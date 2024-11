Lisa (BLACKPINK) gây tranh cãi khi "ngồi chung mâm" với Zendaya - Nicole Kidman, nghi vấn lợi dụng bạn trai tài phiệt để "mua suất"

Tạp chí Vanity Fair (Mỹ) vừa cho xuất bản ấn phẩm trực tuyến mang tên The Hollywood Issue 2025 để tôn vinh các diễn viên xuất sắc trong lĩnh vực phim ảnh. 10 cái tên được vinh danh trong ấn bản năm nay có thể kể đến như Zendaya, Nicole Kidman, Glen Powell, Zoe Saldaña, Dev Patel... Đáng chú ý, danh sách các diễn viên được Vanity Fair đánh giá cao năm nay còn có Lisa (BLACKPINK). Sự xuất hiện của cô trong The Hollywood Issue 2025 khiến giới phê bình và người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

Được biết, ấn phẩm thường niên The Hollywood Issue là dịp để Vanity Fair tôn vinh sự đa dạng phong phú của ngành công nghiệp phim ảnh. Đây cũng là số báo đặc biệt, được đầu tư công phu nhất trong năm của tạp chí nước Mỹ.Từ năm 1995, tạp chí này đã chọn khoảng 10-13 gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn và tôn vinh họ trên bìa tạp chí. Việc xuất hiện trên ấn phẩm này cũng chứng tỏ nghệ sĩ đó có sự tiên phong trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tầm ảnh hưởng lớn và được kỳ vọng sẽ trở nên vĩ đại.

Lisa bất ngờ được Vanity Fair tôn vinh trong lĩnh vực phim ảnh.

Trên MXH, công chúng không đồng tình với việc Lisa "ngồi chung mâm" với Zendaya, Nicole Kidman và các diễn viên khác. Nhiều người mỉa mai đây là màn vinh danh lố bịch nhất trong các kỳ The Hollywood Issue. Đầu tiên, các diễn viên trong danh sách vinh danh năm 2025 đều là những ngôi sao đã thành danh, có nhiều đóng góp cho lĩnh vực phim ảnh. Trong khi Lisa mới tham gia đóng phim, vẫn chưa có 1 tác phẩm nào ra mắt. Chưa kể, ấn phẩm The Hollywood Issue được phát hành chỉ sau vài ngày bộ phim The White Lotus mà Lisa diễn xuất tung ra trailer đầu tiên.

Do đó, không ít cư dân mạng nghi vấn thành viên nhóm BLACKPINK đã chi tiền để "mua suất" trong danh sách The Hollywood Issue. Số khác lại cho rằng Lisa đã lợi dụng quyền lực và tầm ảnh hưởng của bạn trai Frédéric Arnault để "đi cửa sau" với tạp chí Vanity Fair. Thậm chí vai diễn của Lisa trong The White Lotus cũng được cho là nhờ "nửa kia" tỷ phú nhúng tay vào mới có được.

"Làm sao Lisa có thể vào danh sách đó vậy trong khi cô ấy còn chưa có bộ phim nào ra mắt", "Lisa có sức ảnh hưởng lớn với tư cách cá nhân hay thành viên nhóm BLACKPINK, nhưng cô làm gì có sự nghiệp phim ảnh nào. Đội hình diễn viên Hollywood đang rất tuyệt vời nhưng sự hiện diện của Lisa - nữ idol chưa có nổi 1 bộ phim nào ra mắt - khiến cô trở nên lạc lõng, kỳ quặc", "Lisa chưa từng diễn xuất trước đây mà lại được tôn vinh ư?", "Có phải bạn trai tỷ phú của Lisa đã dùng tiền tác động", "Lisa có tài nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ không thể có tên trong danh sách The Hollywood Issue hay vai diễn trong phim của HBO nếu không có sự hâu thuẫn của bạn trai", cư dân mạng chỉ trích Lisa.

Cư dân mạng cho rằng việc Lisa được đứng trong đội ngũ những ngôi sao lớn của Hollywood trên ấn phẩm Vanity Fair không phải vì trình độ diễn xuất của cô mà là vì tầm ảnh hưởng, quyền lực và tiền bạc của bạn trai nữ idol.

Hôm 11/11, HBO hé lộ đoạn video ngắn tổng hợp loạt dự án sắp tới sẽ lên sóng vào năm 2025. Bên cạnh những siêu phẩm đình đám như Peacemaker, Hacks, The Last Of Us… tâm điểm của dư luận ngay lập tức đổ dồn vào The White Lotus. Dù chỉ thoáng qua 6 giây giới thiệu, người hâm mộ không khó để nhận ra sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK). Em út nhóm BLACKPINK gây bàn tán với hình ảnh khác lạ, thậm chí có lần hiếm hoi vén mái sang 2 bên để lộ trán.

Theo nhận định của hội "mọt phim" US-UK và cụ thể là 2 phần đầu của The White Lotus, Lisa chắc chắn đảm nhiệm nhân vật quản lý khu nghỉ dưỡng xa hoa. Hơn thế nữa, có ý kiến cho rằng Lisa sẽ có vai trò như phản diện chính, tác động gián tiếp tới nội dung của bộ phim và nắm trong tay cú plot twist ở phần kết, tương tự như 2 quản lý tiền nhiệm của 2 mùa trước đó. Do đó, khán giả đang rất mong chờ phần thể hiện của nữ thần tượng.

Tạo hình rũ bỏ hình tượng idol của Lisa trong The White Lotus.

Thời gian qua, Lisa ra mắt liên tiếp các sản phẩm âm nhạc mới là Rockstar, New Woman và Moonlit Floor. Cô cũng có lịch biểu diễn bận rộn từ Global Citizen Festival, Victoria's Secret, MTV Music Video Awards 2024 hay mới nhất là chuỗi tour fanmeeting quy mô châu Á của mình. Quá trình hoạt động solo của Lisa vấp phải nhiều tranh cãi khi cô bị nghi vấn hát nhép hay ăn mặc quá táo bạo.

Thời gian qua, Lisa vướng tranh cãi hát nhép...

... ăn mặc hở hang quá mức.

Nguồn: KoreaBoo