress code của Met Gala 2025

Nguồn: People, EToday, X