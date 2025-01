Lisa (BLACKPINK) bị hội bạn thân Thái Lan “vạch mặt” ngay trên sóng truyền hình

Trong tập phát sóng mới nhất của talkshow Hey, Come Here do bộ đôi Super Junior D&E chủ trì, hai người bạn thân của Lisa (BLACKPINK) là BamBam (GOT7) và Minnie ((G)-IDLE) đã có những chia sẻ đầy thú vị về tính cách ngoài đời thật của nữ idol Thái Lan.

Hai thần tượng sinh năm 1997 đã kể lại buổi gặp đầu tiên được Lisa khéo léo "sắp xếp". Bambam cho biết: "Em vẫn nhớ lần đầu gặp Minnie. Hôm đó, Lisa có nói là sẽ sang nhà em chơi. Cả Ten của NCT cũng có mặt. Bỗng nhiên, cậu ấy thông báo là sẽ có thêm một người bạn đến từ Thái Lan và dắt theo Minnie nhập hội".

Nam thần tượng cũng tiết lộ rằng trong nhóm idol Thái Lan, Lisa chính là người... bạn của mọi nhà. "Em không biết có nên nói thế này không nhưng Lisa giống như người đóng dấu mộc visa cho mọi người trong nhóm. Bất cứ khi nào có thành viên mới xuất hiện, đó luôn là người mà Lisa quen biết!" - Bambam chia sẻ. Minnie cũng phải công nhận về khả năng "quan hệ rộng" và kết nối của Lisa trong hội bạn thân.

Lisa là một trong những thần tượng Kpop gốc Thái hiếm hoi có được tầm ảnh hưởng quốc tế lớn nhất hiện nay. Khác với hình ảnh có phần lạnh lùng, cool ngầu trên sân khấu, Lisa của đời thường là một cô gái tràn đầy năng lượng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Hội bạn thân sinh năm 1997 đến từ Thái Lan của Lisa gồm Bambam, Minnie và Ten luôn khiến người hâm mộ xuýt xoa về tình đồng chí khăng khít, bền vững qua nhiều năm. Hiện tại, cả nhóm đều gặt hái được thành công vang dội và trở thành những idol Thái Lan thành công nhất lịch sử Kpop.

Lisa và Bambam đã có tình bạn kéo dài hơn 2 thập kỷ

Cả hai quen biết nhau từ nhỏ và từng sinh hoạt trong một nhóm nhảy tại Thái Lan

Lisa là người giúp Minnie hoà nhập hơn từ những ngày mới debut trên đất Hàn

Minnie và Sorn (CLC) tới ủng hộ bạn thân tại concert của BLACKPINK

Ten (NCT) và Lisa từng xuất hiện cùng nhau trên sân khấu SBS Gayo Daejun 2016 với màn biểu diễn Street Dance

Cả hai từng gây sốt mạng xã hội với clip tập nhảy khoe trọn kỹ năng vũ đạo cực đỉnh